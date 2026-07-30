Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildi
Rossiyaning Tenet brendi o'zining eng hamyonbop modeli sanalgan Tenet T4 krossoverini ishlab chiqarish to'xtatilganini rasman e'lon qildi. Hozirda dilerlar omborlardagi qolgan mashinalarni chegirmali narxlarda sotmoqda. Xaridorlar orasida keng salonli oilaviy krossoverlarga talab yuqori bo'lgani bois, ushbu model o'rnini uning kengaytirilgan versiyasi — Tenet T4L egalladi.
Rossiyaning Tenet brendi oʻzining eng hamyonbop modeli sanalgan Tenet T4 krossoveri chiqarilishi yakunlangani haqida rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobilning hayotiy sikli nihoyasiga yetgan boʻlib, uning yangi partiyalari yetkazib berilishi rejalashtirilmagan va hozirda dilerlar omborlardagi qolgan mashinalarni chegirmali narxlarda sotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu arzon krossoverni yigʻish ishlari Kaluga shahridagi «AGR» xoldingiga qarashli zavodda boshlangan edi. Mazkur korxona avvalroq Volkswagen zavodi sifatida faoliyat yuritgan boʻlib, u yerda Tenet T4 ishlab chiqarilishi 2025-yilning 12-avgustida yoʻlga qoʻyilgan, oʻsha oyning oxirida эsa ilk savdolar boshlangandi. Biroq model konveyerda bir yil ham toʻliq ishlamasdan oʻz tarixini yakunladi.
Sabablar va oʻzgarishlarKompaniya matbuot xizmatining bayonotiga koʻra, bozor tahlili va isteʼmolchilarning xohish-istaklari oʻrganilgach, xaridorlar orasida keng salonli va hamyonbop oilaviy krossoverlarga talab yuqori ekani aniqlangan. Shu sababli, modellar qatorida T4 oʻrnini uning yanada kengaytirilgan versiyasi — Tenet T4L egallagan.
Aytish joizki, Tenet brendi Rossiyaning «AGR» xoldingi hamda Xitoyning Defetoo kompaniyasining qoʻshma loyihasi hisoblanadi. Ushbu mark ostida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar aslida Chery modellariga asoslangan boʻlib, bozor talablaridan kelib chiqqan holda tezkor oʻzgarishlarga uchrab turibdi.
Narx va oʻlchamlar taqqosiIshlab chiqarishdan olingan standart Tenet T4 krossoverining boshlangʻich narxi 2 169 000 rublni tashkil etgan boʻlsa, uning vorisi boʻlgan T4L modeli 2 259 000 rubldan boshlanadi. Narxdagi bu uncha katta boʻlmagan farq avtomobil oʻlchamlarining sezilarli darajada kengaygani bilan izohlanadi.
- Tenet T4 uzunligi: 4320 mm, gʻildirak bazasi: 2610 mm
- Tenet T4L uzunligi: 4506 mm, gʻildirak bazasi: 2650 mm
…