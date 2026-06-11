Ўзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Франциядаги машҳур Прованс лаванда далаларини кўриш учун энди узоқ сафар қилиш шарт эмас. Ўзбекистонда ҳам бинафша рангли лаванда боғлари сайёҳлар эътиборини тортмоқда.
Фарғона водийси, хусусан Қўқон ва Учкўприк ҳудудларига яқин жойларда барпо этилган лаванда майдонлари сўнгги йилларда экотуризм масканига айланмоқда.
Бу ерда лаванда нафақат гўзал манзара учун, балки эфир мойи, косметика ва тиббий маҳсулотлар тайёрлаш мақсадида ҳам етиштирилади.
Сайёҳлар лаванда далаларида сайр қилиши, фотосессияларда иштирок этиши ва лавандадан тайёрланган маҳсулотлар билан танишиши мумкин.
Мутахассислар бундай лойиҳалар Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш ва ҳудудларни сайёҳлар учун янада жозибадор қилишга хизмат қилишини таъкидламоқда.
…