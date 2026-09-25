Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади

·49·Ўзбекистон
Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яъқинлашиб келаётган дам олиш кунларида Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб об-ҳаво кескин ўзгариб, салқин ва нам ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда.
  • Кўплаб вилоятларда ёмғир ёғиши, айрим жойларда эса чақмоқ ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.
  • Тунги ҳарорат сезиларли даражада пасайиб, +9°К дан +14°К гача тушиб кетади.
  • Мутахассислар фуқароларни мавсумий шамоллаш ва ҳарорат алмашинувидан эҳтиёт бўлишга

Ўзбекистон аҳолиси ва меҳмонлари учун ёз фаслининг илиқ ва қуёшли ҳарорати расман ўз ўрнини ҳақиқий кузги совуқларга бўшатиб бермоқда. Синоптикларнинг шошилинч огоҳлантиришига кўра, яқинлашиб келаётган дам олиш кунларида бутун республика ҳудуди бўйлаб об-ҳаво кескин ўзгариши, салқин ва нам ҳаво оқимларининг кириб келиши кутилмоқда. Мамлакатнинг кўплаб вилоятларида ёмғир ёғиб, айрим ҳудудларда чақмоқ чақиши ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли юқори. Энг асосийси, тунги ҳарорат сезиларли даражада пасайиб, термометр устунлари +9°C дан +14°C гача тушиб кетади. Мутахассислар фуқароларни мавсумий шамоллаш ва ҳарорат алмашинувидан эҳтиёт бўлишга, енгил курткалар ҳамда иссиқ кийимларни кийишга чақирмоқда. Бу ўзгариш мамлакатимизда кечки ва эрталабки соатларда кузнинг ҳақиқий нафаси тўлиқ ҳукмрон бўлишини кўрсатмоқда.

«+9°C совуқ, момақалдироқ ва курткалар даври»: Кутилаётган об-ҳавонинг 5 та асосий нуқтаси

Дам олиш кунларидаги синоптик ўзгаришлардан энг муҳим фактлар:

  • Ҳароратнинг кескин пасайиши: Тунги ва тонгги соатларда ҳаво ҳарорати +9°C...+14°C гача совиб кетади;

  • Ёмғир ва момақалдироқ: Кўплаб ҳудудларда беқарор об-ҳаво, ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилади;

  • Ёзнинг расман чекиниши: Кундузги дим ва иссиқ об-ҳаво ўз ўрнини ҳақиқий кузги салқинликка топширади;

  • Курткалар ва иссиқ кийимлар мавсуми: Эрталабки ва тунги пайтларда енгил куртка ҳамда шамолдан ҳимояловчи кийимлар кийиш тавсия этилади;

  • Мавсумий мослашув: Ҳароратнинг кескин пасайиши сурункали хасталиги борлар ва болалар саломатлигига эътиборли бўлишни талаб қилади.

Об-ҳаво ўзгаришлари таснифи: Ўтган кунлар ва дам олиш кунлари прогнози таққоси

Республика бўйлаб кутилаётган синоптик ҳолатлар таҳлили:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

Сўнгги илиқ кунлар кўрсаткичи

Дам олиш кунлари кутилаётган ҳолат

Тунги ва тонгги ҳарорат

+18°C...+22°C (Мўътадил илиқ)

+9°C...+14°C гача кескин пасайиш

Ёғингарчилик ҳолати

Асосан қуруқ ва очиқ ҳаво

Ёмғир ёғиши, айрим жойларда момақалдироқ

Ҳаво массалари характери

Ёзги иссиқ ва қуруқ оқимлар

Нам ва совуқ атмосфера фронтлари

Кийиниш тавсияси

Енгил ёзги кийимлар

Енгил курткалар, шамолқайтаргич ва чатирлар

Умумий мавсумий босқич

Кечиккан ёз фасли нафаси

Ҳақиқий кузнинг расман бошланиши

Синоптик ва тиббий экспертиза: Нега кескин салқинликка олдиндан тайёрланиш керак?

Метеорологлар ва шифокорларнинг тавсиялари ҳамда хулосалари:

  • «Бир кечада 10 даражали фарқ»: Ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши инсон организми учун синовдир; кундузги ва тунги ҳарорат ўртасидаги катта фарқ иммунитет сусайишига ва мавсумий ЎРВИ касалликлари кўпайишига олиб келиши мумкин;

  • Ҳайдовчилар учун огоҳлантириш: Ёмғир ёғиши ортидан йўл қопламаларида сирпанчиқлик пайдо бўлади, шу боис йўлларда оралиқ масофани сақлаш ва тезликни меъёридан оширмаслик шарт;

  • Иссиқ кийиниш ва соғлом турмуш: Уйдан чиқишда эрталабки салқинни ҳисобга олиш, ёш болалар ва кексаларнинг иссиқ кийинишини таъминлаш зарур.

Сизнинг ҳудудингизда об-ҳаво ўзгариши сезила бошладими — кузнинг кескин салқинлашишига тайёрмисиз? Дам олиш кунларидаги режаларингизни ёмғир ва салқин ҳарорат туфайли ўзгартирдингизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингизни огоҳлантириш учун ушбу муҳим хабарни барча билан баҳам кўринг!

Ўзбекистондам олиш кунлариоб-ҳаво ўзгаришисиноптик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари ёмғирли ҳаво сақланиб турадиДам олиш кунлари ёмғирли ҳаво сақланиб туради22 май 15:21Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаЎзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқда14 июн 11:267 апрель: Ўзбекистонда ёмғир ва момақалдироқ бўлади7 апрель: Ўзбекистонда ёмғир ва момақалдироқ бўлади6 апрел 22:38Ёзнинг илк ҳафтасида Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати бироз пасаядиЁзнинг илк ҳафтасида Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати бироз пасаяди1 июн 13:4022 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда22 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда21 май 16:12Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайдиЎзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди8 май 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади