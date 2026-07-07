Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади

·0·Ўзбекистон
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади

Ўзбекистонда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини такомиллаштиришга қаратилган қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан қабул қилиниб, кўриб чиқиш учун Сенатга юборилди. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси матбуот хизмати маълум қилди.

Қонун лойиҳасига мувофиқ, амалдаги алифбо таркиби қайта кўриб чиқилиши режалаштирилган. Янги таҳрирга кўра, алифбо 26 та ҳарф ва 3 та ҳарф бирикмаси ўрнига 28 та мустақил ҳарф ҳамда 1 та тутуқ белгисидан иборат бўлади. Шунингдек, айрим ҳарфларнинг қўлланиш тартибига ҳам аниқлик киритилиши кўзда тутилган.

Муҳокамалар давомида депутатлар ушбу ислоҳотни босқичма-босқич ва қулай тарзда амалга ошириш юзасидан бир қатор таклифларни илгари сурди. Хусусан, қонун кучга киргунга қадар расмийлаштирилган ҳужжатлар, миллий валюта, қимматли қоғозлар ҳамда давлат органлари ва ташкилотларининг амалдаги пешлавҳа, кўрсаткич ва бошқа рамзий белгилари белгиланган муддатгача ўз кучини сақлаб қолиши назарда тутилмоқда.

Таъкидланишича, бундай ёндашув давлат идораларида мавжуд барча ҳужжатлар, бланкалар, кўрсаткичлар ва бошқа воситаларни бир вақтнинг ўзида алмаштириш заруратини бартараф этади. Бу эса бюджет маблағларининг ортиқча сарфланишининг олдини олиш, давлат харажатларини қисқартириш ва алифбодаги янгиликларни молиявий жиҳатдан мақбул тарзда босқичма-босқич жорий этиш имконини беради.

Парламент муҳокамаларида қайд этилишича, қонун лойиҳаси қабул қилиниши ўзбек алифбоси ва имло қоидаларини янада такомиллаштириш, давлат тилининг рақамли муҳитда қўлланилишини кенгайтириш ҳамда замонавий ахборот технологияларига мослашиш жараёнини тезлаштиришга хизмат қилади.

Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси томонидан маъқулланган бўлиб, энди уни Сенат кўриб чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Бугун, 12:01Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиТошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиБугун, 11:48Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиБугун, 11:227,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижаКеча, 22:21Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинЭндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинКеча, 20:531 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?Кеча, 19:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди