Туркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олди

·40·Дунё
Туркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун Туркманистоннинг Каспий денгизи соҳилида жойлашган «Аваза» миллий сайёҳлик мажмуасига ташриф буюрди.

Саммит бўлиб ўтадиган асосий мажмуада давлатимиз раҳбарини Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов самимий ва юксак эҳтиром билан кутиб олди.

Музокаралар кун тартиби: Тор ва кенгайтирилган формат

Мазкур олий даражадаги анжуманда Ҳамдўстлик мамлакатлари ўртасидаги кўп томонлама шерикликнинг муҳим йўналишлари кўриб чиқилиши режалаштирилган:

  • Тор доирадаги мулоқот: Давлат раҳбарлари тор таркибдаги учрашув давомида минтақавий хавфсизлик, глобал геосиёсий вазият ҳамда ташкилот доирасидаги сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш масалаларини атрофлича муҳокама қиладилар;

  • Кенгайтирилган йиғилиш: Расмий делегациялар иштирокида ўтадиган кенг қамровли музокараларда савдо-иқтисодий алоқалар, саноат кооперацияси, транспорт ва транзит йўлакларини ривожлантириш ҳамда маданий-гуманитар алмашинувларни чуқурлаштириш масалаларига устувор аҳамият қаратилади.

Имзоланиши кутилаётган ҳужжатлар пакети

Саммит якунлари бўйича Ҳамдўстлик фаолиятини янги босқичга кўтаришга қаратилган қатор муҳим қарорлар қабул қилиниши кутилмоқда:

  • Ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш: Иқтисодий интеграция, божхона ва чегараолди тартиб-қоидаларини енгиллаштиришга қаратилган кўп томонлама битимлар тасдиқланади;

  • Янги ташаббуслар: Ўзбекистон томонидан МДҲ ҳудудида электрон тижорат, инновациялар ва транспорт-логистика инфратузилмасини бирлаштириш бўйича илгари сурилган амалий ташаббусларнинг қўллаб-қувватланиши кўзда тутилган.

«Аваза» мажмуасида бошланган мазкур саммит Марказий Осиё ва МДҲ майдонида ўзаро ишонч ҳамда амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш йўлидаги навбатдаги муҳим сиёсий воқеа сифатида баҳоланмоқда.

Шавкат МирзиёевМДҲСердар БердимуҳамедовАваза
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Бугун 00:02Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиШавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиКеча 13:10Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)2 октябр 12:29БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси ДеҳлидаБРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида9 сентябр 19:57Қирғизистон собиқ президентининг ўғли Қодир Атамбоев 4 йилга қамалдиҚирғизистон собиқ президентининг ўғли Қодир Атамбоев 4 йилга қамалдиБугун 12:16Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?Бугун 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?