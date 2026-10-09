Туркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун Туркманистоннинг Каспий денгизи соҳилида жойлашган «Аваза» миллий сайёҳлик мажмуасига ташриф буюрди.
Саммит бўлиб ўтадиган асосий мажмуада давлатимиз раҳбарини Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов самимий ва юксак эҳтиром билан кутиб олди.
Музокаралар кун тартиби: Тор ва кенгайтирилган формат
Мазкур олий даражадаги анжуманда Ҳамдўстлик мамлакатлари ўртасидаги кўп томонлама шерикликнинг муҳим йўналишлари кўриб чиқилиши режалаштирилган:
Тор доирадаги мулоқот: Давлат раҳбарлари тор таркибдаги учрашув давомида минтақавий хавфсизлик, глобал геосиёсий вазият ҳамда ташкилот доирасидаги сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш масалаларини атрофлича муҳокама қиладилар;
Кенгайтирилган йиғилиш: Расмий делегациялар иштирокида ўтадиган кенг қамровли музокараларда савдо-иқтисодий алоқалар, саноат кооперацияси, транспорт ва транзит йўлакларини ривожлантириш ҳамда маданий-гуманитар алмашинувларни чуқурлаштириш масалаларига устувор аҳамият қаратилади.
Имзоланиши кутилаётган ҳужжатлар пакети
Саммит якунлари бўйича Ҳамдўстлик фаолиятини янги босқичга кўтаришга қаратилган қатор муҳим қарорлар қабул қилиниши кутилмоқда:
Ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш: Иқтисодий интеграция, божхона ва чегараолди тартиб-қоидаларини енгиллаштиришга қаратилган кўп томонлама битимлар тасдиқланади;
Янги ташаббуслар: Ўзбекистон томонидан МДҲ ҳудудида электрон тижорат, инновациялар ва транспорт-логистика инфратузилмасини бирлаштириш бўйича илгари сурилган амалий ташаббусларнинг қўллаб-қувватланиши кўзда тутилган.
«Аваза» мажмуасида бошланган мазкур саммит Марказий Осиё ва МДҲ майдонида ўзаро ишонч ҳамда амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш йўлидаги навбатдаги муҳим сиёсий воқеа сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…