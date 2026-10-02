Huawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldi

·0·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldi

Huawei kompaniyasi mobil texnologiyalar bozorida muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagmani — Huawei Mate 90 Pro Max modelini taqdim etdi. Ushbu qurilma dunyoda ilk bor toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlashi bilan bir qatorda, bir vaqtning oʻzida uchta raqamni faol kutish rejimida ushlab turish imkoniyatini taqdim etishi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion yechim foydalanuvchilarga ish, shaxsiy aloqa hamda mobil internet uchun raqamlarni qulay boshqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning asosiy texnik xususiyatlaridan biri uning noyob karta konfiguratsiyasidir. Qurilma ikkita jismoniy SIM-karta va ikkita eSIM texnologiyasini oʻz ichiga oladi. Bu esa foydalanuvchilarga doimiy ravishda profil va kartalarni oʻzgartirib oʻtirish zaruriyatini yoʻqqa chiqaradi, bu esa ayniqsa bir nechta aloqa raqamidan faol foydalanadigan zamonaviy ishbilarmonlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Aloqa sifati va yangi antennaning imkoniyatlari

Aloqa barqarorligini taʼminlash maqsadida Huawei muhandislari qurilmadagi texnologik yondashuvni tubdan yangiladilar. Smartfon Wi-Fi va uyali aloqa modullarini oʻz ichiga olgan maxsus kombinirovka qilingan antenna tizimi bilan jihozlandi. Ushbu tizim mobil va simsiz tarmoqlar qamrovini yaxshilashga moʻljallangan boʻlib, aloqa barqarorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi antennalar har ikki aloqa turi boʻyicha signal quvvatini 2 dB ga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich murakkab radiomuhit sharoitida hamda tarmoqqa yuklama yuqori boʻlgan joylarda smartfonning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi. Natijada foydalanuvchilar qiyin hududlarda ham barqaror aloqadan foydalana oladilar.

Ogʻir sharoitlarda yuqori tezlik

Huawei kompaniyasining bildirishicha, signal quvvatining oshishi va ilgʻor texnologiyalar tarmoq trafigi yuqori boʻlgan gavjum joylarda yaqqol seziladi. Jumladan, yuqori tezlikdagi poezd stansiyalari kabi odam gavjum hududlarda fayllarni yuklab olish tezligi 40 foizgacha oshishi mumkin. Bu kundalik foydalanishda sezilarli qulaylik yaratadi.

Shuningdek, ommaviy tadbirlar va konsertlar vaqtida ham tarmoq imkoniyatlari yaxshilandi. Maʼlumotlarga koʻra, bunday joylarda video uzatish tezligi 30 foizgacha tezlashadi. Bu esa foydalanuvchilarga internet trafigi yuqori yuklangan paytlarda ham oʻz kontentlarini muammosiz ulashish imkonini beradi.

HuaweiSmartfoneSIMTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiya8 sentabr 22:29Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiKecha 14:20Opera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdiOpera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdi29 sentabr 17:25Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama7 sentabr 16:54Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindiHuawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi27 sentabr 00:23Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiHuawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiKecha 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi