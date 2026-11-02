Тошкент автобуслари энди қоидабузар ҳайдовчиларни камерага олади

·58·Жамият
Тошкент автобуслари энди қоидабузар ҳайдовчиларни камерага олади

Тошкентда автобуслар учун ажратилган махсус йўлаклардан ноқонуний фойдаланишга қарши назорат кучайтирилади. Эндиликда жамоат транспорти воситаларининг олд қисмига йўл ҳаракати қоидабузарликларини автоматик қайд этувчи видеокамералар ўрнатилади.

Шаҳар Кенгаши қарорига кўра, 2026 йил 15 декабрга қадар автобусларни мобил камералар билан жиҳозлаш режалаштирилган. Қурилмалар автобус ҳаракатланаётган вақтда қоидабузарликларни аниқлайди ва ЙҲХБнинг ягона ахборот базасига уланади.

Бундан ташқари, 1 ноябрдан бошлаб автобуслар учун ажратилган «А» йўлакларида ноқонуний ҳаракатланаётган ёки автомобилини тўхтатиб қўйган ҳайдовчиларга нисбатан назорат ва рейдлар кучайтирилди.

Ҳайдовчиларга автобуслар ва велосипедлар учун мўлжалланган махсус йўлакларга рухсатсиз кирмаслик ҳамда уларда автомобилни тўхтатмаслик тавсия этилмоқда. Бундай қоидабузарликлар белгиланган тартибда жаримага сабаб бўлиши мумкин.

Тошкент автобуслариЙўл ҳаракати қоидалариЙҲХБА йўлаги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент автобусларида йўловчиларни безовта қилган реклама овози пасайтириладиТошкент автобусларида йўловчиларни безовта қилган реклама овози пасайтирилади26 октябр 17:06“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилиндиБугун 12:44Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошландиТошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошландиКеча 16:29Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиҲайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиКеча 11:221 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга кирадиКеча 10:55Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?30 октябр 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди