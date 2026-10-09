Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан олий даражадаги муҳим музокараларни ўтказди. Дўстона ва конструктив руҳда кечган учрашувда икки қардош давлат ўртасидаги кўп қиррали муносабатлар, савдо-иқтисодий алоқаларни жадаллаштириш ҳамда минтақавий кун тартибидаги устувор масалалар муҳокама қилинди.
Музокаралар якунида икки мамлакат ўртасидаги алоқаларни мутлақо янги сиёсий ва амалий босқичга олиб чиқувчи тарихий ҳужжат имзоланди.
Табрик ва юксак эътироф: Мустақилликнинг 35 йиллиги
Суҳбат аввалида давлатимиз раҳбари қардош Туркманистон етакчисини муҳим сиёсий саналар билан қутлади:
Қутлуғ 35 йиллик: Шавкат Мирзиёев Сердар Бердимуҳамедовни Туркманистон мустақиллигининг 35 йиллик юбилей айёми билан самимий табриклади;
Муваффақиятли раислик: Шунингдек, Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) Туркманистон томонидан олиб борилган самарали раислик фаолияти алоҳида эътироф этилди.
Иқтисодий суръат: «Шовот – Тошовуз» ва кооперация режалари
Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий соҳадаги кўрсаткичлар йил сайин барқарор ўсиб бораётганини мамнуният билан қайд этдилар:
Чегараолди савдо зонаси: Икки давлат тадбиркорлари ва чегарадош ҳудудлари учун қулай шароит яратган «Шовот – Тошовуз» савдо зонаси муваффақиятли фаолият юритаётгани урғуланди;
Савдони бир неча баробар ошириш: Томонлар ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини каррали оширишга қаратилган махсус «йўл харитаси»ни тасдиқлашга келишиб олдилар;
Кенг қамровли кооперация: Саноат, энергетика тармоғи, транзит-транспорт йўлаклари, қишлоқ ва сув хўжалиги йўналишларида йирик қўшма Кооперация дастурини қабул қилиш ҳамда уни тўғридан-тўғри ҳудудлар (вилоятлар) кесимида амалга ошириш устувор вазифа сифатида белгиланди.
Тарихий келишув: Олий даражадаги стратегик шериклик кенгаши
Музокараларнинг асосий амалий натижаси сифатида муҳим сиёсий қадам ташланди:
Кенгаш тузиш тўғрисида битим: Давлат раҳбарлари томонидан Олий даражадаги стратегик шериклик кенгашини тузиш тўғрисидаги битим расман имзоланди;
Янги институционал механизм: Ушбу ҳужжат Тошкент ва Ашхобод ўртасидаги олий даражадаги сиёсий мулоқотни мунтазам мувофиқлаштириш, эришилган барча келишувлар ижросини қатъий назорат қилиш ҳамда устувор йўналишларда амалий ҳамкорликни кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Икки давлат раҳбарларининг учрашуви Ўзбекистон ва Туркманистон ўртасидаги яхши қўшничилик, қардошлик ва стратегик шериклик алоқалари янги суръат касб этаётганини яққол намоён этди.
Изоҳлар 0
…