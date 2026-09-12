Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildi

·35·Texno
Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildi

Sunʼiy intellekt sohasidagi xavfsizlik tadqiqotchilari yana bir jiddiy muammoga duch kelishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik LLM-router sessiyalaridan olingan hajmi 6 terabaytga yaqin boʻlgan ulkan maʼlumotlar bazasi ochiq holda topilgan boʻlib, uning ichidan yirik texnologik gigantlar va davlat muassasalariga tegishli maxfiy kirish kalitlari aniqlangan. Ushbu holat sunʼiy intellekt vositachilari orqali amalga oshiriladigan soʻrovlar qanchalik xavfli boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamonaviy raqamli ekotizimda LLM-routerlar foydalanuvchilar yoki sunʼiy intellekt agentlarining soʻrovlarini turli til modellari oʻrtasida taqsimlash vazifasini bajaradi. Ular kelib tushgan murojaatni qabul qilib, vazifaga mos keluvchi neyrotarmokni tanlaydi va maʼlumotni uzatadi. Biroq jarayon davomida xizmat batafsil jurnallarni (loglar) saqlab qolishi mumkin, bu esa nafaqat matnli soʻrovlar va javoblar, balki turli texnik metamaʼlumotlar hamda tashqi vositalarning chaqiruvlarini ham oʻz ichiga oladi.

Maxfiy maʼlumotlarning vositachi orqali sizib chiqishi

Tadqiqotchi Chaofan Shou oʻtkazgan tahlil natijalariga koʻra, asosiy xavf dasturchilar yoki avtonom sunʼiy intellekt agentlari modellarga vazifalarni bajarish uchun zarur boʻlgan konfidensial maʼlumotlarni uzatganda yuzaga keladi. Soʻrovlar tarkibida SSH-kalitlar, VPN sozlamalari, bulutli API kalitlari, GitLab tokenlari va real axborot tizimlariga kirishni taʼminlovchi boshqa maxfiy maʼlumotlar boʻlishi odatiy holga aylangan.

Agar maʼlumotlarni taqsimlovchi vositachi ushbu trafigini yetarli darajada himoya qilmasdan saqlasa, uning jurnallari aslida tayyor maxfiy maʼlumotlar omboriga aylanib qoladi. Aynan shunday holat Xitoydagi LLM-routerlardan birida kuzatilgan boʻlib, unda Anthropic kompaniyasining Claude sunʼiy intellektiga yoʻllangan soʻrovlar ham saqlanib qolgani aniqlangan.

Yirik kompaniyalar va davlat idoralari xavf ostida

Tadqiqotchining soʻzlariga koʻra, oʻrganilgan 6 terabaytlik massiv ichida Xitoy davlat tashkilotlari hamda yirik texnologik kompaniyalar tizimlariga kirish imkonini beruvchi amaldagi maxfiy kalitlar topilgan. Xavf ostida qolgan brendlar qatorida Xiaomi, Huawei, NIO va MiniMax kabi mashhur nomlar tilga olingan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ishlaydigan autentifikatsiya kalitlarining mavjudligi bunday sizib chiqishlarni oʻta xavfli qiladi. Hujumchi kompaniyaning oʻz infratuzilmasidan zaiflik qidirib oʻtirishi shart emas, chunki tizimga kirish uchun zarur boʻlgan barcha maʼlumotlar allaqachon vositachining loglarida ochiq holda turgan boʻladi. Ushbu holat sunʼiy intellekt vositalaridan korporativ muhitda foydalanishda xavfsizlik qoidalarini yanada kuchaytirish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Sunʼiy intellektKiberxavfsizlikXiaomiHuaweiClaude
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiKecha, 22:29Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaXitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaKecha, 20:14Dyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiDyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiKecha, 20:02MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiMSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiKecha, 18:29Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKecha, 16:28Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiKecha, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi