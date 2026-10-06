Ўзбекистондаги 9 та ғор ва туз кони сайёҳлар учун очилади

·22·Ўзбекистон
Ўзбекистондаги 9 та ғор ва туз кони сайёҳлар учун очилади

Ўзбекистондаги тўққизта ғор ва битта туз конини сайёҳлар учун янги туристик масканларга айлантириш режалаштирилмоқда. Мазкур объектларга ташриф буюрувчилар учун махсус сайёҳлик йўналишлари ташкил этилиб, зарур инфратузилма яратилади.

Туристик объектлар рўйхатидан Пешоғор, Яхдон, Омонқўтон, Киев, Ҳазрати Довуд, Қоронғи Юлдуз, Бойбулоқ, Тешиктош ва Амир Темур ғорлари ўрин олган. Шунингдек, Хўжаикон туз кони ҳам сайёҳлик йўналишига киритилган.

Лойиҳага кўра, ушбу масканларда сайёҳлар учун махсус йўналиш кўрсаткичлари ва навигация тизимлари ўрнатилади. Бу ташриф буюрувчиларга объектлар бўйлаб қулай ҳаракатланиш имконини беради.

Бундан ташқари, ғорларнинг уч ўлчамли моделлари яратилади. Ҳар бир туристик объект учун ҚР-кодга эга рақамли паспорт ишлаб чиқилади. Сайёҳлар мазкур кодни телефон орқали сканерлаб, ғор ёки туз конининг тарихи, хусусиятлари ва бошқа маълумотлари билан электрон шаклда танишишлари мумкин бўлади.

ПешоғорТўққизта ғорХўжаикон туз кониАмир Темур ғорлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди12 сентябр 14:56Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?17 сентябр 17:01Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилди3 август 10:07Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди 7 июн 21:23Навоийда Қизилкудуқ уран кони ишга туширилдиНавоийда Қизилкудуқ уран кони ишга туширилди25 апрел 18:45Ўзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиЎзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирди10 июн 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади