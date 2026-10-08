Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғилади

·6·Дунё
Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғилади

Марказий Осиё минтақаси навбатдаги йирик халқаро сиёсий мулоқот марказига айланмоқда. Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин 8 октябрь куни икки кунлик расмий ташриф билан Туркманистонга жўнаб кетди. Мазкур ташриф доирасида Ашхободда иккита йирик анжуман — Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Давлат раҳбарлари кенгаши ҳамда Каспий экологик саммити бўлиб ўтади.

Бўлажак МДҲ саммити Ҳамдўстлик учун юбилей йилида ўтказилмоқда — шу йилнинг декабрь ойида ташкилот тузилганига 35 йил тўлади. Ассоциациялашган аъзо мақомига эга Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов мезбонлик қилаётган ушбу дипломатик ҳафталик минтақавий хавфсизлик ва иқтисодий интеграция нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этмоқда.

Барча етакчилар бир даврада: Саммитда кимлар иштирок этади?

Юбилей саммитида Ҳамдўстликка аъзо барча 9 давлат раҳбарлари тўлиқ таркибда қатнашиши кутилмоқда:

  • Иштирокчилар сафи: Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Россия Президенти Владимир Путин, Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев, Беларусь Президенти Александр Лукашенко, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон ҳамда Арманистон Бош вазири Никол Пашинян;

  • Тарихий илк қадам: МДҲ тарихида илк бор кенгайтирилган таркибдаги мажлисга Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён таклиф этилди. У шунингдек Каспий экологик саммитида ҳам қатнашади;

  • Дастур жадвали: Ташрифнинг биринчи куни — 8 октябрь маданий тадбирлар ва дастлабки музокаралардан иборат бўлса, асосий иш куни 9 октябрь кунига тўғри келади.

Ҳужжатлар ва кун тартиби: Қайси йўналишларга урғу берилади?

9 октябрь кунги йиғилишда давлат раҳбарлари кўп томонлама ҳамкорлик якунларини сарҳисоб қилиб, келгуси устувор вазифаларни белгилаб олишади:

  • Ҳамкорлик пакетлари: Саммит доирасида ҳуқуқ-тартибот, ахборот хавфсизлиги, маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш ҳамда ташқи сиёсий мувофиқлаштиришни мустаҳкамлашга қаратилган муҳим ҳужжатлар қабул қилинади;

  • Минтақавий ва халқаро масалалар: Етакчилар глобал беқарорлик фонида МДҲ ичидаги иқтисодий барқарорлик ва чегаралар хавфсизлигини муҳокама қилишади.

Каспий экологик саммити: Саёзланиш хавфи ва «Бешлик» баҳси

МДҲ мажлиси билан бир қаторда Каспийбўйи давлатлари — Россия, Туркманистон, Озарбайжон, Эрон ва Қозоғистон раҳбарлари иштирокида муҳим экологик форум ташкил этилмоқда:

  • Асосий таҳдид — саёзланиш: Экологик анжуманда денгиз суви сатҳининг кескин пасайиши, ҳавзанинг табиий муҳитини асраш ва экологик хавфсизликни таъминлаш асосий диққат марказида бўлади;

  • Ҳамкорлик механизми: Кремль вакили Юрий Ушаковнинг қайд этишича, «каспий бешлиги» минтақада тинчликни сақлаш ва биоресурсларни муҳофаза қилиш бўйича амалий қадамларни кўриб чиқади.

Парда ортидаги учрашувлар: Пезешкиён билан суҳбат ва норасмий мулоқотлар

Саммит майдонлари доирасида қатор икки томонлама муҳим музокаралар ҳам кўзда тутилган:

  • Эрон ва Россия мулоқоти: 9 октябрь куни Владимир Путиннинг Эрон Президенти Масъуд Пезешкиён билан яккама-якка учрашуви бўлиб ўтади. Унда Яқин Шарқдаги кескинлашган ҳарбий-сиёсий вазият ва икки томонлама лойиҳалар кўриб чиқилади;

  • Бошқа етакчилар билан алоқалар: Арманистон Бош вазири Пашинян билан алоҳида расмий учрашув режалаштирилмаган бўлса-да, саммит доирасида МДҲ етакчиларининг норасмий «оёқ устида» ёки ишчи тушлик чоғидаги қисқа музокаралари истисно этилмаяпти.

Ашхободдаги мазкур икки йирик саммит минтақавий бирдамликни синовдан ўтказаётган мураккаб геосиёсий вазиятда Марказий Осиё, Кавказ ва Каспий ҳавзаси келажагига таъсир кўрсатадиган стратегик платформага айланмоқда.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги саммитиКаспий экологик саммитиВладимир Путин Туркманистон ташрифСердар Бердимуҳамедов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади10 сентябр 10:25Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Кеча 09:20Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!20 сентябр 11:28Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олди22 сентябр 08:43Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилди13 сентябр 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?