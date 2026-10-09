Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)

·3·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан олий даражадаги муҳим музокараларни ўтказди. Дўстона ва конструктив руҳда кечган учрашувда икки қардош давлат ўртасидаги кўп қиррали муносабатлар, савдо-иқтисодий алоқаларни жадаллаштириш ҳамда минтақавий кун тартибидаги устувор масалалар муҳокама қилинди.

Музокаралар якунида икки мамлакат ўртасидаги алоқаларни мутлақо янги сиёсий ва амалий босқичга олиб чиқувчи тарихий ҳужжат имзоланди.

Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)

Табрик ва юксак эътироф: Мустақилликнинг 35 йиллиги

Суҳбат аввалида давлатимиз раҳбари қардош Туркманистон етакчисини муҳим сиёсий саналар билан қутлади:

  • Қутлуғ 35 йиллик: Шавкат Мирзиёев Сердар Бердимуҳамедовни Туркманистон мустақиллигининг 35 йиллик юбилей айёми билан самимий табриклади;

  • Муваффақиятли раислик: Шунингдек, Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) Туркманистон томонидан олиб борилган самарали раислик фаолияти алоҳида эътироф этилди.

Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)

Иқтисодий суръат: «Шовот – Тошовуз» ва кооперация режалари

Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий соҳадаги кўрсаткичлар йил сайин барқарор ўсиб бораётганини мамнуният билан қайд этдилар:

  • Чегараолди савдо зонаси: Икки давлат тадбиркорлари ва чегарадош ҳудудлари учун қулай шароит яратган «Шовот – Тошовуз» савдо зонаси муваффақиятли фаолият юритаётгани урғуланди;

  • Савдони бир неча баробар ошириш: Томонлар ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини каррали оширишга қаратилган махсус «йўл харитаси»ни тасдиқлашга келишиб олдилар;

  • Кенг қамровли кооперация: Саноат, энергетика тармоғи, транзит-транспорт йўлаклари, қишлоқ ва сув хўжалиги йўналишларида йирик қўшма Кооперация дастурини қабул қилиш ҳамда уни тўғридан-тўғри ҳудудлар (вилоятлар) кесимида амалга ошириш устувор вазифа сифатида белгиланди.

Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)

Тарихий келишув: Олий даражадаги стратегик шериклик кенгаши

Музокараларнинг асосий амалий натижаси сифатида муҳим сиёсий қадам ташланди:

  • Кенгаш тузиш тўғрисида битим: Давлат раҳбарлари томонидан Олий даражадаги стратегик шериклик кенгашини тузиш тўғрисидаги битим расман имзоланди;

  • Янги институционал механизм: Ушбу ҳужжат Тошкент ва Ашхобод ўртасидаги олий даражадаги сиёсий мулоқотни мунтазам мувофиқлаштириш, эришилган барча келишувлар ижросини қатъий назорат қилиш ҳамда устувор йўналишларда амалий ҳамкорликни кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Икки давлат раҳбарларининг учрашуви Ўзбекистон ва Туркманистон ўртасидаги яхши қўшничилик, қардошлик ва стратегик шериклик алоқалари янги суръат касб этаётганини яққол намоён этди.

Шавкат МирзиёевСердар БердимуҳамедовТошкент-Шахобод стратегик шериклик кенгашиШовот – Тошовуз савдо зонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиШавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиКеча 13:10Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?1 сентябр 08:10Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)15 сентябр 21:51Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Кеча 07:57Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)17 июн 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари