Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot

·104·Salomatlik
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot

Buyrak toshlari — buyrak ichida minerallar va tuzlar to‘planishi natijasida hosil bo‘ladigan qattiq massalar bo‘lib, insonga kuchli og‘riq va jiddiy noqulaylik keltirib chiqaradi. Agar bu holat o‘z vaqtida davolanmasa, peshob ajralishi bilan bog‘liq muammolar kelib chiqishi va hatto buyraklar faoliyatiga zarar yetkazishi mumkin. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, noto‘g‘ri ovqatlanish, kam suyuqlik iste’mol qilish, ortiqcha vazn, ayrim dori vositalari hamda oziq-ovqat qo‘shimchalari buyrakda tosh hosil bo‘lishi xavfini oshiradi. Biroq sog‘lom turmush tarziga amal qilish va ayrim mahsulotlarni cheklash orqali ushbu xavfni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Agar ilgari buyrakda tosh kuzatilgan bo‘lsa, uning turini aniqlab, ratsionni shunga mos ravishda o‘zgartirish yanada samarali natija beradi.

Hayvon oqsili

Organizm uchun oqsil zarur bo‘lsa-da, mol go‘shti, tovuq, baliq va tuxum kabi hayvon oqsillarini ortiqcha iste’mol qilish peshob kislotasi miqdorining ortishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu esa ayrim turdagi buyrak toshlari paydo bo‘lish xavfini oshiradi. Shu bois mutaxassislar hayvon oqsilining bir qismini dukkaklilar, soya mahsulotlari va yong‘oqlar kabi o‘simlik manbasidagi oqsillar bilan almashtirishni tavsiya etadi.

Natriyga boy mahsulotlar

Tuz va natriy miqdori yuqori bo‘lgan mahsulotlar peshob tarkibida kalsiy miqdorini oshiradi. Bu esa kalsiy oksalat va kalsiy fosfat toshlari hosil bo‘lish ehtimolini kuchaytiradi. Shuning uchun fastfudlar, konservalar, qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari hamda tarkibida tuz ko‘p bo‘lgan ziravorlarni kamaytirish lozim. Ularning o‘rniga tabiiy ko‘katlar va yengil ziravorlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Shakar qo‘shimchasi

Tozalangan shakar va turli shirinlashtiruvchilar nafaqat buyrakda tosh paydo bo‘lish xavfini, balki yurak-qon tomir kasalliklari hamda boshqa jiddiy xastaliklar ehtimolini ham oshiradi. Ayniqsa, shakarli gazli ichimliklar va sirop qo‘shilgan mahsulotlar peshobda kalsiy miqdorini ko‘paytirib, uning hajmini kamaytiradi. Shu sababli ratsiondan qo‘shimcha shakar saqlovchi mahsulotlarni imkoni qadar chiqarish tavsiya qilinadi.

Oksalatlarga boy mahsulotlar

Oksalat miqdori yuqori bo‘lgan mahsulotlarni me’yordan ortiq iste’mol qilish ham buyrak toshlari xavfini kuchaytiradi. Bunday mahsulotlar qatoriga ismaloq, lavlagi, bodom, keshyu, boshqa yong‘oqlar, ayrim yormalar, holva va konfetlar kiradi. Biroq mutaxassislar ularni tarkibida kalsiy mavjud mahsulotlar bilan birga iste’mol qilish organizmga oksalatni yaxshi o‘zlashtirmaslikka yordam berishini va buyrakda tosh hosil bo‘lish ehtimolini pasaytirishini ta’kidlaydi.

Spirtli ichimliklar

Spirtli ichimliklar diuretik xususiyatga ega bo‘lgani uchun organizmni suvsizlantirishi mumkin. Bu esa buyrakda tosh paydo bo‘lishi uchun qulay sharoit yaratadi. Shuningdek, spirtli ichimliklar purinlar ishlab chiqarilishini kuchaytiradi, natijada qon va peshobda peshob kislotasi darajasi ortadi. Ortiqcha peshob kislotasi esa buyrak toshlari shakllanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, spirtli ichimliklar organizmni faqat «bo‘sh kaloriyalar» bilan ta’minlab, ortiqcha vazn to‘planishiga ham sabab bo‘ladi. Shuning uchun mutaxassislar buyrak salomatligini saqlash, metabolizmni yaxshilash va toshlar paydo bo‘lishining oldini olish maqsadida kun davomida yetarli miqdorda toza suv ichishni tavsiya qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Bugun, 17:23Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Bugun, 16:43Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiOlimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdi25.07, 14:55Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiAyollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldi25.07, 11:47Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...25.07, 11:13D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omilD vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil19.07, 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin