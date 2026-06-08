Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқланди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқланди

Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши бўйича янги статистик маълумотлар маълум қилинди. Миллий статистика қўмитаси ахборотига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатида мамлакат аҳолисининг ўртача ёши 29,5 ёшни ташкил этган.

Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача ёш кўрсаткичи Тошкент шаҳрида қайд этилган бўлиб, бу ерда аҳолининг ўртача ёши 32,7 ёшга тенг. Кейинги ўринларда Бухоро вилояти (31,1 ёш) ва Тошкент вилояти (31 ёш) жойлашган.

Шунингдек, Навоий вилоятида ушбу кўрсаткич 30,1 ёшни, Фарғона вилоятида 30 ёшни ташкил этган. Қорақалпоғистон Республикасида аҳолининг ўртача ёши 29,8 ёш бўлса, Андижон ва Хоразм вилоятларида 29,5 ёшдан қайд этилган.

Наманган вилоятида ўртача ёш 29 ёшни ташкил этган. Сирдарё вилоятида бу кўрсаткич 28,7 ёш, Самарқанд вилоятида 28,5 ёш ва Жиззах вилоятида 28,4 ёшга тенг бўлган.

Энг ёш аҳолига эга ҳудудлар сифатида Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари қайд этилган. Мазкур ҳудудларда аҳолининг ўртача ёши мос равишда 27,7 ва 27,4 ёшни ташкил қилган.

Мутахассислар таъкидлашича, Ўзбекистондаги 29,5 ёшлик ўртача кўрсаткич жаҳондаги ўртача 30,9 ёшдан анча паст ҳисобланади. Шу боис мамлакат дунёда аҳолиси нисбатан ёш давлатлар қаторида тилга олинади.

“Global Relocate” лойиҳаси маълумотларига кўра, аҳолиси энг ёш мамлакатларда туғилиш даражаси юқори бўлиб, умр кўриш давомийлиги нисбатан паст бўлади. Рейтингда биринчи ўринни Марказий Африка Республикаси эгаллаган бўлиб, у ерда аҳолининг ўртача ёши 14,3 ёшни ташкил этади. Кейинги ўринларда Нигер (15,3 ёш) ва Сомали (15,4 ёш) қайд этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиЎзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиБугун, 12:57Ўзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиЎзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиБугун, 12:50Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиПойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиБугун, 07:39Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиЎзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиБугун, 07:01Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиКеча, 17:34Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиОпа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди