Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquvi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHda sun'iy intellekt sohasi atrofidagi moliyaviy pufak yorilmoqda, bu esa trillionlab dollarlik zararlar, elektr energiyasi taqchilligi va yoshlar ishsizligiga olib kelmoqda.
- Prezident Donald Tramp Xitoy bilan raqobatda ortda qolmaslik va fond bozorini qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlasa-da, bu holat jamiyatda norozilikni kuchaytirmoqda.
Jahon fond bozorlari va global texnologiyalar industriyasi ulkan iqtisodiy portlash va inqiroz yoqasiga kelib qoldi. AQSHda trillionlab dollarlik sarmoyalarni o‘ziga jalb qilgan sun’iy intellekt sohasi atrofidagi «moliyaviy pufak» yorilishni boshlagani haqida xalqaro ekspertlar jiddiy bong urmoqda. Siyosatshunos Malek Dudakovning tahliliga ko‘ra, Vashington siyosiy doiralari sun’iy ong algoritmlarini «insoniyat uchun xavfli» degan niqob ostida sun’iy ravishda sekinlashtirishga va shu orqali bozordagi pufakni yumshoqroq shaklda tushirishga urinmoqda.
Prezident Donald Tramp Xitoy bilan geosiyosiy poygada ortda qolmaslik va fond bozorini ushlab turish uchun sohani har tomonlama qo‘llab-quvvatlayotgan bo‘lsa-da, startaplarning ko‘p milliardli zararlari, elektr energiyasi taqchilligi va yoshlarning ishsiz qolishi jamiyatda portlash holatini yuzaga keltirmoqda. Ayni vaqtda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o‘rinbosari Dmitriy Medvedev ham masalaga keskin aralashib, SI dasturchilarini insoniyat halokati emas, balki yirik texnogen halokatlar ortidan kelib chiqadigan shafqatsiz javobgarlik va sud da’volari qo‘rqitayotganini ochiq bildirdi.
Xo‘sh, OpenAI nega 2026 yilda 20 milliard dollargacha zarar ko‘rmoqda, ma’lumotlar markazlarining elektr tokini «yutib yuborishi» Amerikani qanday inqirozga yetaklaydi va 2008 yilgi ipoteka qulashidan ham og‘irroq bo‘lishi kutilayotgan moliyaviy bo‘hronning oldini olish mumkinmi?
Milliardlab zararlar va elektr taqchilligi: Moliyaviy pufak nega yorilmoqda?
AQSHning yuqori texnologiyalar sanoati ichkarisidagi haqiqiy ahvol:
OpenAI'ning 20 milliard dollarlik tubsizligi: Amerikadagi deyarli barcha SI startaplari haligacha zarar bilan ishlamoqda; birgina OpenAI kompaniyasi 2026 yil yakuniga qadar 15–20 milliard dollar moliyaviy yo‘qotishga uchrashi kutilmoqda;
Elektr inqirozi va oilalar budjeti: Data-markazlar (ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari) qurilishi natijasida elektr energiyasiga bo‘lgan talab haddan tashqari oshib, tariflarning keskin ko‘tarilishi har bir oddiy amerikalik oilasiga og‘ir zarba bo‘lib tushmoqda;
Zumerlar avlodining ishsizligi: Dasturlar va algoritmlar boshlang‘ich darajadagi kasblarni egallab olishi ortidan yosh mutaxassislarning mehnat bozoridan siqib chiqarilishi ijtimoiy norozilikni oshirmoqda;
Xisoblash quvvatlarining to‘xtashi: Quvvat yetishmasligi va ulkan infratuzilma xarajatlari sababli korporatsiyalar va’da qilgan trillion dollarlik yangi markazlar qurilishi boshi berk ko‘chaga kirib qoldi.
«Xitoy qo‘rquvi» va saylovoldi dastagi: Tramp hamda demokratlar to‘qnashuvi
Oq uy va Kongress o‘rtasidagi keskin siyosiy kurash kuchaymoqda:
Trampning ortga qaytmas pozitsiyasi: AQSH ma’muriyati Xitoyga SI poygasida mag‘lub bo‘lishdan va fond bozorining qulashidan qo‘rqib, sohaga nisbatan har qanday cheklov qo‘yishga qat’iyan qarshi chiqmoqda;
Demokratlarning saylov ko‘ziri: Saylovlar arafasida demokratlar o‘z e’tiborini SIni jilovlashga qaratdi — chunki amerikaliklarning naq 70 foizi nazoratsiz texnologiyalardan xavfsiramoqda;
2008 yildan battar xavf: Agar ushbu moliyaviy pufak nazoratdan chiqib to‘satdan portlasa, bu AQSH va butun dunyo iqtisodiyoti uchun 2008 yilgi global bank inqirozidan ham dahshatliroq oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
«Miyalarini devorga yopishtirishadi»: Dmitriy Medvedevning shov-shuvli ogohlantirishi
Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o‘rinbosari texnologiya egalarining asl qo‘rquvini oshkor qildi:
Marketing niqobi ostidagi vahima: Medvedevning ta’kidlashicha, sun’iy intellekt yaratuvchilari olamning halokatidan emas, balki o‘z mahsulotlari tufayli javobgarlikka tortilishdan qo‘rqmoqda;
Global falokatlar ehtimoli: Murakkab ishlab chiqarish va transport tuzilmalariga joriy etilgan SI tizimlari havoda samolyotlarni to‘qnashtirib yuborishi yoki atom elektr stansiyalarini portlatishi mumkin;
Shafqatsiz qasos va sudlar: «O‘shanda yaratuvchilarning oldiga kelishadi va ko‘p milliardli da’volar qo‘yishadi. Yoki shunchaki odamlarning miyasini devorga yopishtirib ketishadi», — deya keskin ogohlantirdi Medvedev.
Sun’iy intellekt sanoatining kutilganidek daromad keltirmay, ulkan moliyaviy piramidaga aylanib borayotgani jahon iqtisodiyotini tarixiy silsilalar arafasida ushlab turibdi.
Sizningcha, sun’iy intellekt sanoati atrofidagi bu shov-shuv haqiqatan ham tez orada yoriladigan moliyaviy pufakmi yoki bu texnologiyalar baribir insoniyat kelajagini butunlay egallab oladimi? Sun’iy idrok xatosi sababli ro‘y beradigan og‘ir halokatlar uchun shaxsan dasturchi va milliarderlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon iqtisodiyoti hamda texnologiyalar bozoriga oid ushbu shov-shuvli tahlilni barcha yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…