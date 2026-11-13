MacBook Pro M5 ноутбукларининг янги нархлари эълон қилинди
MacBook Pro ноутбукларининг M5, M5 Pro ва M5 Max процессорли моделлари учун нархлар эълон қилинди. Рўйхатда 2025 йилги 14 дюймли MacBook Pro M5 ҳамда 2026 йилги 14 ва 16 дюймли янги моделлар бор. Айрим конфигурациялар чегирма билан таклиф қилинмоқда.
MacBook Pro M5, 14 дюйм (2025 йил):
• 16 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 1899 доллар
• 24 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 2200 доллар
MacBook Pro M5 Pro, 14 дюйм (2026 йил):
• 24 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 2369 доллар
• 48 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 3500 доллар
• 36 ГБ оператив хотира, 2 ТБ хотира (M5 Max) — 3850 доллар
MacBook Pro M5 Pro, 16 дюйм (2026 йил):
• 24 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 2630 доллар
• 48 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 3550 доллар
• 64 ГБ оператив хотира, 1 ТБ хотира — 3900 доллар
• 36 ГБ оператив хотира, 2 ТБ хотира (M5 Max) — 3850 доллар
• 48 ГБ оператив хотира, 2 ТБ хотира (M5 Max) — 4550 доллар
Нархлар деярли ҳар куни ўзгариши мумкин. Айрим моделларга катта миқдорда чегирмалар берилган. Хариддан олдин амалдаги нархни аниқлаштириш тавсия этилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…