Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdi

·36·Texno
Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan Unihertz brendi oʻzining yangi Unihertz Titan 2 Elite smartfonini Xitoy bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma anʼanaviy sensorli ekranli telefonlar hukmronlik qilayotgan davrda jismoniy QWERTY-klaviaturasi hamda 5G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlashi bilan ajralib turadi. Yangi gadjet ixcham korpus va zamonaviy texnologik imkoniyatlarni oʻzida mujassam etgani uchun oʻziga xos foydalanuvchilar auditoriyasini qamrab olishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning narxi Xitoy bozorida 3599 yuan etib belgilangan. Ushbu smartfon mashhur Titan 2 seriyasining mantiqiy davomi va takomillashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilar ixchamlik va qulaylikni birinchi oʻringa qoʻyib, foydalanuvchilarga matn terishda oʻzgacha tajriba taqdim etuvchi funksional yechimni taqdim etishgan.

Texnik xususiyatlar va ixcham dizayn

Unihertz Titan 2 Elite modeli yuqori darajadagi ergonomikasi bilan eʼtiborni tortadi. Telefonning ogʻirligi atigi 163 grammni tashkil etib, uning oʻlchamlari 117,8 x 75 x 10,4 millimetrga teng. Xaridorlar uchun ikki xil — qora va oʻram qora tusdagi rang variantlari taqdim etilgan. Smartfon korpusi yuqori sifatli aviatsiya alyuminiy qotishmasidan qolip quyish usuli yordamida tayyorlangan boʻlib, bu uning mustahkamligini taʼminlaydi.

Displey qismiga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, qurilma deyarli kvadrat shaklidagi 4,03 dyuymli AMOLED-ekran bilan jihozlangan. Ekranning oʻlchamlari 1080 x 1200 pikselni tashkil qiladi. Shuningdek, u 1600 nit pikselli eng yuqori yorqinlik, DCI-P3 rang qamrovining 100 foizi, 120 Hz yangilanish chastotasi, 2160 Hz PWM-karartish va 401 PPI piksel zichligi kabi ilgʻor koʻrsatkichlarga ega.

Unumdorlik va noyob klaviatura imkoniyatlari

Smartfon MediaTek Dimensity 7400 protsessori boshqaruvi ostida ishlaydi. Qurilmaning tezkor xotirasi (RAM) 12 GB LPDDR5 turiga mansub boʻlsa, doimiy xotira (ROM) hajmi 256 GB UFS 3.1 standartini tashkil etadi. Shuningdek, foydalanuvchilar imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida 2 TB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini ulashlari mumkin.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi boʻlgan jismoniy toʻliq oʻlchamli klaviatura turli xil tezkor tugmalar birikmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Klaviatura yuzasi boʻylab barmoqni surish orqali matnni koʻrib chiqish, uni sensorli panel (tachpad) sifatida ishlatib sichqoncha rejimiga oʻtish mumkin. Bundan tashqari, matn terish samaradorligini oshirish uchun yuqoriga ishora qilish orqali soʻzlarni ajratib koʻrsatish va kursor harakati uchun sigʻimli sensorli boshqaruv imkoniyatlari mavjud boʻlib, bu matnlarni aniq tahrirlash imkonini beradi.

UnihertzSmartfonQWERTYTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiBugun, 15:50AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiAQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiBugun, 14:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiOy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiBugun, 13:56Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiApple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiBugun, 13:21Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi