Саида Мирзиёева Эммануэль Макрон билан учрашди: Стратегик шериклик янги босқичда
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Париж шаҳрида Франция Республикаси Президенти Эммануэль Макрон билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Мирзиёева ўзнинг расмий Telegram-каналидаги саҳифаси орқали маълум қилди.
Ўзбекистон расмий вакилининг Елисей саройида бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқоти икки давлат ўртасидаги сиёсий ва иқтисодий алоқаларнинг юқори даражасидан далолат беради.
Хабарга кўра, мулоқот чоғида Саида Мирзиёева Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевнинг самимий саломини Франция Президентига етказган.
Учрашувда икки давлат ўртасидаги кўламли стратегик ҳамкорлик масалалари атрофлича муҳокама қилинди. Томонлар кенг кўламли йўналишлар, хусусан, мудофаа, хавфсизлик, кибертехнологиялар ва сунъий интеллект, шунингдек, йирик иқтисодий ва гуманитар лойиҳалар бўйича ҳамкорлик истиқболларини кўриб чиқдилар.
Фотосуратларда Елисей саройининг ҳашаматли интерьери акс этган бўлиб, тилларанг безаклар ва улкан қандиллар билан безатилган залдa бўлиб ўтаётган музокарада самимий муҳит ҳукмронлигини кўриш мумкин.
Шунингдек, Елисей саройининг тунги ёритилган кўриниши ва тантанали қизил гилам тўшалган зинапояда саф тортган фахрий қоровул ходимлари тушган кадрларни ҳам кўриш мумкин, бу эса ташрифнинг расмий ва юксак даражасини тасдиқлайди.
Мазкур учрашув Ўзбекистон ва Франция ўртасидаги дўстлик ва ўзаро манфаатли стратегик шериклик муносабатлари изчил ривожланиб бораётганининг яна бир далилидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…