Саида Мирзиёева Эммануэль Макрон билан учрашди: Стратегик шериклик янги босқичда

1 дақиқа ўқиш46
Саида Мирзиёева Эммануэль Макрон билан учрашди: Стратегик шериклик янги босқичда

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Париж шаҳрида Франция Республикаси Президенти Эммануэль Макрон билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Мирзиёева ўзнинг расмий Telegram-каналидаги саҳифаси орқали маълум қилди.

Ўзбекистон расмий вакилининг Елисей саройида бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқоти икки давлат ўртасидаги сиёсий ва иқтисодий алоқаларнинг юқори даражасидан далолат беради.

Хабарга кўра, мулоқот чоғида Саида Мирзиёева Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевнинг самимий саломини Франция Президентига етказган.

Саида Мирзиёева Эммануэль Макрон билан учрашди: Стратегик шериклик янги босқичда

Учрашувда икки давлат ўртасидаги кўламли стратегик ҳамкорлик масалалари атрофлича муҳокама қилинди. Томонлар кенг кўламли йўналишлар, хусусан, мудофаа, хавфсизлик, кибертехнологиялар ва сунъий интеллект, шунингдек, йирик иқтисодий ва гуманитар лойиҳалар бўйича ҳамкорлик истиқболларини кўриб чиқдилар.

Фотосуратларда Елисей саройининг ҳашаматли интерьери акс этган бўлиб, тилларанг безаклар ва улкан қандиллар билан безатилган залдa бўлиб ўтаётган музокарада самимий муҳит ҳукмронлигини кўриш мумкин.

Саида Мирзиёева Эммануэль Макрон билан учрашди: Стратегик шериклик янги босқичда

Шунингдек, Елисей саройининг тунги ёритилган кўриниши ва тантанали қизил гилам тўшалган зинапояда саф тортган фахрий қоровул ходимлари тушган кадрларни ҳам кўриш мумкин, бу эса ташрифнинг расмий ва юксак даражасини тасдиқлайди.

Мазкур учрашув Ўзбекистон ва Франция ўртасидаги дўстлик ва ўзаро манфаатли стратегик шериклик муносабатлари изчил ривожланиб бораётганининг яна бир далилидир.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари