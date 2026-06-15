Тўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилинди
Жорий йилнинг 16–19 июн кунлари кутилаётган ёмғирлар сабаб республикадаги тоғолди ва тоғли ҳудудларда сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.
Хавф Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг қатор туманларига тааллуқли.
Қашқадарё вилоятида Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши ва Ғузор туманларида сел хавфи мавжуд.
Сурхондарёда Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон ва Музработ туманларида хавф сақланиб қолади.
Шунингдек, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг тоғли ҳамда тоғолди ҳудудларида ҳам сел-сув тошқинлари кузатилиши мумкин.
Республиканинг айрим ҳудудларида ёмғир сувлари тўпланиши эҳтимоли бор. Бу эса айрим жойларни сув босишига олиб келиши мумкин.
Фуқаролардан эҳтиёткор бўлиш, тоғли ҳудудларга заруратсиз бормаслик ва масъул ташкилотлар огоҳлантиришларига амал қилиш сўралди.
…