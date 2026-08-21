Ўзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилди
Ўзбекистонда нотурар жой ва тижорат биноларини ижарага беришда тадбиркорлар ҳамда мулкдорлар манфаатларини тенг ҳимоя қилувчи алоҳида ҳуқуқий режим жорий этилиши мумкин. Ташаббус «Корзинка» супермаркетлар тармоғи асосчиси Зафар Ҳошимов томонидан илгари сурилиб, ижара ҳақини асоссиз ошириш, шартномаларни бир томонлама бекор қилиш ва норасмий тўловлар муаммоларини ҳал этишга қаратилган.
Ўзбекистонда нотурар жой ва тижорат биноларини ижарага олувчи тадбиркорлар ҳамда мулкдорлар манфаатларини тенг ҳимоя қилувчи алоҳида ҳуқуқий режим жорий этилиши мумкин. «Korzinka» супермаркетлар тармоғи асосчиси Зафар Ҳошимов томонидан илгари сурилган ушбу ташаббус кўплаб бизнес эгалари дуч келаётган асоссиз нарх ошиши ва шартномаларни бир томонлама бекор қилиш муаммоларига чек қўйишга қаратилган.
Тадбиркорлар дуч келаётган асосий оғриқли нуқталар
Бизнес амалиётида кенг тарқалган муаммо шундаки, ижарачи бўш ёки хароба бинони ижарага олиб, уни ўз ҳисобидан таъмирлайди, реклама ва маркетинг орқали мижозлар оқимини шакллантиради. Аммо қисқа муддатли шартнома туфайли савдо нуқтаси даромад келтира бошлагач, бино эгаси ижара нархини асоссиз кескин оширади ёки ижарачини чиқариб юбориб, тайёр бизнес муҳитини ўзлаштириб олади.
Шунингдек, шартномада расман кам сумма кўрсатилиб, қолган қисмини нақд «конвертда» тўлаш амалиёти ҳар икки томонни ҳуқуқий ҳимоясиз қолдирмоқда.
Тижорат ижарасидаги янги ташаббуснинг асосий йўналишлари
Йўналиш
Кўзда тутилаётган механизм ва ўзгаришлар
Шартнома муддатлари
Тижорат ижараси шартномаларининг муддати ва ҳуқуқий барқарорлигини ошириш
Инвестициялар ҳимояси
Бинони таъмирлаш, жиҳозлаш ва ривожлантиришга киритилган маблағларни кафолатлаш
Нарх ва бекор қилиш назорати
Ижара ҳақини кескин кўтариш ва шартномани асоссиз бекор қилишдан қонуний ҳимоя
Шаффофлик
Норасмий («конвертдаги») тўловлардан воз кечиб, ижара бозорини «соядан» тўлиқ чиқариш
Президент топшириғи
Ҳукуматга 2 ой муддатда аниқ қонуний таклифларни ишлаб чиқиш вазифаси юкланди
Президент қўллови ва икки ойлик муддат
Президент Шавкат Мирзиёев мазкур ташаббусни маъқуллаб, ҳукуматга икки ой муддатда бизнес ҳамжамияти вакиллари билан кенг жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш ҳамда тижорат ижарасининг махсус ҳуқуқий режимини жорий этиш бўйича аниқ таклифлар пакетини тайёрлашни топширди. Ҳозирда ушбу масала қонун лойиҳаси сифатида муҳокама босқичида турибди.
Сизнингча, тижорат ижараси учун алоҳида қонун қабул қилиниши ижарага берувчи мулкдорлар ва бизнес эгалари ўртасидаги муносабатларни ҳақиқатан ҳам адолатли қила оладими?
Ўз тажрибангиз ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда бизнес соҳасидаги барча ҳамкорларингизга ушбу муҳим ташаббусни дарҳол улашинг!
…