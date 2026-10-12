Сирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажаради
Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони билан Дониёр Бахтиёрович Кадиров (Қодиров) Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди.
Ҳудуд бошқарувига давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ-тартибот йўналишида катта тажрибага эга бўлган раҳбар жалб этилди.
Янги ҳоким ҳақида нима маълум?
Дониёр Қодиров вилоят раҳбарлигига келгунга қадар давлат бошқарувининг марказий аппаратида масъул лавозимларда ишлаб келган:
Президент администрациясидаги фаолияти: У мазкур тайинловга қадар Ўзбекистон Республикаси Президенти администрациясининг Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги бўйича департаменти раҳбари лавозимида фаолият юритган;
Янги вазифалар: Сирдарё вилояти раҳбари сифатида унга ҳудудда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни жадаллаштириш, инвестицияларни жалб этиш ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш бўйича муҳим вазифалар юклатилади.
Тайинлов ҳудудий бошқарув самарадорлигини ошириш ҳамда вилоятдаги ислоҳотларни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган.
Изоҳлар 0
…