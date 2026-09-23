24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 24 сентябр куни Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати бироз пасайиб, кўпчилик ҳудудларда салқин ва қуруқ об-ҳаво кузатилади.
- Айрим жойларда эса вақт-вақти билан ёмғир ёғиши мумкин.
- Бу ўзгаришлар, айниқса эрталаб ва кечки пайтларда сезиларли бўлиб, куз фаслининг салқинлигини янада яққол намоён этади.
- Тошкентда ҳам сентябр охирига келиб кундузги ва тунги ҳарорат ўртасидаги фарқ сезила бошлайди.
Ўзбекистонда 24 сентябрь куни ҳаво ҳарорати бироз пасайиб, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида нисбатан салқин ва қуруқ об-ҳаво кузатилади. Айрим жойларда эса ёғингарчилик эҳтимоли бор.
Сўнгги кунлардаги илиқ об-ҳаводан кейин ҳароратнинг пасайиши айниқса эрталаб ва кечки пайтларда сезилиши мумкин. Шу боис 24 сентябрь куни республика бўйлаб об-ҳаво шароитида енгил ўзгаришлар кузатилиши кутилмоқда.
24 сентябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?
Прогнозга кўра, Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво асосан қуруқ бўлади.
Шу билан бирга, айрим ҳудудларда вақт-вақти билан ёмғир ёғиши эҳтимоли истисно қилинмаяпти. Бу эса мамлакатнинг барча ҳудудларида бир хил об-ҳаво кузатилмаслигини англатади.
Кун давомида ҳаво ҳароратининг нисбатан пасайиши натижасида куз фаслининг салқинлиги янада сезила бошлайди.
Ҳаво нега салқинлашмоқда?
Сентябрь ойининг иккинчи ярмида Ўзбекистонда об-ҳавонинг босқичма-босқич кузги шароитга ўтиши табиий жараён ҳисобланади.
Ёздаги юқори ҳароратлар ортидан сентябрь ойида ҳаво ҳарорати аста-секин пасаяди. Кундузги илиқлик ҳали сақланиб тургани билан, эрталаб ва кечқурун салқинлик сезиларли даражада кучайиши мумкин.
24 сентябрь куни ҳам ана шундай ўтиш даврининг навбатдаги куни бўлиши кутилмоқда.
Айрим ҳудудларда ёмғир эҳтимоли бор
24 сентябрнинг яна бир эътиборли жиҳати — республика ҳудудларининг айримларида ёғингарчилик кузатилиши мумкинлиги.
Ёмғир эҳтимоли бор ҳудудларда йўлга чиқадиган фуқаролар, айниқса узоқ масофага сафар қилувчилар об-ҳаво шароитини ҳисобга олишлари мақсадга мувофиқ.
Ёғингарчилик қисқа муддатли бўлиши ёки куннинг маълум вақтларида кузатилиши мумкин. Шу сабабли ҳар бир ҳудуд учун аниқ прогнозни кун давомида янгиланиб турадиган метеорологик маълумотлар орқали кузатиб бориш муҳим.
Тошкентда ҳам куз ҳавоси сезила бошлайди
Пойтахтда ҳам сентябрь охирига келиб кундузги ва тунги ҳарорат ўртасидаги фарқ сезила бошлайди.
24 сентябрь куни Тошкентда ҳам нисбатан салқин об-ҳаво сақланиши кутилмоқда. Эрталаб иш ёки ўқишга отланадиганлар учун ҳаво кундузги вақтга нисбатан салқинроқ сезилиши мумкин.
Шунингдек, кечки пайтда очиқ ҳавода узоқ вақт қоладиганлар учун ҳам салқин об-ҳаво ҳисобга олиниши лозим.
Куз фасли тобора яқинлашмоқда
Сентябрь охири — Ўзбекистонда об-ҳаво тобора кузги тус оладиган давр.
Кунлар ҳали илиқ бўлиши мумкин, аммо кечалари салқинлик кучаяди. Вақти-вақти билан ёғингарчиликлар кузатилиши эса мавсумий ўзгаришларнинг одатий кўринишларидан бири ҳисобланади.
24 сентябрь куни ҳам республика ҳудудларининг аксар қисмида қуруқ ва нисбатан салқин ҳаво сақланиши, айрим жойларда эса ёмғир ёғиши эҳтимоли бор.
Шунинг учун кун давомида кўчага чиқиш, ишга бориш ёки сафар режалаштирган фуқаролар эрталабки ва кечки салқинликни ҳам ҳисобга олишлари керак.
Об-ҳавонинг бундай ўзгариши Ўзбекистонда иссиқ кунлардан салқин куз фаслига ўтиш жараёни тобора кучайиб бораётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…