Қоидани бузган АҚШ мудофаа вазири уни койиган ҳарбийга нима учун медаль берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет Арлингтон миллий қабристонидаги қоидаларни бузгани учун ўзига танбеҳ берган аскар Томас Иглесиасни «Қўшма хизматлари учун» медали билан тақдирлади.
- 11 ноябр куни вазир ва унинг ҳамроҳлари Номаълум аскар қабри олдида суратга тушаётганда шовқин қилгани учун фахрий қоровул уларни тартибга чақирган эди.
АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет Арлингтон миллий қабристонидаги Номаълум аскар қабри олдида ўзига ва шерикларига танбеҳ берган аскар — мутахассис Томас Иглесиасга «Қўшма хизматлари учун» медалини топширди. Бу ҳақда хабарлар жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Можаронинг келиб чиқиш сабаби
Воқеа 11 ноябрь куни Ҳарбий хизматни ўтаганлар куни муносабати билан Арлингтон қабристонида ўтказилган маросимдан кейин содир бўлган.
Маълум бўлишича, Пит Хегсет, унинг турмуш ўртоғи ва маслаҳатчилари Номаълум аскар қабри қаршисида суратга тушаётганда кулиб, баланд овозда гаплашишган. Бу эса муқаддас қадамжо қоидаларига зид эди.
Шу пайт фахрий қоровул сифатида хизмат қилаётган аскар Томас Иглесиас ўз пост тўхташини қилиб, уларга қараб:
«Барча ташриф буюрувчилар ҳар доим сукут ва ҳурмат муҳитини сақлашлари шарт!» деб баланд овозда танбеҳ берган.
Пентагондаги кутилмаган мукофотлаш
Орадан бир кун ўтиб, 12 ноябрь куни Пит Хегсет Иглесиас ва унинг бўлинмасини Пентагонга таклиф қилди ва уни юқори хизматлари ҳамда стандартларга содиқлиги учун медаль билан мукофотлади.
Мудофаа вазири ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қуйидагича изоҳ қолдирди:
«Аскарларни яхши кўрамиз. Стандартларни яхши кўрамиз. Баракалла, мутахассис!»
Пентагон вакиллари ҳам ўз навбатида аскарнинг талаби тўғри бўлганини ва у ҳарбий интизом ҳамда қабр сукунатини қатъий ҳимоя қилганини билдиришди.
Воқеа иштирокчилари ва босқичлари
Тафсилотлар
Сана
11–12 ноябрь
Жой
Арлингтон миллий қабристони ва Пентагон
Асосий қаҳрамонлар
Мудофаа вазири Пит Хегсет ва аскар Томас Иглесиас
Берилган мукофот
«Қўшма хизматлари учун» медали
Сизнингча, юқори лавозимли амалдорлар ҳам оддий фуқаролар каби барча умумий қоидаларга сўзсиз амал қилиши шартми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…