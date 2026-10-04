Зaфар Ҳошимов Президент Администрациясидаги гуруҳни бошқаради

·8·Ўзбекистон
Зaфар Ҳошимов Президент Администрациясидаги гуруҳни бошқаради

Президент Администрацияси ҳузурида инсон капиталини ривожлантириш ва узлуксиз таълим стратегияси бўйича умуммиллий концепцияни ишлаб чиқадиган махсус ишчи гуруҳ ташкил этилмоқда. Гуруҳга тадбиркор Зaфар Ҳошимов жамоатчилик асосида раҳбарлик қилади. Бу ҳақда Президент матбуот котиби маълум қилди.

Янги ишчи гуруҳнинг асосий вазифаси инсон капиталини ривожлантириш ҳамда узлуксиз таълим стратегияси бўйича умуммиллий концепцияни ишлаб чиқишдан иборат.

Гуруҳ таркибига таълим муассасаларини ташкил этиш ва самарали тизимларни йўлга қўйиш тажрибасига эга тадбиркорлар, соҳа мутахассислари, олимлар ҳамда халқаро экспертлар жалб қилинади.

Бу ташаббус таълим соҳасида янги ёндашувларни жорий этиш, таълимни меҳнат бозори талабларига мослаштириш, рақобатни кучайтириш ва хусусий сектор иштирокини кенгайтириш вазифалари билан боғлиқ.

Зaфар Ҳошимов мазкур гуруҳга жамоатчилик асосида раҳбарлик қилади. У тадбиркор ва «Корзинка» супермаркетлар тармоғи асосчиси ҳисобланади.

Шу билан бирга, гуруҳ иши доирасида таълим тизимининг турли босқичлари ва узлуксиз таълим бўйича ёндашувларни қамраб олган умуммиллий концепция ишлаб чиқилиши режалаштирилган.

Зафар ҲошимовКорзинкаинсон капиталини ривожлантиришузлуксиз таълим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилдиЎзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилди21 август 06:42Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?4 август 16:57Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиПрезидент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди13 август 22:53Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаБахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқда18 июн 22:00Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлариЭнди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлариБугун 07:54Муддати ўтган маҳсулот сотганларга жарима миқдори кескин ошириладиМуддати ўтган маҳсулот сотганларга жарима миқдори кескин ошириладиКеча 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади