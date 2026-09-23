24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин

·38·Ўзбекистон
24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 24 сентябр куни Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати бироз пасайиб, кўпчилик ҳудудларда салқин ва қуруқ об-ҳаво кузатилади.
  • Айрим жойларда эса вақт-вақти билан ёмғир ёғиши мумкин.
  • Бу ўзгаришлар, айниқса эрталаб ва кечки пайтларда сезиларли бўлиб, куз фаслининг салқинлигини янада яққол намоён этади.
  • Тошкентда ҳам сентябр охирига келиб кундузги ва тунги ҳарорат ўртасидаги фарқ сезила бошлайди.

Ўзбекистонда 24 сентябрь куни ҳаво ҳарорати бироз пасайиб, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида нисбатан салқин ва қуруқ об-ҳаво кузатилади. Айрим жойларда эса ёғингарчилик эҳтимоли бор.

Сўнгги кунлардаги илиқ об-ҳаводан кейин ҳароратнинг пасайиши айниқса эрталаб ва кечки пайтларда сезилиши мумкин. Шу боис 24 сентябрь куни республика бўйлаб об-ҳаво шароитида енгил ўзгаришлар кузатилиши кутилмоқда.

24 сентябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?

Прогнозга кўра, Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво асосан қуруқ бўлади.

Шу билан бирга, айрим ҳудудларда вақт-вақти билан ёмғир ёғиши эҳтимоли истисно қилинмаяпти. Бу эса мамлакатнинг барча ҳудудларида бир хил об-ҳаво кузатилмаслигини англатади.

Кун давомида ҳаво ҳароратининг нисбатан пасайиши натижасида куз фаслининг салқинлиги янада сезила бошлайди.

Ҳаво нега салқинлашмоқда?

Сентябрь ойининг иккинчи ярмида Ўзбекистонда об-ҳавонинг босқичма-босқич кузги шароитга ўтиши табиий жараён ҳисобланади.

Ёздаги юқори ҳароратлар ортидан сентябрь ойида ҳаво ҳарорати аста-секин пасаяди. Кундузги илиқлик ҳали сақланиб тургани билан, эрталаб ва кечқурун салқинлик сезиларли даражада кучайиши мумкин.

24 сентябрь куни ҳам ана шундай ўтиш даврининг навбатдаги куни бўлиши кутилмоқда.

Айрим ҳудудларда ёмғир эҳтимоли бор

24 сентябрнинг яна бир эътиборли жиҳати — республика ҳудудларининг айримларида ёғингарчилик кузатилиши мумкинлиги.

Ёмғир эҳтимоли бор ҳудудларда йўлга чиқадиган фуқаролар, айниқса узоқ масофага сафар қилувчилар об-ҳаво шароитини ҳисобга олишлари мақсадга мувофиқ.

Ёғингарчилик қисқа муддатли бўлиши ёки куннинг маълум вақтларида кузатилиши мумкин. Шу сабабли ҳар бир ҳудуд учун аниқ прогнозни кун давомида янгиланиб турадиган метеорологик маълумотлар орқали кузатиб бориш муҳим.

Тошкентда ҳам куз ҳавоси сезила бошлайди

Пойтахтда ҳам сентябрь охирига келиб кундузги ва тунги ҳарорат ўртасидаги фарқ сезила бошлайди.

24 сентябрь куни Тошкентда ҳам нисбатан салқин об-ҳаво сақланиши кутилмоқда. Эрталаб иш ёки ўқишга отланадиганлар учун ҳаво кундузги вақтга нисбатан салқинроқ сезилиши мумкин.

Шунингдек, кечки пайтда очиқ ҳавода узоқ вақт қоладиганлар учун ҳам салқин об-ҳаво ҳисобга олиниши лозим.

Куз фасли тобора яқинлашмоқда

Сентябрь охири — Ўзбекистонда об-ҳаво тобора кузги тус оладиган давр.

Кунлар ҳали илиқ бўлиши мумкин, аммо кечалари салқинлик кучаяди. Вақти-вақти билан ёғингарчиликлар кузатилиши эса мавсумий ўзгаришларнинг одатий кўринишларидан бири ҳисобланади.

24 сентябрь куни ҳам республика ҳудудларининг аксар қисмида қуруқ ва нисбатан салқин ҳаво сақланиши, айрим жойларда эса ёмғир ёғиши эҳтимоли бор.

Шунинг учун кун давомида кўчага чиқиш, ишга бориш ёки сафар режалаштирган фуқаролар эрталабки ва кечки салқинликни ҳам ҳисобга олишлари керак.

Об-ҳавонинг бундай ўзгариши Ўзбекистонда иссиқ кунлардан салқин куз фаслига ўтиш жараёни тобора кучайиб бораётганини кўрсатади.

24 сентябрьТошкентоб-ҳавоёғингарчилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкин10 сентябр 10:17Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиТошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрланди5 июл 01:07Дам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиДам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийди26 июн 19:16Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради30 июл 15:32Дам олиш кунлари ёмғирли ҳаво сақланиб турадиДам олиш кунлари ёмғирли ҳаво сақланиб туради22 май 15:2122 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда22 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда21 май 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари