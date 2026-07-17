GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildi
Dunyoga mashhur GTA 6 oʻyini haqidagi maxfiy maʼlumotlarni tarqatib yuborgan 18 yoshli xaker Arion Kurtaj atrofidagi voqealar yangi tus oldi. Uzoq vaqt davomida yopiq turdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlangan yigitcha endilikda oddiy qamoqxonaga koʻchirildi va u yerda yangi sud jarayonini kutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Arion Kurtaj 2022-yilda Rockstar Games kompaniyasi ichki tizimiga kirib, oʻyin sanoati tarixidagi eng yirik sizdirishlardan birini amalga oshirgan edi. Oʻshanda u hali eʼlon qilinmagan GTA 6 oʻyiniga tegishli 90 ta videolavha va GTA 5 kodlarini ommaga eʼlon qilib yuborgan. 2023-yilda sud uni kiberjinoyatlarda aybdor deb topgan, biroq autizm xastaligi sababli uni muddatsiz ruhiy shifoxonaga joylashtirish haqida hukm chiqargan edi.
Taqiqlar va kutilmagan oʻzgarishlarVaziyat joriy yilning mart oyida oʻzgara boshladi. Maʼlumotlarga koʻra, Kurtaj qattiq qoʻriqlanadigan shifoxonaga yashirincha mobil telefon olib kirishga muvaffaq boʻlgan. U Snapchat ijtimoiy tarmogʻida oʻz hayoti qanchalik "ajoyib" ekanligi haqida maqtanib, xavfsizlik xizmati ustidan kulgan. Bu holat uning jamiyat uchun hamon xavfli ekanligini va axborot texnologiyalaridan foydalanishga boʻlgan intilishini koʻrsatdi.
Jurnalist Jo Teddi xabariga koʻra, sud tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy cheklovlar sababli ushbu maʼlumotlar uzoq vaqt davomida ommaviy axborot vositalarida eʼlon qilinmagan. Faqat 14-iyul kuni Oliy sud sudyasi taqiqlarni bekor qilganidan soʻng, xakerning oddiy qamoqxonaga oʻtkazilgani rasman tasdiqlandi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday kiberhujumlar nafaqat kompaniyalarning moliyaviy holatiga, balki oʻyin ishlab chiqish jarayoniga ham jiddiy zarar yetkazadi. Rockstar Games ushbu voqeadan soʻng xavfsizlik choralarini keskin kuchaytirishga majbur boʻlgan edi. Oʻzbekistonlik geymerlar va IT mutaxassislari ham ushbu voqeani diqqat bilan kuzatib borishmoqda, chunki bu kiberxavfsizlik sohasidagi eng shov-shuvli holatlardan biridir.
Yangi sud jarayoni kutilmoqdaShifokorlar xakerning ruhiy va jismoniy holatini qayta koʻrikdan oʻtkazib, u sud jarayonlarida ishtirok etishga qodir degan xulosaga kelishgan. Shu sababli, joriy yilning noyabr oyida Arion Kurtaj ustidan anʼanaviy jinoiy sud ishi boshlanishi kutilmoqda.
Ushbu jarayon kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda muhim pretsedent boʻlishi mumkin. Hozirda Kurtaj qamoqxonada saqlanmoqda va uning kelgusi taqdiri noyabrdagi sud majlisida aniq boʻladi. Rockstar Games esa ushbu voqealarga qaramay, GTA 6 ustidagi ishlarni davom ettirmoqda.
…