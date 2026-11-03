Бугун Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда?

·56·Ўзбекистон
Бугун Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 3 ноябр куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз ўзгарувчан об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда.
  • Фақат айрим тоғ олди ва тоғли ҳудудларда ёмғир ёғиши, баланд тоғларда эса қор ёғиши эҳтимоли мавжуд.
  • Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди ва ҳарорат кундузи 20–22 даража илиқни ташкил этади.

Ўзгидромет 3 ноябрь, сешанба куни мамлакат ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Прогнозга кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Айрим тоғ олди ва тоғли ҳудудларда эса ёмғир, баланд тоғларда қор ёғиши эҳтимоли бор.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди. Шарқдан эсадиган шамол тезлиги секундига 3–8 метрни ташкил этади. Ҳарорат кечаси 8–10 даража, кундузи эса 20–22 даража илиқ бўлиши прогноз қилинган.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3–8 даража, кундузи 15–20 даража илиқ атрофида бўлади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ўзгарувчан об-ҳаво сақланиб қолади. Ёмғир ёғиши кутилмайди. Шарқий йўналишдаги шамолнинг тезлиги 7–12 м/с бўлади. Тунда ҳаво ҳарорати 7–12 даража, кундузи эса 18–23 даража илиқни ташкил этади.

Тошкент, Сирдарё, Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Ҳудудларда ёғингарчилик эҳтимоли йўқ. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7–12 даража, кундузи 18–23 даража илиқ бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кун давомида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 9–14 даража, кундузи эса 20–25 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам ўзгарувчан об-ҳаво кузатилади. Ёғингарчилик бўлмайди. Шамол шарқдан 5–10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7–12 даража, кундузи 17–22 даража илиқ бўлади.

Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида эса об-ҳаво бироз фарқ қилади. Бу ерларда ҳаво ўзгарувчан бўлиб, айрим жойларда ёмғир ёғиши, баланд тоғли ҳудудларда эса ёғингарчилик қорга айланиши мумкин. Шунингдек, баъзи ҳудудларга туман тушиши эҳтимоли бор. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2–7 даража, кундузи 12–17 даража илиқ бўлиши прогноз қилинган.

Ўзгидрометоб-ҳаво прогнозиЎзбекистон об-ҳавоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

31 октябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?31 октябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?30 октябр 15:32Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?23 октябр 19:16Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқдаЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда31 октябр 22:56Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқдаНоябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда28 октябр 13:16Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?22 октябр 19:32Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?