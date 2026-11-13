Ўзбекистонда дам олиш кунлари кутилмаган об-ҳаво ўзгариши кузатилади

1 дақиқа ўқиш54
Ўзбекистонда дам олиш кунлари кутилмаган об-ҳаво ўзгариши кузатилади

Ўзбекистонда 14–15 ноябрь кунлари об-ҳаво ёғингарчиликсиз ўтиши ва ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда туман тушиши эҳтимоли бор.

«Ўзгидромет» маълумотларига кўра, 13 ноябрь куни кундузи республика бўйлаб ҳаво ҳарорати 5–10 даража илиқ атрофида бўлади. Дам олиш кунлари, яъни 14–15 ноябрь кунлари эса ҳарорат босқичма-босқич кўтарилиб, 10–15 даража илиқни ташкил этади.

Шу билан бирга, мамлакатнинг баъзи ҳудудларида туман кузатилиши мумкин. Шамол шарқдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. 13 ноябрь куни жанубий ҳудудларнинг айрим жойларида шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши эҳтимоли мавжуд.

Республика тоғолди ва тоғли ҳудудларида эса 13 ноябрь куни баъзи жойларда ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлиши прогноз қилинган. Айрим ҳудудларда ёғингарчилик кучли тус олиши ҳам мумкин.

Пойтахт Тошкент шаҳрида 14–15 ноябрь кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Бироқ кечаси ва эрталабки соатларда туман тушиши эҳтимоли бор. Ҳаво ҳарорати кечалари 2–4 даража илиқ бўлади. Кундузи эса 13 ноябрь куни 7–9 даража, 14–15 ноябрь кунлари 13–15 даража илиқ атрофида бўлиши кутилмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари