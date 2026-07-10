Наманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этди

·40·Ўзбекистон
Наманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этди

Наманган тумани Муллакудунг қишлоғининг нуронийларидан бири, 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этди.

Марҳум умри давомида маҳалла аҳли орасида ҳурмат-эътиборга сазовор бўлган. Уни яқинлари ва қишлоқдошлари ҳаёт тажрибаси, дуолари ва одамларга бўлган самимий муносабати билан эслашмоқда.

Иброҳим ҳожи отанинг вафоти оиласи, фарзандлари, набиралари ва уни таниганлар учун оғир йўқотиш бўлди.

Марҳумнинг яқинларига сабр тилаймиз. Аллоҳ таоло уни раҳматига олсин, жаннатини насиб этсин.

Иброҳим Ҳожи ОтаНаманганМуллакудунг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинланди Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиБугун, 13:15«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июлдан бошланади«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июлдан бошланадиБугун, 13:12Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиМирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиБугун, 12:44Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБугун, 12:44Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаЎзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаБугун, 12:31Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиХорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиБугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа