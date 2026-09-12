Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildi
Sunʼiy intellekt sohasidagi xavfsizlik tadqiqotchilari yana bir jiddiy muammoga duch kelishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik LLM-router sessiyalaridan olingan hajmi 6 terabaytga yaqin boʻlgan ulkan maʼlumotlar bazasi ochiq holda topilgan boʻlib, uning ichidan yirik texnologik gigantlar va davlat muassasalariga tegishli maxfiy kirish kalitlari aniqlangan. Ushbu holat sunʼiy intellekt vositachilari orqali amalga oshiriladigan soʻrovlar qanchalik xavfli boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zamonaviy raqamli ekotizimda LLM-routerlar foydalanuvchilar yoki sunʼiy intellekt agentlarining soʻrovlarini turli til modellari oʻrtasida taqsimlash vazifasini bajaradi. Ular kelib tushgan murojaatni qabul qilib, vazifaga mos keluvchi neyrotarmokni tanlaydi va maʼlumotni uzatadi. Biroq jarayon davomida xizmat batafsil jurnallarni (loglar) saqlab qolishi mumkin, bu esa nafaqat matnli soʻrovlar va javoblar, balki turli texnik metamaʼlumotlar hamda tashqi vositalarning chaqiruvlarini ham oʻz ichiga oladi.
Maxfiy maʼlumotlarning vositachi orqali sizib chiqishiTadqiqotchi Chaofan Shou oʻtkazgan tahlil natijalariga koʻra, asosiy xavf dasturchilar yoki avtonom sunʼiy intellekt agentlari modellarga vazifalarni bajarish uchun zarur boʻlgan konfidensial maʼlumotlarni uzatganda yuzaga keladi. Soʻrovlar tarkibida SSH-kalitlar, VPN sozlamalari, bulutli API kalitlari, GitLab tokenlari va real axborot tizimlariga kirishni taʼminlovchi boshqa maxfiy maʼlumotlar boʻlishi odatiy holga aylangan.
Agar maʼlumotlarni taqsimlovchi vositachi ushbu trafigini yetarli darajada himoya qilmasdan saqlasa, uning jurnallari aslida tayyor maxfiy maʼlumotlar omboriga aylanib qoladi. Aynan shunday holat Xitoydagi LLM-routerlardan birida kuzatilgan boʻlib, unda Anthropic kompaniyasining Claude sunʼiy intellektiga yoʻllangan soʻrovlar ham saqlanib qolgani aniqlangan.
Yirik kompaniyalar va davlat idoralari xavf ostidaTadqiqotchining soʻzlariga koʻra, oʻrganilgan 6 terabaytlik massiv ichida Xitoy davlat tashkilotlari hamda yirik texnologik kompaniyalar tizimlariga kirish imkonini beruvchi amaldagi maxfiy kalitlar topilgan. Xavf ostida qolgan brendlar qatorida Xiaomi, Huawei, NIO va MiniMax kabi mashhur nomlar tilga olingan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ishlaydigan autentifikatsiya kalitlarining mavjudligi bunday sizib chiqishlarni oʻta xavfli qiladi. Hujumchi kompaniyaning oʻz infratuzilmasidan zaiflik qidirib oʻtirishi shart emas, chunki tizimga kirish uchun zarur boʻlgan barcha maʼlumotlar allaqachon vositachining loglarida ochiq holda turgan boʻladi. Ushbu holat sunʼiy intellekt vositalaridan korporativ muhitda foydalanishda xavfsizlik qoidalarini yanada kuchaytirish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.
…