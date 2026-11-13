Ўзбекистонда алимент миқдорини яшаш харажатларидан келиб чиқиб белгилаш жорий этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда вояга етмаган болалар учун алимент миқдорини реал яшаш харажатларидан келиб чиқиб белгилаш тизими жорий этилади.
- Мазкур тартибни амалиётга татбиқ этиш бўйича махсус қарор лойиҳасини 2027-йил июнигача ишлаб чиқиш Президентнинг 2026-йил 10-ноябрдаги фармонида белгиланган.
Ўзбекистонда хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда уларни камситишга қарши курашишни янада кучайтиришга қаратилган муҳим қадам ташланди. Мамлакатда инсон қадрини юксалтиришга қаратилган 7 та миллий дастур доирасида ота-онанинг вояга етмаган фарзандларига тўлайдиган алимент миқдорини яшаш харажатларига мувофиқ тарзда адолатли белгилаш тизими йўлга қўйилиши режалаштирилмоқда.
Президент фармони ва янги лойиҳа муддатлари
Мазкур чора-тадбирлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 10 ноябрдаги фармони билан тасдиқланган ҳужжатда ўз аксини топган. Унга кўра, вояга етмаган болалар учун алимент миқдорини реал яшаш харажатларидан келиб чиққан ҳолда ҳисоблаш ва адолатли тизимни амалиётга жорий этиш бўйича махсус қарор лойиҳасини 2027 йил июнигача ишлаб чиқиш белгиланган.
Ислоҳот ва янги тизим йўналишлари
Асосий талаблар ва муддатлар
Алимент миқдорини ҳисоблаш
Реал яшаш харажатларидан келиб чиққан ҳолда адолатли белгилаш
Қарор лойиҳаси муддати
2027 йил июнига қадар ишлаб чиқиш ва тайёрлаш
Ҳуқуқий асос
Президентнинг 2026 йил 10 ноябрдаги фармони
Қўшимча ижтимоий чоралар
Ҳимоя ордери, хавфни эрта аниқлаш ва махфий мурожаат қилиш тартиби
Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтириш чоралари
Янги ташаббус фақатгина алимент масаласи билан чекланиб қолмай, балки кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий механизмларни ҳам ўз ичига олади. Хусусан, лойиҳа доирасида қуйидаги муҳим вазифалар амалга оширилиши кўзда тутилган:
Ҳимоя ордери ва хизматлар: Ҳимоя ордери, ижтимоий-ҳуқуқий хизматлар ҳамда хавфни эрта аниқлаш механизмларини ўзаро бирлаштириш;
Махфийлик ва тезкорлик: Фуқароларнинг мурожаатларини махфий ва тезкор кўриб чиқиш тартибини жорий этиш;
Махсус ўқув курслари: Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари учун болалар ва хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилган махсус ўқув курсларини ташкил этиш.
Шу билан бирга, хорижда меҳнат миграциясида бўлган фуқароларнинг фарзандлари учун сифатли таълим олиш ҳамда уларнинг иқтидорини ҳар томонлама ривожлантириш тизими яратилиши ҳам алоҳида эътибор марказида бўлади.
Сизнингча, алимент миқдорини реал яшаш харажатларига мослаштириш тизимининг жорий этилиши оилавий муносабатлар ва масъулиятни оширишда қандай амалий натижа беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…