GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildi

·0·Texno
GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildi

Dunyoga mashhur GTA 6 oʻyini haqidagi maxfiy maʼlumotlarni tarqatib yuborgan 18 yoshli xaker Arion Kurtaj atrofidagi voqealar yangi tus oldi. Uzoq vaqt davomida yopiq turdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlangan yigitcha endilikda oddiy qamoqxonaga koʻchirildi va u yerda yangi sud jarayonini kutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Arion Kurtaj 2022-yilda Rockstar Games kompaniyasi ichki tizimiga kirib, oʻyin sanoati tarixidagi eng yirik sizdirishlardan birini amalga oshirgan edi. Oʻshanda u hali eʼlon qilinmagan GTA 6 oʻyiniga tegishli 90 ta videolavha va GTA 5 kodlarini ommaga eʼlon qilib yuborgan. 2023-yilda sud uni kiberjinoyatlarda aybdor deb topgan, biroq autizm xastaligi sababli uni muddatsiz ruhiy shifoxonaga joylashtirish haqida hukm chiqargan edi.

Taqiqlar va kutilmagan oʻzgarishlar

Vaziyat joriy yilning mart oyida oʻzgara boshladi. Maʼlumotlarga koʻra, Kurtaj qattiq qoʻriqlanadigan shifoxonaga yashirincha mobil telefon olib kirishga muvaffaq boʻlgan. U Snapchat ijtimoiy tarmogʻida oʻz hayoti qanchalik "ajoyib" ekanligi haqida maqtanib, xavfsizlik xizmati ustidan kulgan. Bu holat uning jamiyat uchun hamon xavfli ekanligini va axborot texnologiyalaridan foydalanishga boʻlgan intilishini koʻrsatdi.

Jurnalist Jo Teddi xabariga koʻra, sud tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy cheklovlar sababli ushbu maʼlumotlar uzoq vaqt davomida ommaviy axborot vositalarida eʼlon qilinmagan. Faqat 14-iyul kuni Oliy sud sudyasi taqiqlarni bekor qilganidan soʻng, xakerning oddiy qamoqxonaga oʻtkazilgani rasman tasdiqlandi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday kiberhujumlar nafaqat kompaniyalarning moliyaviy holatiga, balki oʻyin ishlab chiqish jarayoniga ham jiddiy zarar yetkazadi. Rockstar Games ushbu voqeadan soʻng xavfsizlik choralarini keskin kuchaytirishga majbur boʻlgan edi. Oʻzbekistonlik geymerlar va IT mutaxassislari ham ushbu voqeani diqqat bilan kuzatib borishmoqda, chunki bu kiberxavfsizlik sohasidagi eng shov-shuvli holatlardan biridir.

Yangi sud jarayoni kutilmoqda

Shifokorlar xakerning ruhiy va jismoniy holatini qayta koʻrikdan oʻtkazib, u sud jarayonlarida ishtirok etishga qodir degan xulosaga kelishgan. Shu sababli, joriy yilning noyabr oyida Arion Kurtaj ustidan anʼanaviy jinoiy sud ishi boshlanishi kutilmoqda.

Ushbu jarayon kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda muhim pretsedent boʻlishi mumkin. Hozirda Kurtaj qamoqxonada saqlanmoqda va uning kelgusi taqdiri noyabrdagi sud majlisida aniq boʻladi. Rockstar Games esa ushbu voqealarga qaramay, GTA 6 ustidagi ishlarni davom ettirmoqda.

GTA 6XakerRockstar GamesKiberjinoyatArion Kurtaj
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaBugun, 12:52Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatTesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatBugun, 12:25Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiBugun, 11:27Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiNeyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiBugun, 10:52SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiSpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi