Қоидани бузган АҚШ мудофаа вазири уни койиган ҳарбийга нима учун медаль берди?

1 дақиқа ўқиш63
Қоидани бузган АҚШ мудофаа вазири уни койиган ҳарбийга нима учун медаль берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет Арлингтон миллий қабристонидаги қоидаларни бузгани учун ўзига танбеҳ берган аскар Томас Иглесиасни «Қўшма хизматлари учун» медали билан тақдирлади.
  • 11 ноябр куни вазир ва унинг ҳамроҳлари Номаълум аскар қабри олдида суратга тушаётганда шовқин қилгани учун фахрий қоровул уларни тартибга чақирган эди.

АҚШ мудофаа вазири Пит Хегсет Арлингтон миллий қабристонидаги Номаълум аскар қабри олдида ўзига ва шерикларига танбеҳ берган аскар — мутахассис Томас Иглесиасга «Қўшма хизматлари учун» медалини топширди. Бу ҳақда хабарлар жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Можаронинг келиб чиқиш сабаби

Воқеа 11 ноябрь куни Ҳарбий хизматни ўтаганлар куни муносабати билан Арлингтон қабристонида ўтказилган маросимдан кейин содир бўлган.

Маълум бўлишича, Пит Хегсет, унинг турмуш ўртоғи ва маслаҳатчилари Номаълум аскар қабри қаршисида суратга тушаётганда кулиб, баланд овозда гаплашишган. Бу эса муқаддас қадамжо қоидаларига зид эди.

Шу пайт фахрий қоровул сифатида хизмат қилаётган аскар Томас Иглесиас ўз пост тўхташини қилиб, уларга қараб:

«Барча ташриф буюрувчилар ҳар доим сукут ва ҳурмат муҳитини сақлашлари шарт!» деб баланд овозда танбеҳ берган.

Пентагондаги кутилмаган мукофотлаш

Орадан бир кун ўтиб, 12 ноябрь куни Пит Хегсет Иглесиас ва унинг бўлинмасини Пентагонга таклиф қилди ва уни юқори хизматлари ҳамда стандартларга содиқлиги учун медаль билан мукофотлади.

Мудофаа вазири ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қуйидагича изоҳ қолдирди:

  • «Аскарларни яхши кўрамиз. Стандартларни яхши кўрамиз. Баракалла, мутахассис!»

Пентагон вакиллари ҳам ўз навбатида аскарнинг талаби тўғри бўлганини ва у ҳарбий интизом ҳамда қабр сукунатини қатъий ҳимоя қилганини билдиришди.

Воқеа иштирокчилари ва босқичлари

Тафсилотлар

Сана

11–12 ноябрь

Жой

Арлингтон миллий қабристони ва Пентагон

Асосий қаҳрамонлар

Мудофаа вазири Пит Хегсет ва аскар Томас Иглесиас

Берилган мукофот

«Қўшма хизматлари учун» медали

Сизнингча, юқори лавозимли амалдорлар ҳам оддий фуқаролар каби барча умумий қоидаларга сўзсиз амал қилиши шартми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари