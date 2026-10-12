Сирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажаради

·8·Ўзбекистон
Сирдарё вилоятига янги раҳбар тайинланди»: Дониёр Қодиров вилоят ҳокими вазифасини бажаради

Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони билан Дониёр Бахтиёрович Кадиров (Қодиров) Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди.

Ҳудуд бошқарувига давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ-тартибот йўналишида катта тажрибага эга бўлган раҳбар жалб этилди.

Янги ҳоким ҳақида нима маълум?

Дониёр Қодиров вилоят раҳбарлигига келгунга қадар давлат бошқарувининг марказий аппаратида масъул лавозимларда ишлаб келган:

  • Президент администрациясидаги фаолияти: У мазкур тайинловга қадар Ўзбекистон Республикаси Президенти администрациясининг Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги бўйича департаменти раҳбари лавозимида фаолият юритган;

  • Янги вазифалар: Сирдарё вилояти раҳбари сифатида унга ҳудудда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни жадаллаштириш, инвестицияларни жалб этиш ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш бўйича муҳим вазифалар юклатилади.

Тайинлов ҳудудий бошқарув самарадорлигини ошириш ҳамда вилоятдаги ислоҳотларни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган.

Дониёр ҚодировСирдарё вилоятиЎзбекистон Республикаси Президенти фармониСирдарё вилояти ҳокими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқландиЭркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди9 октябр 19:38Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкландиЭркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкланди9 октябр 19:51Алишер Қодиров: “Маҳлуқ-педофил қамоқда меҳрибон бўлиб қолмайди”Алишер Қодиров: “Маҳлуқ-педофил қамоқда меҳрибон бўлиб қолмайди”28 сентябр 11:27Ўзбекистонликлар уй-жойни рекорд даражада харид қилмоқда: Қайси ҳудудларда сотув ошди?Ўзбекистонликлар уй-жойни рекорд даражада харид қилмоқда: Қайси ҳудудларда сотув ошди?24 сентябр 08:43Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилдиЎзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилдиБугун 23:25Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент қурилишидаги янги талабларни очиқлади (видео)Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент қурилишидаги янги талабларни очиқлади (видео)Бугун 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)