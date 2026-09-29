Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 smartfonlari Ruiying Z10 nomli o‘ziga xos, 1 dyuymli CMOS-sensorli mustaqil fotomodul bilan taqdim etiladi.
- Ushbu modul 9,1–91 mm fizik focal uzunlikka ega bo‘lib, 1 barobardan 10 barobargacha uzluksiz optik zumni taqdim etadi va diafragma qiymati f/2.0 dan f/4.5 gacha o‘zgaradi.
Huawei kompaniyasi boʻlajak Mate 90 turkumiga bagʻishlangan rasmiy tizerini eʼlon qildi va unda smartfon imkoniyatlarini tubdan oʻzgartiruvchi yangi aksessuar namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma mobil fotografiya sohasida muhim qadam boʻlib, mobil qurilmani professional darajadagi kamera bilan taqqoslash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizer rolikida asosiy eʼtibor Ruiying Z10 deb nomlangan masshtabli teleobyektivga qaratilgan boʻlib, u bevosita smartfonning kamera blokiga oʻrnatiladi. Mazkur qurilma oddiy kattalashtiruvchi linza emas, balki oʻzining 1 dyuymli CMOS-sensoriga ega mustaqil fotomodul sifatida ishlaydi.
Professional imkoniyatlar va texnik xususiyatlarYangi aksessuar alohida sotiladigan maxsus fototoʻplam tarkibiga kiradi va katta masofalardan suratga olishda masshtablash imkoniyatidan foydalanadi. Modul 9,1–91 mm fizik focal uzunlikka ega boʻlib, bu toʻliq kadrli kamera uchun 24–240 mm ekvivalentni tashkil etadi.
Bunday koʻrsatkichlar foydalanuvchilarga 1 barobardan 10 barobargacha boʻlgan uzluksiz optik zumni taqdim etadi. Oʻz navbatida, diafragma qiymati f/2.0 dan f/4.5 gacha oʻzgarib turadi, bu esa Mate 90 yordamida oʻrta va uzoq masofalarda yuqori sifatli suratlar olish koʻlamini kengaytiradi.
Sotuvga chiqish sanasiEʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Ruiying Z10 moduli birinchi navbatda Mate 90 Pro Max Collector’s Edition hamda Mate 90 RS Ultimate Design versiyalari uchun moʻljallangan. Biroq turkumning boshqa modellari bilan mos kelishi hozircha rasman tasdiqlangani yoʻq.
Huawei kompaniyasi Mate 90 turkumining rasmiy taqdimoti 1 oktyabr kuniga belgilanganini maʼlum qildi. Yangi flagman smartfonlar va ular uchun moʻljallangan innovatsion aksessuarlarning savdosi taqdimotdan soʻnoq darhol boshlanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…