Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquvi

·6·Texno
Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquvi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHda sun'iy intellekt sohasi atrofidagi moliyaviy pufak yorilmoqda, bu esa trillionlab dollarlik zararlar, elektr energiyasi taqchilligi va yoshlar ishsizligiga olib kelmoqda.
  • Prezident Donald Tramp Xitoy bilan raqobatda ortda qolmaslik va fond bozorini qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlasa-da, bu holat jamiyatda norozilikni kuchaytirmoqda.

Jahon fond bozorlari va global texnologiyalar industriyasi ulkan iqtisodiy portlash va inqiroz yoqasiga kelib qoldi. AQSHda trillionlab dollarlik sarmoyalarni o‘ziga jalb qilgan sun’iy intellekt sohasi atrofidagi «moliyaviy pufak» yorilishni boshlagani haqida xalqaro ekspertlar jiddiy bong urmoqda. Siyosatshunos Malek Dudakovning tahliliga ko‘ra, Vashington siyosiy doiralari sun’iy ong algoritmlarini «insoniyat uchun xavfli» degan niqob ostida sun’iy ravishda sekinlashtirishga va shu orqali bozordagi pufakni yumshoqroq shaklda tushirishga urinmoqda.

Prezident Donald Tramp Xitoy bilan geosiyosiy poygada ortda qolmaslik va fond bozorini ushlab turish uchun sohani har tomonlama qo‘llab-quvvatlayotgan bo‘lsa-da, startaplarning ko‘p milliardli zararlari, elektr energiyasi taqchilligi va yoshlarning ishsiz qolishi jamiyatda portlash holatini yuzaga keltirmoqda. Ayni vaqtda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o‘rinbosari Dmitriy Medvedev ham masalaga keskin aralashib, SI dasturchilarini insoniyat halokati emas, balki yirik texnogen halokatlar ortidan kelib chiqadigan shafqatsiz javobgarlik va sud da’volari qo‘rqitayotganini ochiq bildirdi.

Xo‘sh, OpenAI nega 2026 yilda 20 milliard dollargacha zarar ko‘rmoqda, ma’lumotlar markazlarining elektr tokini «yutib yuborishi» Amerikani qanday inqirozga yetaklaydi va 2008 yilgi ipoteka qulashidan ham og‘irroq bo‘lishi kutilayotgan moliyaviy bo‘hronning oldini olish mumkinmi?

Milliardlab zararlar va elektr taqchilligi: Moliyaviy pufak nega yorilmoqda?

AQSHning yuqori texnologiyalar sanoati ichkarisidagi haqiqiy ahvol:

  • OpenAI'ning 20 milliard dollarlik tubsizligi: Amerikadagi deyarli barcha SI startaplari haligacha zarar bilan ishlamoqda; birgina OpenAI kompaniyasi 2026 yil yakuniga qadar 15–20 milliard dollar moliyaviy yo‘qotishga uchrashi kutilmoqda;

  • Elektr inqirozi va oilalar budjeti: Data-markazlar (ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari) qurilishi natijasida elektr energiyasiga bo‘lgan talab haddan tashqari oshib, tariflarning keskin ko‘tarilishi har bir oddiy amerikalik oilasiga og‘ir zarba bo‘lib tushmoqda;

  • Zumerlar avlodining ishsizligi: Dasturlar va algoritmlar boshlang‘ich darajadagi kasblarni egallab olishi ortidan yosh mutaxassislarning mehnat bozoridan siqib chiqarilishi ijtimoiy norozilikni oshirmoqda;

  • Xisoblash quvvatlarining to‘xtashi: Quvvat yetishmasligi va ulkan infratuzilma xarajatlari sababli korporatsiyalar va’da qilgan trillion dollarlik yangi markazlar qurilishi boshi berk ko‘chaga kirib qoldi.

«Xitoy qo‘rquvi» va saylovoldi dastagi: Tramp hamda demokratlar to‘qnashuvi

Oq uy va Kongress o‘rtasidagi keskin siyosiy kurash kuchaymoqda:

  • Trampning ortga qaytmas pozitsiyasi: AQSH ma’muriyati Xitoyga SI poygasida mag‘lub bo‘lishdan va fond bozorining qulashidan qo‘rqib, sohaga nisbatan har qanday cheklov qo‘yishga qat’iyan qarshi chiqmoqda;

  • Demokratlarning saylov ko‘ziri: Saylovlar arafasida demokratlar o‘z e’tiborini SIni jilovlashga qaratdi — chunki amerikaliklarning naq 70 foizi nazoratsiz texnologiyalardan xavfsiramoqda;

  • 2008 yildan battar xavf: Agar ushbu moliyaviy pufak nazoratdan chiqib to‘satdan portlasa, bu AQSH va butun dunyo iqtisodiyoti uchun 2008 yilgi global bank inqirozidan ham dahshatliroq oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

«Miyalarini devorga yopishtirishadi»: Dmitriy Medvedevning shov-shuvli ogohlantirishi

Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o‘rinbosari texnologiya egalarining asl qo‘rquvini oshkor qildi:

  • Marketing niqobi ostidagi vahima: Medvedevning ta’kidlashicha, sun’iy intellekt yaratuvchilari olamning halokatidan emas, balki o‘z mahsulotlari tufayli javobgarlikka tortilishdan qo‘rqmoqda;

  • Global falokatlar ehtimoli: Murakkab ishlab chiqarish va transport tuzilmalariga joriy etilgan SI tizimlari havoda samolyotlarni to‘qnashtirib yuborishi yoki atom elektr stansiyalarini portlatishi mumkin;

  • Shafqatsiz qasos va sudlar: «O‘shanda yaratuvchilarning oldiga kelishadi va ko‘p milliardli da’volar qo‘yishadi. Yoki shunchaki odamlarning miyasini devorga yopishtirib ketishadi», — deya keskin ogohlantirdi Medvedev.

Sun’iy intellekt sanoatining kutilganidek daromad keltirmay, ulkan moliyaviy piramidaga aylanib borayotgani jahon iqtisodiyotini tarixiy silsilalar arafasida ushlab turibdi.

Sizningcha, sun’iy intellekt sanoati atrofidagi bu shov-shuv haqiqatan ham tez orada yoriladigan moliyaviy pufakmi yoki bu texnologiyalar baribir insoniyat kelajagini butunlay egallab oladimi? Sun’iy idrok xatosi sababli ro‘y beradigan og‘ir halokatlar uchun shaxsan dasturchi va milliarderlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon iqtisodiyoti hamda texnologiyalar bozoriga oid ushbu shov-shuvli tahlilni barcha yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga ulashing!

OpenAIDmitriy MedvedevSun’iy intellektMoliyaviy pufak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaBugun, 14:24Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Bugun, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiBugun, 13:22Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiXiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiBugun, 12:58Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiUgreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi