Бугун Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 3 ноябр куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз ўзгарувчан об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда.
- Фақат айрим тоғ олди ва тоғли ҳудудларда ёмғир ёғиши, баланд тоғларда эса қор ёғиши эҳтимоли мавжуд.
- Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди ва ҳарорат кундузи 20–22 даража илиқни ташкил этади.
Ўзгидромет 3 ноябрь, сешанба куни мамлакат ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Прогнозга кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Айрим тоғ олди ва тоғли ҳудудларда эса ёмғир, баланд тоғларда қор ёғиши эҳтимоли бор.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди. Шарқдан эсадиган шамол тезлиги секундига 3–8 метрни ташкил этади. Ҳарорат кечаси 8–10 даража, кундузи эса 20–22 даража илиқ бўлиши прогноз қилинган.
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3–8 даража, кундузи 15–20 даража илиқ атрофида бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ўзгарувчан об-ҳаво сақланиб қолади. Ёмғир ёғиши кутилмайди. Шарқий йўналишдаги шамолнинг тезлиги 7–12 м/с бўлади. Тунда ҳаво ҳарорати 7–12 даража, кундузи эса 18–23 даража илиқни ташкил этади.
Тошкент, Сирдарё, Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Ҳудудларда ёғингарчилик эҳтимоли йўқ. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7–12 даража, кундузи 18–23 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кун давомида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 9–14 даража, кундузи эса 20–25 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам ўзгарувчан об-ҳаво кузатилади. Ёғингарчилик бўлмайди. Шамол шарқдан 5–10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7–12 даража, кундузи 17–22 даража илиқ бўлади.
Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида эса об-ҳаво бироз фарқ қилади. Бу ерларда ҳаво ўзгарувчан бўлиб, айрим жойларда ёмғир ёғиши, баланд тоғли ҳудудларда эса ёғингарчилик қорга айланиши мумкин. Шунингдек, баъзи ҳудудларга туман тушиши эҳтимоли бор. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2–7 даража, кундузи 12–17 даража илиқ бўлиши прогноз қилинган.
Изоҳлар 0
…