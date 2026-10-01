Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда

·3·Ўзбекистон
Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Октябр ойида Ўзбекистонга совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши кутилмоқда, бу эса айрим кунларда ҳароратнинг сезиларли пасайишига олиб келиши мумкин.
  • Айрим прогнозларга кўра, кечаси ҳарорат +3 даражагача, кундузи эса +15 даража атрофида бўлиши мумкин.
  • Ушбу об-ҳаво ўзгаришлари куз фаслининг ўзига хос хусусияти бўлиб, қишнинг эрта бошланишини англатмайди.

Ўзбекистонда октябрь ойи бошланиши билан об-ҳаво масаласи яна кун тартибига чиқади. Тақдим этилган прогноз маълумотларига кўра, ой давомида мамлакат ҳудудига совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши, айрим кунларда ҳароратнинг сезиларли пасайиши мумкин.

Айрим ҳудудларда кечаси ҳарорат +3 даражагача, кундузи эса +15 даража атрофигача тушиши ҳақида маълумотлар тарқалмоқда. Бу кўрсаткичлар октябрь учун анча салқин об-ҳавони англатади.

Тошкентда ҳам совуқ сезиладими?

Прогноздаги ҳарорат кўрсаткичлари, аввало, республика бўйлаб ҳаво массаларининг ўзгариши билан боғлиқ.

Тошкентда ҳам совуқ ҳаво тўлқини сезилиши мумкин. Айниқса тунги ва эрталабки соатларда ҳароратнинг пасайиши аҳоли учун яққол сезилади.

Бироқ об-ҳаво прогнозлари узоқ муддатга берилганда кейинчалик янгиланиши мумкин. Ўзгидромет прогнозларни Тошкент шаҳри ва вилоятлар кесимида мунтазам эълон қилиб боради.

Кечаси +3, кундузи +15 даража

Тарқалган маълумотлардаги энг эътиборли жиҳат — ҳароратнинг сутка давомида анча паст бўлиши мумкинлиги.

Агар кечаси ҳаво +3 даражагача совуса, эрталабки пайтда совуқ сезиларли бўлади. Кундузи эса ҳарорат +15 даража атрофида сақланиши кузги салқинликни янада кучайтиради.

Бу, айниқса, эрталаб иш ёки ўқишга чиқадиганлар учун об-ҳаводаги кескин фарқни сезишга сабаб бўлиши мумкин.

Совуқ ҳаво қаердан келади?

Куз фаслида ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши атмосфера жараёнлари билан боғлиқ. Совуқ ҳаво массаларининг кириб келиши ҳароратнинг қисқа вақт ичида пасайишига олиб келиши мумкин.

Метеорологик прогнозларда ҳарорат, ёғингарчилик, шамол ва бошқа омиллар доимий кузатув асосида баҳоланади. Ўзгидромет ҳам аҳоли учун об-ҳаво маълумотларини мунтазам янгилаб боради.

Октябрь — об-ҳавоси тез ўзгарувчан ой

Октябрь Ўзбекистонда кузнинг энг ўзгарувчан даврларидан бири ҳисобланади. Ой бошида нисбатан илиқ кунлар кузатилиши, кейин эса совуқ ҳаво кириб келиши мумкин.

Шу сабабли бир неча ҳафта ёки бутун ой учун берилган прогнозни ҳар бир куннинг аниқ об-ҳавоси сифатида қабул қилиш тўғри эмас. Яқин кунларга оид прогнозлар одатда аниқроқ бўлади ва вазият ўзгариши билан маълумотлар янгиланади.

Аҳоли нималарга эътибор бериши керак?

Ҳароратнинг пасайиши кутилган кунларда эрталаб ва кечқурун ҳаво анча совуқ бўлиши мумкин. Шунинг учун кундузги ҳароратга қараб эмас, суткалик ҳарорат фарқига қараб кийиниш муҳим.

Айниқса эрталабки соатларда ҳаво совуқ бўлиши эҳтимолини ҳисобга олиш, об-ҳаво прогнозларини мунтазам кузатиб бориш мақсадга мувофиқ.

Совуқ тушиши қиш бошланганини англатмайди

Октябрь ойидаги совуқ ҳаво тўлқинини қишнинг эрта бошланиши сифатида қабул қилиш керак эмас.

Бу, аввало, куз фаслида ҳаво массаларининг алмашиниши натижасида ҳароратнинг вақтинча пасайиши бўлиши мумкин. Шунинг учун «октябрь давомида бутун Ўзбекистонда доимий совуқ бўлади» деган хулоса чиқаришга ҳали эрта.

Энг муҳими, прогнозларнинг янгиланган маълумотларини кузатиб бориш.

Хулоса қилиб айтганда, октябрь Ўзбекистонда илиқ куздан кескин салқин ҳавога ўтиш эҳтимоли билан бошланмоқда. Айрим прогноз маълумотларида кечаси +3, кундузи +15 даражагача пасайиш кўрсатилган. Бироқ аниқ ҳарорат ва совуқ ҳаво давомийлиги яқинлашган сари янада ойдинлашади.

ОктябрьТошкентЎзгидрометОб-ҳаво
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланадиЎзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланади29 сентябр 17:39Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкин10 сентябр 10:17Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?Кеча 15:20Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди29 сентябр 10:2629 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?29 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?28 сентябр 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди