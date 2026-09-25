Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Яъқинлашиб келаётган дам олиш кунларида Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб об-ҳаво кескин ўзгариб, салқин ва нам ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда.
- Кўплаб вилоятларда ёмғир ёғиши, айрим жойларда эса чақмоқ ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.
- Тунги ҳарорат сезиларли даражада пасайиб, +9°К дан +14°К гача тушиб кетади.
- Мутахассислар фуқароларни мавсумий шамоллаш ва ҳарорат алмашинувидан эҳтиёт бўлишга
Ўзбекистон аҳолиси ва меҳмонлари учун ёз фаслининг илиқ ва қуёшли ҳарорати расман ўз ўрнини ҳақиқий кузги совуқларга бўшатиб бермоқда. Синоптикларнинг шошилинч огоҳлантиришига кўра, яқинлашиб келаётган дам олиш кунларида бутун республика ҳудуди бўйлаб об-ҳаво кескин ўзгариши, салқин ва нам ҳаво оқимларининг кириб келиши кутилмоқда. Мамлакатнинг кўплаб вилоятларида ёмғир ёғиб, айрим ҳудудларда чақмоқ чақиши ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли юқори. Энг асосийси, тунги ҳарорат сезиларли даражада пасайиб, термометр устунлари +9°C дан +14°C гача тушиб кетади. Мутахассислар фуқароларни мавсумий шамоллаш ва ҳарорат алмашинувидан эҳтиёт бўлишга, енгил курткалар ҳамда иссиқ кийимларни кийишга чақирмоқда. Бу ўзгариш мамлакатимизда кечки ва эрталабки соатларда кузнинг ҳақиқий нафаси тўлиқ ҳукмрон бўлишини кўрсатмоқда.
«+9°C совуқ, момақалдироқ ва курткалар даври»: Кутилаётган об-ҳавонинг 5 та асосий нуқтаси
Дам олиш кунларидаги синоптик ўзгаришлардан энг муҳим фактлар:
Ҳароратнинг кескин пасайиши: Тунги ва тонгги соатларда ҳаво ҳарорати +9°C...+14°C гача совиб кетади;
Ёмғир ва момақалдироқ: Кўплаб ҳудудларда беқарор об-ҳаво, ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилади;
Ёзнинг расман чекиниши: Кундузги дим ва иссиқ об-ҳаво ўз ўрнини ҳақиқий кузги салқинликка топширади;
Курткалар ва иссиқ кийимлар мавсуми: Эрталабки ва тунги пайтларда енгил куртка ҳамда шамолдан ҳимояловчи кийимлар кийиш тавсия этилади;
Мавсумий мослашув: Ҳароратнинг кескин пасайиши сурункали хасталиги борлар ва болалар саломатлигига эътиборли бўлишни талаб қилади.
Об-ҳаво ўзгаришлари таснифи: Ўтган кунлар ва дам олиш кунлари прогнози таққоси
Республика бўйлаб кутилаётган синоптик ҳолатлар таҳлили:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Сўнгги илиқ кунлар кўрсаткичи
Дам олиш кунлари кутилаётган ҳолат
Тунги ва тонгги ҳарорат
+18°C...+22°C (Мўътадил илиқ)
+9°C...+14°C гача кескин пасайиш
Ёғингарчилик ҳолати
Асосан қуруқ ва очиқ ҳаво
Ёмғир ёғиши, айрим жойларда момақалдироқ
Ҳаво массалари характери
Ёзги иссиқ ва қуруқ оқимлар
Нам ва совуқ атмосфера фронтлари
Кийиниш тавсияси
Енгил ёзги кийимлар
Енгил курткалар, шамолқайтаргич ва чатирлар
Умумий мавсумий босқич
Кечиккан ёз фасли нафаси
Ҳақиқий кузнинг расман бошланиши
Синоптик ва тиббий экспертиза: Нега кескин салқинликка олдиндан тайёрланиш керак?
Метеорологлар ва шифокорларнинг тавсиялари ҳамда хулосалари:
«Бир кечада 10 даражали фарқ»: Ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши инсон организми учун синовдир; кундузги ва тунги ҳарорат ўртасидаги катта фарқ иммунитет сусайишига ва мавсумий ЎРВИ касалликлари кўпайишига олиб келиши мумкин;
Ҳайдовчилар учун огоҳлантириш: Ёмғир ёғиши ортидан йўл қопламаларида сирпанчиқлик пайдо бўлади, шу боис йўлларда оралиқ масофани сақлаш ва тезликни меъёридан оширмаслик шарт;
Иссиқ кийиниш ва соғлом турмуш: Уйдан чиқишда эрталабки салқинни ҳисобга олиш, ёш болалар ва кексаларнинг иссиқ кийинишини таъминлаш зарур.
Сизнинг ҳудудингизда об-ҳаво ўзгариши сезила бошладими — кузнинг кескин салқинлашишига тайёрмисиз? Дам олиш кунларидаги режаларингизни ёмғир ва салқин ҳарорат туфайли ўзгартирдингизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингизни огоҳлантириш учун ушбу муҳим хабарни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…