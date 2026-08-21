Ўзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилди

·4·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилди
Қисқача

Ўзбекистонда нотурар жой ва тижорат биноларини ижарага беришда тадбиркорлар ҳамда мулкдорлар манфаатларини тенг ҳимоя қилувчи алоҳида ҳуқуқий режим жорий этилиши мумкин. Ташаббус «Корзинка» супермаркетлар тармоғи асосчиси Зафар Ҳошимов томонидан илгари сурилиб, ижара ҳақини асоссиз ошириш, шартномаларни бир томонлама бекор қилиш ва норасмий тўловлар муаммоларини ҳал этишга қаратилган.

Ўзбекистонда нотурар жой ва тижорат биноларини ижарага олувчи тадбиркорлар ҳамда мулкдорлар манфаатларини тенг ҳимоя қилувчи алоҳида ҳуқуқий режим жорий этилиши мумкин. «Korzinka» супермаркетлар тармоғи асосчиси Зафар Ҳошимов томонидан илгари сурилган ушбу ташаббус кўплаб бизнес эгалари дуч келаётган асоссиз нарх ошиши ва шартномаларни бир томонлама бекор қилиш муаммоларига чек қўйишга қаратилган.

Тадбиркорлар дуч келаётган асосий оғриқли нуқталар

Бизнес амалиётида кенг тарқалган муаммо шундаки, ижарачи бўш ёки хароба бинони ижарага олиб, уни ўз ҳисобидан таъмирлайди, реклама ва маркетинг орқали мижозлар оқимини шакллантиради. Аммо қисқа муддатли шартнома туфайли савдо нуқтаси даромад келтира бошлагач, бино эгаси ижара нархини асоссиз кескин оширади ёки ижарачини чиқариб юбориб, тайёр бизнес муҳитини ўзлаштириб олади.

Шунингдек, шартномада расман кам сумма кўрсатилиб, қолган қисмини нақд «конвертда» тўлаш амалиёти ҳар икки томонни ҳуқуқий ҳимоясиз қолдирмоқда.

Тижорат ижарасидаги янги ташаббуснинг асосий йўналишлари

Йўналиш

Кўзда тутилаётган механизм ва ўзгаришлар

Шартнома муддатлари

Тижорат ижараси шартномаларининг муддати ва ҳуқуқий барқарорлигини ошириш

Инвестициялар ҳимояси

Бинони таъмирлаш, жиҳозлаш ва ривожлантиришга киритилган маблағларни кафолатлаш

Нарх ва бекор қилиш назорати

Ижара ҳақини кескин кўтариш ва шартномани асоссиз бекор қилишдан қонуний ҳимоя

Шаффофлик

Норасмий («конвертдаги») тўловлардан воз кечиб, ижара бозорини «соядан» тўлиқ чиқариш

Президент топшириғи

Ҳукуматга 2 ой муддатда аниқ қонуний таклифларни ишлаб чиқиш вазифаси юкланди

Президент қўллови ва икки ойлик муддат

Президент Шавкат Мирзиёев мазкур ташаббусни маъқуллаб, ҳукуматга икки ой муддатда бизнес ҳамжамияти вакиллари билан кенг жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш ҳамда тижорат ижарасининг махсус ҳуқуқий режимини жорий этиш бўйича аниқ таклифлар пакетини тайёрлашни топширди. Ҳозирда ушбу масала қонун лойиҳаси сифатида муҳокама босқичида турибди.

Сизнингча, тижорат ижараси учун алоҳида қонун қабул қилиниши ижарага берувчи мулкдорлар ва бизнес эгалари ўртасидаги муносабатларни ҳақиқатан ҳам адолатли қила оладими?

Ўз тажрибангиз ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда бизнес соҳасидаги барча ҳамкорларингизга ушбу муҳим ташаббусни дарҳол улашинг!

ЎзбекистонЗафар ҲошимовКорзинкаШавкат Мирзиёев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун муҳим янгилик: жаримани бўлиб тўлаш ва қайтариб олиш мумкинТадбиркорлар учун муҳим янгилик: жаримани бўлиб тўлаш ва қайтариб олиш мумкинБугун, 06:4521 август учун валюта курслари эълон қилинди21 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:0421 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда21 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:1320 август учун валюта курслари эълон қилинди20 август учун валюта курслари эълон қилинди19.08, 18:36Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?19.08, 12:0620 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда20 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда19.08, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда