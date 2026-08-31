Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрига ташриф доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горни қабул қилди.
Мулоқот аввалида америкалик дипломат давлатимиз раҳбарини Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан самимий муборакбод этиб, АҚШ Президенти Дональд Трампнинг шахсий саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
Ўзбекистон ва АҚШ: Стратегик шерикликда янги босқич
Музокаралар чоғида олий даражада эришилган келишувларни ҳаётга татбиқ этиш, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш ҳамда савдо-инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди:
Ижобий динамика: Икки давлат ўртасидаги парламентлараро ва ҳудудлараро алоқалар изчил ривожланаётгани, ўзаро савдо айланмаси ортиб бораётгани алоҳида қайд этилди;
Юқори даражадаги ишонч: Томонлар стратегик шерикликни янада кенгайтиришга тайёр эканликларини билдирдилар.
Муҳим минераллар, сунъий интеллект ва юқори технологиялар
Мулоқотда иқтисодий ва технологик ҳамкорликнинг энг истиқболли йўналишлари бўйича қўшма ташаббусларни илгари суришга келишиб олинди:
Критикал ресурслар ва энергетика: Муҳим минералларни қазиб олиш ва қайта ишлаш, энергетика ҳамда транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш;
Рақамли келажак ва AI: Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш, IT ва рақамли иқтисодиёт лойиҳаларини ривожлантириш;
Аграр тармоқ: Қишлоқ хўжалигида замонавий ва ресурстежамкор агротехнологияларни қўллаш.
«С5+1» саммити ва Инвестиция кенгаши
Минтақавий ва халқаро ҳамкорлик доирасидаги муҳим қадамлар:
«С5+1» формати: Марказий Осиё ва АҚШ ўртасидаги «С5+1» дипломатик платформаси доирасида кутилаётган бўлажак тадбирларга пухта тайёргарлик кўриш белгиланди;
Ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши: Ўзбекистон-Америка инвестициявий кенгашининг навбатдаги йиғилишини юқори савияда ташкил этиш ва янги келишувлар пакетини тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилди.
…