1 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайди
1 ноябрдан бошлаб чорраҳалар ва қайрилиб олиш жойлари яқинида йўл чизиғини босган ҳайдовчиларга нисбатан Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимлари маъмурий баённома расмийлаштирмайди.
Бу тартиб ҳукумат қарори билан белгиланган. Унга кўра, айнан чорраҳалар ва қайрилиб олиш жойлари яқинидаги йўл чизиғини босиш ҳолатлари бўйича ЙПХ ходимлари маъмурий баённома тузмайди.
Янги қоида 2026 йил 1 ноябрдан кучга киради. Ушбу ўзгариш йўл чизиғини босиш билан боғлиқ ҳолатларга тааллуқли бўлиб, бошқа йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш мажбуриятини бекор қилмайди.
Изоҳлар 0
…