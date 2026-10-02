Huawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldi
Huawei kompaniyasi mobil texnologiyalar bozorida muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagmani — Huawei Mate 90 Pro Max modelini taqdim etdi. Ushbu qurilma dunyoda ilk bor toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlashi bilan bir qatorda, bir vaqtning oʻzida uchta raqamni faol kutish rejimida ushlab turish imkoniyatini taqdim etishi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion yechim foydalanuvchilarga ish, shaxsiy aloqa hamda mobil internet uchun raqamlarni qulay boshqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning asosiy texnik xususiyatlaridan biri uning noyob karta konfiguratsiyasidir. Qurilma ikkita jismoniy SIM-karta va ikkita eSIM texnologiyasini oʻz ichiga oladi. Bu esa foydalanuvchilarga doimiy ravishda profil va kartalarni oʻzgartirib oʻtirish zaruriyatini yoʻqqa chiqaradi, bu esa ayniqsa bir nechta aloqa raqamidan faol foydalanadigan zamonaviy ishbilarmonlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Aloqa sifati va yangi antennaning imkoniyatlariAloqa barqarorligini taʼminlash maqsadida Huawei muhandislari qurilmadagi texnologik yondashuvni tubdan yangiladilar. Smartfon Wi-Fi va uyali aloqa modullarini oʻz ichiga olgan maxsus kombinirovka qilingan antenna tizimi bilan jihozlandi. Ushbu tizim mobil va simsiz tarmoqlar qamrovini yaxshilashga moʻljallangan boʻlib, aloqa barqarorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi antennalar har ikki aloqa turi boʻyicha signal quvvatini 2 dB ga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich murakkab radiomuhit sharoitida hamda tarmoqqa yuklama yuqori boʻlgan joylarda smartfonning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi. Natijada foydalanuvchilar qiyin hududlarda ham barqaror aloqadan foydalana oladilar.
Ogʻir sharoitlarda yuqori tezlikHuawei kompaniyasining bildirishicha, signal quvvatining oshishi va ilgʻor texnologiyalar tarmoq trafigi yuqori boʻlgan gavjum joylarda yaqqol seziladi. Jumladan, yuqori tezlikdagi poezd stansiyalari kabi odam gavjum hududlarda fayllarni yuklab olish tezligi 40 foizgacha oshishi mumkin. Bu kundalik foydalanishda sezilarli qulaylik yaratadi.
Shuningdek, ommaviy tadbirlar va konsertlar vaqtida ham tarmoq imkoniyatlari yaxshilandi. Maʼlumotlarga koʻra, bunday joylarda video uzatish tezligi 30 foizgacha tezlashadi. Bu esa foydalanuvchilarga internet trafigi yuqori yuklangan paytlarda ham oʻz kontentlarini muammosiz ulashish imkonini beradi.
Izohlar 0
…