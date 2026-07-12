Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди

·0·Ўзбекистон
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атамалар комиссияси хорижий тилдан кириб келган 41 та атама учун расмий ўзбекча муқобилларни тасдиқлади. Эндиликда ушбу атамалар давлат идоралари, расмий ҳужжатлар, оммавий ахборот воситалари ҳамда бошқа соҳаларда ягона терминологияни шакллантириш мақсадида босқичма-босқич қўлланилади.

Комиссия маълумотига кўра, янги атамалар ўзбек тилининг имло ва услубий меъёрлари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, расмий муомалада бир хил атамалардан фойдаланишга хизмат қилади.

Тасдиқланган янги атамалар:

1. Аккомпанемент — жўрнавоз,
2. Антракт — танаффус,
3. Арьерсцена — саҳнаорти,
4. АСКУЭ — ЭҲНАТ (Энергия ҳисоби ва назоратининг автоматлаштирилган тизими),
5. Банкет — зиёфат,
6. Башмак — бошмоқ,
7. БГС — ДҚУ (доналаб қуритиш ускунаси),
8. БПЛА — УҲА (учувчисиз ҳаво аппарати),
9. Брекет — тишсим,
10. Бренд — хосном,
11. Вебинар — вебийиғин,
12. Датчик — сезгич,
13. Дедлайн — сўнгмуддат,
14. Декорация — саҳнабезак,
15. ДПО — МЙБ (майдалаш-ёниш бўлинмаси),
16. ЕЭС — ЕТ (ягона электр тизими)
17. Инвентаризация — хатлов,
18. Интерактив — интерфаол,
19. КВФ — АВФ (айланма вакуум фильтри),
20. Комментарий — изоҳ,
21. Миксер — қорғич,
22. ЛВФ — ТВФ (тасмали вакуум фильтри),
23. Палатка — чодир,
24. Негатив — салбий,
25. Пенопласт — пўкак,
26. Пеноблок — пўкак ғишт,
27. Полигон ТБО — ҚМЧ майдони (қаттиқ маиший чиқиндилар майдони),
28. Пробел — бўшлиқ,
29. Раковина — чаноқ,
30. Распродажа — арзонсотув,
31. Рубилник — узгич,
32. Симптом — белги, аломат,
33. СБ — БҚ (барабанли қуритгич),
34. Суфлёр — шивирчи,
35. Тренинг — машғулот,
36. Фитосанитария — фитоҳимоя,
37. Фрилансер — эркин ишчи,
38. Эможи — ҳисбелги,
39. Хештег — калитсўз,
40. Шпалер — токустун,
41. Хостел — қўноқуй.

Ушбу ўзгаришлар расмий ҳужжатлар ва давлат ташкилотларида атамалардан бир хил ва тўғри фойдаланишни таъминлашга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирдиҲарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирдиБугун, 16:28Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Бугун, 12:00Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиЎзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиБугун, 11:56Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиЎзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиБугун, 10:38Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиЎзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиБугун, 10:25Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинАбитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинКеча, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа