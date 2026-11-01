Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида жамоат транспорти учун ажратилган «А» йўлакларида ноқонуний ҳаракатланиш ва тўхтаб туриш ҳолатларига қарши кучайтирилган назорат чоралари бошланди.
- 1 ноябрдан эътиборан пойтахтнинг марказий кўчаларида йўловчи автобусларининг олд қисмига қоидабузарликларни автоматик қайд этувчи интеллектуал видеокамералар ўрнатилмоқда.
Тошкент шаҳрида жамоат транспортининг тўсиқларсиз ва белгиланган жадвал асосида ҳаракатланишини таъминлаш мақсадида назорат чоралари янги босқичга кўтарилмоқда. Эндиликда пойтахт йўлларидаги йўловчи автобусларининг олд қисмига махсус ажратилган («А») тасмалардаги қоидабузарликларни ҳаракат давомида автоматик равишда қайд этувчи видеокамералар ўрнатилади.
Бундан ташқари, 1 ноябрдан эътиборан пойтахтнинг барча марказий кўчаларида жамоат транспорти учун ажратилган йўлакларда енгил автомобилларнинг ноқонуний ҳаракатланиши ҳамда тўхтаб туришига қарши кучайтирилган назорат ва рейд тадбирлари бошланди.
Янги тизим қандай ишлайди ва нимани қайд этади?
Жамоат транспортига интеграция қилинаётган янги камералар инсон омилисиз, тўлиқ рақамлашган тарзда қоидабузарликларни базага узатиб боради:
Ҳаракат вақтида автоматик фиксация: Автобуснинг олд ойнасига ўрнатилган интеллектуал қурилмалар йўлакда ҳаракатланиб бораётган пайтда автобус йўлига чиқиб олган ёки йўлакни тўсиб қўйган ҳар қандай транспорт воситасини автоматик тарзда суратга ва видеога олади;
Маълумотларни йўл ҳаракати хавфсизлиги базасига юбориш: Қайд этилган барча фото ва видеоматериаллар тўғридан-тўғри ЙҲХХнинг ягона автоматлаштирилган тизимига юборилади ва қоидабузарлик содир этган ҳайдовчига жарима қарори расмийлаштирилади.
Ҳайдовчилар нималардан огоҳ бўлиши керак?
Кучайтирилган назорат доирасида қуйидаги ҳолатлар қатъий назорат остига олинади:
«А» тасмасида ноқонуний ҳаракатланиш: Автобус йўлагига сабабсиз кириб олиш ва ундан устунлик мақсадида фойдаланиш;
Йўлакда тўхташ ва тўхтаб туриш: Автобуслар бекати яқинида ёки ажратилган чизиқда автомобилни вақтинча бўлса-да қолдириб кетиш;
Бекатларга киришга халақит бериш: Йўловчилар чиқиши ва тушиши учун мўлжалланган зоналарда жамоат транспортига сунъий тўсиқ яратиш.
Мазкур чора-тадбирлар Тошкент кўчаларидаги тирбандликни юмшатиш ва ҳар куни миллионлаб йўловчилар фойдаланадиган автобуслар ҳаракат тезлигини оширишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…