Тошкентда бугун ҳаво сифати яхшиланиши кутилмоқда

·51·Ўзбекистон
Тошкентда бугун ҳаво сифати яхшиланиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида 1 ноябр куни кундузги соатларда атмосфера ҳавоси сифати аста-секин яхшиланиши кутилмоқда.
  • Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси маълумотларига кўра, ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ва вертикал ҳаво алмашинувининг фаоллашуви ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалишига ёрдам беради.
  • 31 октябрдан 1 ноябрга ўтар кечаси эса ҳарорат инверсияси ҳамда шамолнинг кучсизлиги сабабли ҳаво сифати ёмонлашиши прогноз қилинган эди.

Тошкент шаҳрида 1 ноябрь куни кундузги соатларда атмосфера ҳавоси сифати аста-секин яхшиланиши кутилмоқда. Ҳароратнинг кўтарилиши ва ҳаво алмашинувининг фаоллашиши пойтахтдаги вазиятни барқарорлаштириши мумкин. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси маълум қилди.

Қўмита маълумотларига кўра, 31 октябрдан 1 ноябрга ўтар кечаси пойтахтда атмосфера ҳавоси сифатининг ёмонлашиши прогноз қилинган. Кечки, тунги ва эрталабки соатларда ҳаво сифати халқаро ҳаво сифати индекси (AQI) бўйича «носоғлом», миллий индексга кўра эса «зарғалдоқ» даражада бўлиши кутилган.

Бундай ҳолатга тунги вақтда ҳаво ҳароратининг пасайиши, шамолнинг кучсиз эсиши ва ҳарорат инверсияси сабаб бўлиши мумкин. Ушбу омиллар атмосферанинг қуйи қатламларида ҳаво алмашинувини чеклаб, ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалишини секинлаштиради.

Натижада маҳаллий ва қўшни ҳудудлардан атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалиши қийинлашиб, PM заррачалари ер юзасига яқин ҳаво қатламида тўпланиши мумкин.

Бугун, 1 ноябрь куни кундузги соатларда эса ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ва вертикал ҳаво алмашинувининг яхшиланиши натижасида ҳарорат инверсияси кучсизланиши кутилмоқда. Бу жараён атмосферадаги ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалишига ёрдам бериб, ҳаво сифати аста-секин яхшиланишига олиб келиши мумкин.

Айни пайтда пойтахтдаги атмосфера ҳавоси сифати Махсус комиссия томонидан доимий мониторинг қилиб борилмоқда.

Ҳаво ифлосланишига қандай омиллар таъсир кўрсатмоқда?

Мутахассислар таъкидлашича, атмосфера ҳавосининг ифлосланишига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири ҳаво циркуляцияси, яъни ҳаво массаларининг ҳаракати ва алмашинуви билан боғлиқ жараёнлардир.

Тошкент шаҳри тоғолди ҳудудида, водийга туташ жойда қарор топган. Бу ҳудудда шимоли-шарқ ва жануби-ғарб йўналишларидан эсувчи шамоллар муҳим аҳамият касб этади. Шамолнинг йўналиши ва тезлиги атмосфера ҳавоси алмашинуви ҳамда ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалишига бевосита таъсир кўрсатади.

Пойтахтда ҳаво ифлосланишининг кучайишига нафақат инсон фаолияти, балки табиий чанг, ёғингарчиликларнинг камлиги ва ноқулай метеорологик шароитлар ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Хусусан, ёғингарчиликлар камлиги ҳаводаги чанг зарраларининг ювилиб кетиш жараёнини сусайтиради. Тошкентда ёғингарчиликлар миқдори ойлик меъёрдан қарийб 6 баробарга камайган. Бу эса атмосфера ҳавосида чанг зарраларининг узоқроқ сақланиб қолишига сабаб бўлиши мумкин.

Аввал ҳам ҳаво сифати ёмонлашиши прогноз қилинган

Аввалроқ Тошкент шаҳрида 27 октябрдан 28 октябрга ўтар кечаси ҳам атмосфера ҳавоси сифати ёмонлашиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш берилган эди.

Ўшанда кечки ва тунги соатларда ҳаво сифати миллий индекс бўйича асосан «сариқ» даражада бўлиши, кундузги вақтларда эса яхшиланиши прогноз қилинган.

Мутахассислар атмосфера ҳавоси сифатининг ўзгариши об-ҳаво шароити, шамол тезлиги, ҳарорат ва ҳаво алмашинуви каби омилларга боғлиқ эканини таъкидламоқда. Шу сабабли пойтахтда ҳаво сифати бўйича мониторинг ишлари давом эттирилмоқда.

Тошкент ҳавосиЭкология ва иқлим ўзгариши вазирлигиҳаво сифати индексиатмосфера ифлосланиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилдиДўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилдиКеча 15:35Тошкент ҳавоси нега ифлосланмоқда ва чанг қачон тарқалади?Тошкент ҳавоси нега ифлосланмоқда ва чанг қачон тарқалади?26 октябр 23:30Тошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқдаТошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқда14 октябр 19:03Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?26 сентябр 13:18Тошкент осмонида ҳаво сифати яна ёмонлашиши кутилмоқдаТошкент осмонида ҳаво сифати яна ёмонлашиши кутилмоқда7 октябр 21:16Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули