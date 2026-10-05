Касбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низом

·2·Ўзбекистон
Касбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низом
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда касбий таълим тизимини замон талабларига мослаштириш ва сифатини ошириш мақсадида 2026-йил 29-сентабрдаги 526-сон Вазирлар Маҳкамаси қарори билан янги низомлар тасдиқланди.
  • Ушбу низомлар касбий таълим муассасаларининг фаолият юритиш тартиби, ўқишга қабул қилиш, педагогларни ишга олиш ва ўқувчилар билимини баҳолаш каби муҳим жараёнларни тартибга солади.

Ўзбекистонда ўрта бўғин мутахассисларини тайёрлаш тизимини замон талабларига мослаштириш, касб-ҳунар таълими сифатини меҳнат бозори эҳтиёжлари билан тўғридан-тўғри боғлаш мақсадида кенг қамровли янги ҳуқуқий база жорий этилди. Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 29 сентябрдаги 526-сон қарори билан соҳадаги муҳим жараёнларни тартибга солувчи бир қатор фундаментал низомлар расман тасдиқланди.

Ушбу янги ҳужжатлар мамлакатдаги барча касбий таълим ташкилотлари учун ягона ва мажбурий стандартларни белгилаб беради.

Ҳукумат қарори билан нималар тасдиқланди?

Янги қарор доирасида тизимнинг тўртта асосий йўналиши бўйича батафсил низомлар кучга кирди:

  • Касбий таълим тўғрисидаги низом: Муассасаларнинг умумий фаолият юритиш тартибини белгилайди;

  • Ўқишга қабул қилиш тартиби: Абитуриентлар ва ёшларни ташкилотларга қабул қилишнинг янги шаффоф алгоритмлари;

  • Педагог кадрларни танлов асосида ишга олиш: Соҳага фақат малакали ва синовдан ўтган мутахассисларни жалб қилиш механизми;

  • Ўқувчилар билимини баҳолаш тартиби: Назариядан кўра амалий кўникма ва компетенцияларни аниқлашга йўналтирилган янги баҳолаш мезонлари.

Меҳнат бозори ва «ҳаёт давомида таълим олиш» тамойили

Ҳужжат талабларига кўра, касбий таълим жараёни эндиликда шунчаки назарий дастурларга эмас, балки қуйидаги устувор йўналишларга қатъий таянади:

  • Иш берувчилар буюртмаси: Мутахассислар иқтисодиётнинг ривожланиш истиқболлари, техник ва технологик трендлар ҳамда иш берувчиларнинг реал таклифлари асосида ўқитилади;

  • Узлуксиз таълим: «Ҳаёт давомида таълим олиш» концепцияси амалга киритилиб, фуқаролар исталган ёшда ўз малакасини ошириш ёки янги мутахассисликни эгаллаш имкониятига эга бўлади;

  • Босқичли таълим тизими: Касбий таълим ташкилотларида бошланғич, ўрта ҳамда ўрта махсус касбий таълим дастурлари йўлга қўйилади. Техникумлар эса бевосита ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш, амалий кўникмаларни ривожлантириш ва ишлаб чиқариш таълими усталарининг малакасини узлуксиз ошириш марказига айланади.

Аниқ атамалар ва инклюзив таълим кафолати

Низомда илк бор соҳадаги бир қатор муҳим тушунчаларга ҳуқуқий аниқлик киритилди. Жумладан, «академик қарздор», «буюртмачи техникум», «квалификация», «компетенция» ва «кўникма» каби атамаларнинг чегаралари аниқ белгиланди.

Бундан ташқари, ҳужжатда ногиронлиги бўлган шахслар учун инклюзив таълим дастурларини ривожлантиришга алоҳида урғу берилган:

  • Мослаштирилган махсус ўқув режалари ишлаб чиқилади;

  • Замонавий педагогик ёндашувлар ва қўшимча психологик-моддий қўллаб-қувватлаш чоралари кўрилади.

3 ойлик муддат ва шахсий назорат

Янги низомлар қабул қилиниши муносабати билан аввалги бир қатор эскирган ҳукумат ҳужжатлари ўз кучини йўқотган деб топилди.

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигига уч ой муддатда барча идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ушбу қарорга тўлиқ мувофиқлаштириш ҳамда жамоатчиликка кенг тушунтириш ишларини олиб бориш юклатилди. Қарорнинг тўлиқ ва бенуқсон ижро этилишини назорат қилиш эса шахсан олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов зиммасига юкланди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 29 сентябрдаги 526-сон қарориКасбий таълим тўғрисидаги низомОлий таълимфан ва инновациялар вазирлигиҚўнғиротбой Шарипов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:312000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди2000 доллардан юқори маош ва янги давлат мукофоти: Президент педагоглар билан учрашди1 октябр 16:34Сертификатларни тан олишнинг янги тартиби: B1 сертификатга 75 % баллСертификатларни тан олишнинг янги тартиби: B1 сертификатга 75 % балл4 июн 15:38Олий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошландиОлий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошланди5 июн 12:29Янги маданият кластерлари ва таълим ислоҳотлари йўлга қўйиладиЯнги маданият кластерлари ва таълим ислоҳотлари йўлга қўйилади24 апрел 09:49Ўзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаЎзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаБугун 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади