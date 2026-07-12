Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?

·20·Ўзбекистон
Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?

Пойтахтнинг қай бир гўшасига борманг, янги кўп қаватли уйлар қад ростлаётганига гувоҳ бўласиз. Бироқ бундай улкан қурилиш ҳажми фонида уй-жой нархлари пасайиш ўрнига, юқори суръатда ўсишда давом этмоқда. Ўзбекистон Марказий банки Тошкент кўчмас мулк бозори бўйича янги ҳисоботини тақдим этди ва унда мазкур парадокснинг асл сабабларини очиқлади. Zamin.uz харидорларни қизиқтирган энг муҳим саволлар жавобини жамлади.

Асосий парадокс: Уй хўжаликлари ва таклиф тақчиллиги

Уйлар жуда кўп қурилаётган бўлса-да, нархларнинг тинимсиз ошишига биринчи навбатда демографик ва миграция омиллари сабаб бўлмоқда.

Тақчиллик сабаби: Пойтахтда ички миграция ва инвестицион талаб барқарор равишда юқори бўлиб турибди. Энг муҳими, шаҳарда янги уй хўжаликлари (оилалар) сонининг ўсиш суръати янги уй-жойларнинг фойдаланишга топширилишидан анча олдинда қолмоқда. Оддий айтганда, уйга бўлган реал эҳтиёж қурилиш тезлигидан ҳам юқорироқ бўлиб, бозорда тақчилликни юзага келтирмоқда.

Нархлар ва шартномалар: Рақамлар нима дейди?

Жорий йилнинг январь-март ойларида Тошкентда кўчмас мулк бозорида ҳақиқий фаоллик кузатилди. Пойтахтнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича шаклланди:

Кўрсаткич тури

Қайд этилган рақамлар ва ўзгаришлар

Олди-сотди битимлари

32,8 мингта шартнома имзоланди (Республикадаги умумий ҳажмнинг 30 фоизи). Ўтган йилга нисбатан ўсиш — 64 фоиз!

Янги қурилган уйлар (Билимчи бозор)

Доллар ҳисобида 8,1 фоизга қимматлашди.

Иккиламчи бозор

Доллар ҳисобида 9,4 фоизга ошди.

Уй-жой ижараси

Доллар ҳисобида 6,9 фоизга, сўмда эса атиги 0,6 фоизга ўсди.

Ер участкалари (бир сотих)

Шаҳар чекка ҳудудларида таклиф кенгайгани ҳисобига ўртача 6,4 фоизга пасайиб, 301 миллион сўмни ташкил этди.

Март ойидаги ғайритабиий фаоллик ва «Эскроу омили»

Биринчи чорак якунида, айниқса март ойида битимлар сони кутилмаганда кескин кўтарилган. Бу эса янги иқтисодий тартиб билан боғлиқ.

Харидорлар кўчмас мулк олди-сотди жараёнларида мажбурий эскроу ҳисобварақлари жорий этиладиган муддат — 1 апрелга қадар ҳужжатлаштиришни якунлашга интилишган. Янги қоида кучга киргунча бўлган бу шошқалоқлик бозорда кучли фаоллик тўлқинини ҳосил қилди.

Урбанизация: Тошкент юқорига қараб ўсмоқда

Пойтахтда қурилиш миқёслари ва биноларнинг меъморий шакли ҳам замон талабларига мос равишда ўзгариб бормоқда:

  • Қурилиш кўлами: Айни пайтда шаҳарда бир вақтнинг ўзида 300 дан ортиқ йирик кўп қаватли уйлар мажмуаси қурилмоқда.

  • Қаватлар сони: Тошкент кўп қаватли қурилиш бўйича мамлакатда яққол етакчи. Янги барпо этилаётган барча биноларнинг 36 фоизи 13 қаватдан баланд бўлган замонавий иншоотлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, кучли инвестицион жозибадорлик ва тинимсиз аҳоли оқими мавжуд экан, Тошкентда уй-жойга бўлган талаб ҳам, унинг нархи ҳам юқорилигича қолаверади.

ТошкентЎзбекистон Марказий банкиЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиЎзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиБугун, 11:56Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиЎзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиБугун, 10:38Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиЎзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиБугун, 10:25Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинАбитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинКеча, 14:37Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиҚашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиКеча, 11:52Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиҚарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиКеча, 11:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа