Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Октябр ойида Ўзбекистонга совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши кутилмоқда, бу эса айрим кунларда ҳароратнинг сезиларли пасайишига олиб келиши мумкин.
- Айрим прогнозларга кўра, кечаси ҳарорат +3 даражагача, кундузи эса +15 даража атрофида бўлиши мумкин.
- Ушбу об-ҳаво ўзгаришлари куз фаслининг ўзига хос хусусияти бўлиб, қишнинг эрта бошланишини англатмайди.
Ўзбекистонда октябрь ойи бошланиши билан об-ҳаво масаласи яна кун тартибига чиқади. Тақдим этилган прогноз маълумотларига кўра, ой давомида мамлакат ҳудудига совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши, айрим кунларда ҳароратнинг сезиларли пасайиши мумкин.
Айрим ҳудудларда кечаси ҳарорат +3 даражагача, кундузи эса +15 даража атрофигача тушиши ҳақида маълумотлар тарқалмоқда. Бу кўрсаткичлар октябрь учун анча салқин об-ҳавони англатади.
Тошкентда ҳам совуқ сезиладими?
Прогноздаги ҳарорат кўрсаткичлари, аввало, республика бўйлаб ҳаво массаларининг ўзгариши билан боғлиқ.
Тошкентда ҳам совуқ ҳаво тўлқини сезилиши мумкин. Айниқса тунги ва эрталабки соатларда ҳароратнинг пасайиши аҳоли учун яққол сезилади.
Бироқ об-ҳаво прогнозлари узоқ муддатга берилганда кейинчалик янгиланиши мумкин. Ўзгидромет прогнозларни Тошкент шаҳри ва вилоятлар кесимида мунтазам эълон қилиб боради.
Кечаси +3, кундузи +15 даража
Тарқалган маълумотлардаги энг эътиборли жиҳат — ҳароратнинг сутка давомида анча паст бўлиши мумкинлиги.
Агар кечаси ҳаво +3 даражагача совуса, эрталабки пайтда совуқ сезиларли бўлади. Кундузи эса ҳарорат +15 даража атрофида сақланиши кузги салқинликни янада кучайтиради.
Бу, айниқса, эрталаб иш ёки ўқишга чиқадиганлар учун об-ҳаводаги кескин фарқни сезишга сабаб бўлиши мумкин.
Совуқ ҳаво қаердан келади?
Куз фаслида ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши атмосфера жараёнлари билан боғлиқ. Совуқ ҳаво массаларининг кириб келиши ҳароратнинг қисқа вақт ичида пасайишига олиб келиши мумкин.
Метеорологик прогнозларда ҳарорат, ёғингарчилик, шамол ва бошқа омиллар доимий кузатув асосида баҳоланади. Ўзгидромет ҳам аҳоли учун об-ҳаво маълумотларини мунтазам янгилаб боради.
Октябрь — об-ҳавоси тез ўзгарувчан ой
Октябрь Ўзбекистонда кузнинг энг ўзгарувчан даврларидан бири ҳисобланади. Ой бошида нисбатан илиқ кунлар кузатилиши, кейин эса совуқ ҳаво кириб келиши мумкин.
Шу сабабли бир неча ҳафта ёки бутун ой учун берилган прогнозни ҳар бир куннинг аниқ об-ҳавоси сифатида қабул қилиш тўғри эмас. Яқин кунларга оид прогнозлар одатда аниқроқ бўлади ва вазият ўзгариши билан маълумотлар янгиланади.
Аҳоли нималарга эътибор бериши керак?
Ҳароратнинг пасайиши кутилган кунларда эрталаб ва кечқурун ҳаво анча совуқ бўлиши мумкин. Шунинг учун кундузги ҳароратга қараб эмас, суткалик ҳарорат фарқига қараб кийиниш муҳим.
Айниқса эрталабки соатларда ҳаво совуқ бўлиши эҳтимолини ҳисобга олиш, об-ҳаво прогнозларини мунтазам кузатиб бориш мақсадга мувофиқ.
Совуқ тушиши қиш бошланганини англатмайди
Октябрь ойидаги совуқ ҳаво тўлқинини қишнинг эрта бошланиши сифатида қабул қилиш керак эмас.
Бу, аввало, куз фаслида ҳаво массаларининг алмашиниши натижасида ҳароратнинг вақтинча пасайиши бўлиши мумкин. Шунинг учун «октябрь давомида бутун Ўзбекистонда доимий совуқ бўлади» деган хулоса чиқаришга ҳали эрта.
Энг муҳими, прогнозларнинг янгиланган маълумотларини кузатиб бориш.
Хулоса қилиб айтганда, октябрь Ўзбекистонда илиқ куздан кескин салқин ҳавога ўтиш эҳтимоли билан бошланмоқда. Айрим прогноз маълумотларида кечаси +3, кундузи +15 даражагача пасайиш кўрсатилган. Бироқ аниқ ҳарорат ва совуқ ҳаво давомийлиги яқинлашган сари янада ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…