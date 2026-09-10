Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan Unihertz brendi oʻzining yangi Unihertz Titan 2 Elite smartfonini Xitoy bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma anʼanaviy sensorli ekranli telefonlar hukmronlik qilayotgan davrda jismoniy QWERTY-klaviaturasi hamda 5G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlashi bilan ajralib turadi. Yangi gadjet ixcham korpus va zamonaviy texnologik imkoniyatlarni oʻzida mujassam etgani uchun oʻziga xos foydalanuvchilar auditoriyasini qamrab olishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning narxi Xitoy bozorida 3599 yuan etib belgilangan. Ushbu smartfon mashhur Titan 2 seriyasining mantiqiy davomi va takomillashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilar ixchamlik va qulaylikni birinchi oʻringa qoʻyib, foydalanuvchilarga matn terishda oʻzgacha tajriba taqdim etuvchi funksional yechimni taqdim etishgan.
Texnik xususiyatlar va ixcham dizaynUnihertz Titan 2 Elite modeli yuqori darajadagi ergonomikasi bilan eʼtiborni tortadi. Telefonning ogʻirligi atigi 163 grammni tashkil etib, uning oʻlchamlari 117,8 x 75 x 10,4 millimetrga teng. Xaridorlar uchun ikki xil — qora va oʻram qora tusdagi rang variantlari taqdim etilgan. Smartfon korpusi yuqori sifatli aviatsiya alyuminiy qotishmasidan qolip quyish usuli yordamida tayyorlangan boʻlib, bu uning mustahkamligini taʼminlaydi.
Displey qismiga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, qurilma deyarli kvadrat shaklidagi 4,03 dyuymli AMOLED-ekran bilan jihozlangan. Ekranning oʻlchamlari 1080 x 1200 pikselni tashkil qiladi. Shuningdek, u 1600 nit pikselli eng yuqori yorqinlik, DCI-P3 rang qamrovining 100 foizi, 120 Hz yangilanish chastotasi, 2160 Hz PWM-karartish va 401 PPI piksel zichligi kabi ilgʻor koʻrsatkichlarga ega.
Unumdorlik va noyob klaviatura imkoniyatlariSmartfon MediaTek Dimensity 7400 protsessori boshqaruvi ostida ishlaydi. Qurilmaning tezkor xotirasi (RAM) 12 GB LPDDR5 turiga mansub boʻlsa, doimiy xotira (ROM) hajmi 256 GB UFS 3.1 standartini tashkil etadi. Shuningdek, foydalanuvchilar imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida 2 TB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini ulashlari mumkin.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi boʻlgan jismoniy toʻliq oʻlchamli klaviatura turli xil tezkor tugmalar birikmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Klaviatura yuzasi boʻylab barmoqni surish orqali matnni koʻrib chiqish, uni sensorli panel (tachpad) sifatida ishlatib sichqoncha rejimiga oʻtish mumkin. Bundan tashqari, matn terish samaradorligini oshirish uchun yuqoriga ishora qilish orqali soʻzlarni ajratib koʻrsatish va kursor harakati uchun sigʻimli sensorli boshqaruv imkoniyatlari mavjud boʻlib, bu matnlarni aniq tahrirlash imkonini beradi.
…