Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?
Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан Президент Шавкат Мирзиёев номига дунёнинг энг йирик давлатлари ва ҳукуматлари раҳбарлари, халқаро ташкилотлар ҳамда таниқли жамоат арбобларидан самимий қутлов мактублари келмоқда.
Глобал сиёсат етакчилари ўз табрикларида Ўзбекистонда сўнгги йилларда амалга оширилаётган манзилли ислоҳотлар, мамлакатнинг халқаро майдонда ортиб бораётган нуфузи ҳамда стратегик шериклик алоқаларини юқори баҳоладилар.
Дональд Трамп: «Стратегик шериклигимиз изчил кенгаймоқда»
АҚШ Президенти Дональд Трамп Оқ уй номидан йўллаган расмий қутловида икки давлат ўртасидаги алоқаларнинг ривожига тўхталиб ўтди:
Ислоҳотларга юқори баҳо: «Ўзбекистон муҳим ва манзилли ислоҳотларни амалга ошираётгани сари стратегик шериклигимиз ҳам изчил равишда кенгайиб, ривожланиб бормоқда»;
Хавфсизлик ва инвестициялар: «Ўтган йил давомида биз чегаралар хавфсизлигини таъминлаш, икки томонлама савдо ва инвестицияларни ошириш, энергетика соҳасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда минтақавий боғлиқликни кенгайтириш йўлида салмоқли ишларни амалга оширдик»;
Келажак истиқболлари: Оқ уй раҳбари Қўшма Штатлар ҳамкорликнинг янги йўналишларини ўрганиш орқали дўстона муносабатларни янада мустаҳкамлашдан умидвор эканини билдирди.
Си Жинпинг: «Ҳар қандай шароитдаги ҳар томонлама стратегик шерик»
Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Жинпинг Ўзбекистоннинг тараққиёт йўлидаги улкан ютуқларини эътироф этди:
Сўнгги ўн йиллик натижалари: «Ўтган 35 йил давомида, айниқса, сўнгги ўн йилда Сизнинг раҳбарлигингизда Ўзбекистон ўз тараққиётида салмоқли муваффақиятларга эришди. Дўст қўшни ва ҳар қандай шароитдаги стратегик шерик сифатида Хитой бундан самимий мамнун»;
Умумий тақдир ҳамжамияти: «Биз Сиз билан муносабатларни ривожлантиришнинг янги режаларини белгилаб олдик. Икки мамлакат халқлари фаровонлиги йўлида Хитой – Ўзбекистон умумий тақдир ҳамжамиятини барпо этишни биргаликда илгари суришга тайёрман».
Владимир Путин: «Ўзбекистон жаҳон майдонида юксак нуфузга эга»
Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин мамлакатларимиз ўртасидаги иттифоқчилик муносабатларини таъкидлади:
Халқаро нуфуз ва барқарорлик: «Мамлакатингиз иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш йўлидан ишонч билан бормоқда ҳамда жаҳон майдонида ҳақли равишда юксак нуфузга эга»;
Сермаҳсул шериклик: «Москва ва Тошкент ўртасида барча асосий йўналишларда сермаҳсул шериклик, халқаро масалаларда самарали ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилган. Минтақавий хавфсизлик ва дўст халқларимиз манфаатлари йўлида шерикликни янада кенгайтирамиз».
Ўзбекистон халқига қутлов йўллаган хорижий етакчилар:
Марказий Осиё ва қардош давлатлар: Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Имомали Раҳмон, Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов, Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ва Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған;
Европа ва Яқин Шарқ давлатлари: Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, Италия президенти Сержо Маттарелла, Европа Кенгаши раҳбари Антониу Кошта, Саудия Арабистони Қироли Салмон бин Абдулазиз ва валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон, Миср раҳбари Абдулфаттоҳ ас-Сисий, Эрон президенти Масъуд Пизишкиён, Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шариф ҳамда бошқа давлат арбоблари.
…