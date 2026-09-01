Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?

·1·Ўзбекистон
Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?

Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан Президент Шавкат Мирзиёев номига дунёнинг энг йирик давлатлари ва ҳукуматлари раҳбарлари, халқаро ташкилотлар ҳамда таниқли жамоат арбобларидан самимий қутлов мактублари келмоқда.

Глобал сиёсат етакчилари ўз табрикларида Ўзбекистонда сўнгги йилларда амалга оширилаётган манзилли ислоҳотлар, мамлакатнинг халқаро майдонда ортиб бораётган нуфузи ҳамда стратегик шериклик алоқаларини юқори баҳоладилар.

Дональд Трамп: «Стратегик шериклигимиз изчил кенгаймоқда»

АҚШ Президенти Дональд Трамп Оқ уй номидан йўллаган расмий қутловида икки давлат ўртасидаги алоқаларнинг ривожига тўхталиб ўтди:

  • Ислоҳотларга юқори баҳо: «Ўзбекистон муҳим ва манзилли ислоҳотларни амалга ошираётгани сари стратегик шериклигимиз ҳам изчил равишда кенгайиб, ривожланиб бормоқда»;

  • Хавфсизлик ва инвестициялар: «Ўтган йил давомида биз чегаралар хавфсизлигини таъминлаш, икки томонлама савдо ва инвестицияларни ошириш, энергетика соҳасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда минтақавий боғлиқликни кенгайтириш йўлида салмоқли ишларни амалга оширдик»;

  • Келажак истиқболлари: Оқ уй раҳбари Қўшма Штатлар ҳамкорликнинг янги йўналишларини ўрганиш орқали дўстона муносабатларни янада мустаҳкамлашдан умидвор эканини билдирди.

Си Жинпинг: «Ҳар қандай шароитдаги ҳар томонлама стратегик шерик»

Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Жинпинг Ўзбекистоннинг тараққиёт йўлидаги улкан ютуқларини эътироф этди:

  • Сўнгги ўн йиллик натижалари: «Ўтган 35 йил давомида, айниқса, сўнгги ўн йилда Сизнинг раҳбарлигингизда Ўзбекистон ўз тараққиётида салмоқли муваффақиятларга эришди. Дўст қўшни ва ҳар қандай шароитдаги стратегик шерик сифатида Хитой бундан самимий мамнун»;

  • Умумий тақдир ҳамжамияти: «Биз Сиз билан муносабатларни ривожлантиришнинг янги режаларини белгилаб олдик. Икки мамлакат халқлари фаровонлиги йўлида Хитой – Ўзбекистон умумий тақдир ҳамжамиятини барпо этишни биргаликда илгари суришга тайёрман».

Владимир Путин: «Ўзбекистон жаҳон майдонида юксак нуфузга эга»

Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин мамлакатларимиз ўртасидаги иттифоқчилик муносабатларини таъкидлади:

  • Халқаро нуфуз ва барқарорлик: «Мамлакатингиз иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш йўлидан ишонч билан бормоқда ҳамда жаҳон майдонида ҳақли равишда юксак нуфузга эга»;

  • Сермаҳсул шериклик: «Москва ва Тошкент ўртасида барча асосий йўналишларда сермаҳсул шериклик, халқаро масалаларда самарали ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилган. Минтақавий хавфсизлик ва дўст халқларимиз манфаатлари йўлида шерикликни янада кенгайтирамиз».

Ўзбекистон халқига қутлов йўллаган хорижий етакчилар:

  • Марказий Осиё ва қардош давлатлар: Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Имомали Раҳмон, Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов, Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ва Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған;

  • Европа ва Яқин Шарқ давлатлари: Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, Италия президенти Сержо Маттарелла, Европа Кенгаши раҳбари Антониу Кошта, Саудия Арабистони Қироли Салмон бин Абдулазиз ва валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон, Миср раҳбари Абдулфаттоҳ ас-Сисий, Эрон президенти Масъуд Пизишкиён, Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шариф ҳамда бошқа давлат арбоблари.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Бугун, 07:36Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариКеча, 22:05Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиТарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиКеча, 22:00Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиШавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиКеча, 21:56Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиКеча, 21:40Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиКеча, 16:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди