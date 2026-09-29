Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi

·39·Texno
Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 smartfonlari Ruiying Z10 nomli o‘ziga xos, 1 dyuymli CMOS-sensorli mustaqil fotomodul bilan taqdim etiladi.
  • Ushbu modul 9,1–91 mm fizik focal uzunlikka ega bo‘lib, 1 barobardan 10 barobargacha uzluksiz optik zumni taqdim etadi va diafragma qiymati f/2.0 dan f/4.5 gacha o‘zgaradi.

Huawei kompaniyasi boʻlajak Mate 90 turkumiga bagʻishlangan rasmiy tizerini eʼlon qildi va unda smartfon imkoniyatlarini tubdan oʻzgartiruvchi yangi aksessuar namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma mobil fotografiya sohasida muhim qadam boʻlib, mobil qurilmani professional darajadagi kamera bilan taqqoslash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizer rolikida asosiy eʼtibor Ruiying Z10 deb nomlangan masshtabli teleobyektivga qaratilgan boʻlib, u bevosita smartfonning kamera blokiga oʻrnatiladi. Mazkur qurilma oddiy kattalashtiruvchi linza emas, balki oʻzining 1 dyuymli CMOS-sensoriga ega mustaqil fotomodul sifatida ishlaydi.

Professional imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

Yangi aksessuar alohida sotiladigan maxsus fototoʻplam tarkibiga kiradi va katta masofalardan suratga olishda masshtablash imkoniyatidan foydalanadi. Modul 9,1–91 mm fizik focal uzunlikka ega boʻlib, bu toʻliq kadrli kamera uchun 24–240 mm ekvivalentni tashkil etadi.

Bunday koʻrsatkichlar foydalanuvchilarga 1 barobardan 10 barobargacha boʻlgan uzluksiz optik zumni taqdim etadi. Oʻz navbatida, diafragma qiymati f/2.0 dan f/4.5 gacha oʻzgarib turadi, bu esa Mate 90 yordamida oʻrta va uzoq masofalarda yuqori sifatli suratlar olish koʻlamini kengaytiradi.

Sotuvga chiqish sanasi

Eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Ruiying Z10 moduli birinchi navbatda Mate 90 Pro Max Collector’s Edition hamda Mate 90 RS Ultimate Design versiyalari uchun moʻljallangan. Biroq turkumning boshqa modellari bilan mos kelishi hozircha rasman tasdiqlangani yoʻq.

Huawei kompaniyasi Mate 90 turkumining rasmiy taqdimoti 1 oktyabr kuniga belgilanganini maʼlum qildi. Yangi flagman smartfonlar va ular uchun moʻljallangan innovatsion aksessuarlarning savdosi taqdimotdan soʻnoq darhol boshlanishi kutilmoqda.

HuaweiMate 90Ruiying Z10SmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladi10 iyun 13:23Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfonHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon8 iyun 13:21Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfonHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon2 iyun 20:59Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda14 sentabr 14:24Foto va video sifati oshadi: Huawei Mate 90 tashqi telekonverterlarga ega boʻladiFoto va video sifati oshadi: Huawei Mate 90 tashqi telekonverterlarga ega boʻladi31 may 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi