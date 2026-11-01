Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошланди

·3·Ўзбекистон
Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида жамоат транспорти учун ажратилган «А» йўлакларида ноқонуний ҳаракатланиш ва тўхтаб туриш ҳолатларига қарши кучайтирилган назорат чоралари бошланди.
  • 1 ноябрдан эътиборан пойтахтнинг марказий кўчаларида йўловчи автобусларининг олд қисмига қоидабузарликларни автоматик қайд этувчи интеллектуал видеокамералар ўрнатилмоқда.

Тошкент шаҳрида жамоат транспортининг тўсиқларсиз ва белгиланган жадвал асосида ҳаракатланишини таъминлаш мақсадида назорат чоралари янги босқичга кўтарилмоқда. Эндиликда пойтахт йўлларидаги йўловчи автобусларининг олд қисмига махсус ажратилган («А») тасмалардаги қоидабузарликларни ҳаракат давомида автоматик равишда қайд этувчи видеокамералар ўрнатилади.

Бундан ташқари, 1 ноябрдан эътиборан пойтахтнинг барча марказий кўчаларида жамоат транспорти учун ажратилган йўлакларда енгил автомобилларнинг ноқонуний ҳаракатланиши ҳамда тўхтаб туришига қарши кучайтирилган назорат ва рейд тадбирлари бошланди.

Янги тизим қандай ишлайди ва нимани қайд этади?

Жамоат транспортига интеграция қилинаётган янги камералар инсон омилисиз, тўлиқ рақамлашган тарзда қоидабузарликларни базага узатиб боради:

  • Ҳаракат вақтида автоматик фиксация: Автобуснинг олд ойнасига ўрнатилган интеллектуал қурилмалар йўлакда ҳаракатланиб бораётган пайтда автобус йўлига чиқиб олган ёки йўлакни тўсиб қўйган ҳар қандай транспорт воситасини автоматик тарзда суратга ва видеога олади;

  • Маълумотларни йўл ҳаракати хавфсизлиги базасига юбориш: Қайд этилган барча фото ва видеоматериаллар тўғридан-тўғри ЙҲХХнинг ягона автоматлаштирилган тизимига юборилади ва қоидабузарлик содир этган ҳайдовчига жарима қарори расмийлаштирилади.

Ҳайдовчилар нималардан огоҳ бўлиши керак?

Кучайтирилган назорат доирасида қуйидаги ҳолатлар қатъий назорат остига олинади:

  1. «А» тасмасида ноқонуний ҳаракатланиш: Автобус йўлагига сабабсиз кириб олиш ва ундан устунлик мақсадида фойдаланиш;

  2. Йўлакда тўхташ ва тўхтаб туриш: Автобуслар бекати яқинида ёки ажратилган чизиқда автомобилни вақтинча бўлса-да қолдириб кетиш;

  3. Бекатларга киришга халақит бериш: Йўловчилар чиқиши ва тушиши учун мўлжалланган зоналарда жамоат транспортига сунъий тўсиқ яратиш.

Мазкур чора-тадбирлар Тошкент кўчаларидаги тирбандликни юмшатиш ва ҳар куни миллионлаб йўловчилар фойдаланадиган автобуслар ҳаракат тезлигини оширишга хизмат қилади.

Тошкент жамоат транспортиЙҲХХА тасмасийўл ҳаракати қоидалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлдиТошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлдиКеча 23:15Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлдиФарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди14 октябр 16:27Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари6 октябр 10:18Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиҲайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиБугун 11:221 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга кирадиБугун 10:551 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайди1 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайдиКеча 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди