Huawei smartfonlari tannarxi keskin oshdi

·12·Texno
Huawei smartfonlari tannarxi keskin oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xotira chiplari va butlovchi qismlar narxining keskin oshishi Huawei smartfonlari tannarxini 200 AQSh dollaridan ziyodroqqa oshirib yubordi.
  • Kompaniya rahbariyati avval qoʻshimcha xarajatlarni oʻz zimmasiga olgan boʻlsa-da, bunday yondashuvni uzoq vaqt saqlab qolish imkonsizligini tan oldi.
  • Huawei ijrochi direktori Yu Chendunning taʼkidlashicha, biznes barqarorligini taʼminlash uchun kelgusida smartfonlar narxini oshirishga majbur boʻladi.

Jahon mobil bozorida xotira chiplari va butlovchi qismlar narxining keskin qimmatlashishi yirik texnologiya kompaniyalari, jumladan, Huawei faoliyatiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muammo butun sanoat uchun sinov davrini boshlab bergan boʻlib, ishlab chiqaruvchilarni narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Huawei ijrochi direktori Yu Chendunning taʼkidlashicha, zamonaviy gadjetlar uchun zarur boʻlgan xotira narxining oʻsishi bitta qurilma tannarxini 200 AQSh dollaridan ziyodroqqa oshirib yuborgan. Bu esa korxona xarajatlarining keskin koʻpayishiga sabab boʻlmoqda.

Xotira narxining taʼsiri

Koʻplab Huawei smartfonlari yuqori hajmga ega xotira modullari bilan jihozlanishi sababli, kompaniya bu qimmatlashuv zarbasini boshqalarga nisbatan kuchliroq his qilmoqda. Kompaniya rahbariyati oxirgi vaqtgacha qoʻshimcha xarajatlarni oʻz zimmasiga olib, tayyor mahsulotlar narxini isteʼmolchilar uchun oʻzgartirmaslikka harakat qilgandi.

Biroq mutaxassislarning fikricha, bunday cheklangan yondashuvni uzoq vaqt davomida saqlab qolish imkonsiz. Xarajatlarning bunday surʼatda oʻsishi biznes umumiy rentabelligining sezilarli darajada pasayishiga olib kelgani aytilmoqda.

Kelgusidagi narx siyosati

Yu Chendun kelgusida kompaniya oʻz smartfonlari narxini oshirishga majbur boʻlishini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy sharoitda biznes barqarorligini taʼminlash eng asosiy vazifa sanaladi.

«Agar biz zaruriy choralarni koʻrmasak va ziyon koʻrishda davom etsak, biznes uzoq muddatli istiqbolda mavjud boʻla olmaydi. Kompaniya birinchi navbatda omon qolishi kerak», — deya qayd etdi Yu Chendun.

Mazkur oʻzgarishlar nafaqat Huawei brendiga, balki butun mobil sanoatiga oʻz taʼsirini koʻrsatib, ishlab chiqaruvchilarni yangi iqtisodiy realliklarga moslashishga undamoqda.

HuaweiSmartfonTexnologiyaIqtisodiyotXotira
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi usul yordamida yangi avlod Kirin chipini yaratdiHuawei yangi usul yordamida yangi avlod Kirin chipini yaratdi2 oktabr 21:50Huawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldiHuawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldi2 oktabr 10:51Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldi1 oktabr 14:20Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiHuawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi1 oktabr 12:23Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiHuawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdi1 oktabr 11:56Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladiHuawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi29 sentabr 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...