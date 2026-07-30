Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildi

·23·Avto
Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildi
Qisqacha

Rossiyaning Tenet brendi o'zining eng hamyonbop modeli sanalgan Tenet T4 krossoverini ishlab chiqarish to'xtatilganini rasman e'lon qildi. Hozirda dilerlar omborlardagi qolgan mashinalarni chegirmali narxlarda sotmoqda. Xaridorlar orasida keng salonli oilaviy krossoverlarga talab yuqori bo'lgani bois, ushbu model o'rnini uning kengaytirilgan versiyasi — Tenet T4L egalladi.

Rossiyaning Tenet brendi oʻzining eng hamyonbop modeli sanalgan Tenet T4 krossoveri chiqarilishi yakunlangani haqida rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobilning hayotiy sikli nihoyasiga yetgan boʻlib, uning yangi partiyalari yetkazib berilishi rejalashtirilmagan va hozirda dilerlar omborlardagi qolgan mashinalarni chegirmali narxlarda sotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu arzon krossoverni yigʻish ishlari Kaluga shahridagi «AGR» xoldingiga qarashli zavodda boshlangan edi. Mazkur korxona avvalroq Volkswagen zavodi sifatida faoliyat yuritgan boʻlib, u yerda Tenet T4 ishlab chiqarilishi 2025-yilning 12-avgustida yoʻlga qoʻyilgan, oʻsha oyning oxirida эsa ilk savdolar boshlangandi. Biroq model konveyerda bir yil ham toʻliq ishlamasdan oʻz tarixini yakunladi.

Sabablar va oʻzgarishlar

Kompaniya matbuot xizmatining bayonotiga koʻra, bozor tahlili va isteʼmolchilarning xohish-istaklari oʻrganilgach, xaridorlar orasida keng salonli va hamyonbop oilaviy krossoverlarga talab yuqori ekani aniqlangan. Shu sababli, modellar qatorida T4 oʻrnini uning yanada kengaytirilgan versiyasi — Tenet T4L egallagan.

Aytish joizki, Tenet brendi Rossiyaning «AGR» xoldingi hamda Xitoyning Defetoo kompaniyasining qoʻshma loyihasi hisoblanadi. Ushbu mark ostida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar aslida Chery modellariga asoslangan boʻlib, bozor talablaridan kelib chiqqan holda tezkor oʻzgarishlarga uchrab turibdi.

Narx va oʻlchamlar taqqosi

Ishlab chiqarishdan olingan standart Tenet T4 krossoverining boshlangʻich narxi 2 169 000 rublni tashkil etgan boʻlsa, uning vorisi boʻlgan T4L modeli 2 259 000 rubldan boshlanadi. Narxdagi bu uncha katta boʻlmagan farq avtomobil oʻlchamlarining sezilarli darajada kengaygani bilan izohlanadi.

  • Tenet T4 uzunligi: 4320 mm, gʻildirak bazasi: 2610 mm
  • Tenet T4L uzunligi: 4506 mm, gʻildirak bazasi: 2650 mm
T4L modelining gʻildirak bazasi kengroq boʻlgani bois, uning ikkinchi qatoridagi yoʻlovchilar uchun boʻsh joy sezilarli darajada ortgan. Aynan shu omil uni kundalik oilaviy ehtiyojlar uchun ancha qulay tanlovga aylantirmoqda va avtomobilning bozordagi oʻrnini mustahkamlamoqda.

TenetTenet T4KrossoverAvtomobil bozoriAGR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiBugun, 16:24Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarBugun, 16:20BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBugun, 15:20Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaGiperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaBugun, 11:24Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaIkki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaBugun, 10:30Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiAvtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 04:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi