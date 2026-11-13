Қамоқ ва катта жарима: Мераб Двалишвили билан жанжал Усмон Нурмагомедовга қанчага тушди?

1 дақиқа ўқиш60
Қамоқ ва катта жарима: Мераб Двалишвили билан жанжал Усмон Нурмагомедовга қанчага тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Дабида Мераб Двалишвили билан юз берган оммавий жанжал ортидан Усмон Нурмагомедов олти ойга озодликдан маҳрум этилди ва 81 000 доллар жаримага тортилди.
  • Ушбу можаро иштирокчилари бўлган Мераб Двалишвили ва унинг дўстининг ҳар бирига 13 000 доллардан жарима белгиланди.
  • Мазкур молиявий тўловларни Американинг RAF ташкилоти ўз зиммасига олишини маълум қилди.
  • Суд қарори Усмон Нурмагомедовнинг спорт фаолиятида узоқ муддатли танаффус юзага келишига сабаб бўлди.

ММА оламини ларзага келтирган воқеалар ривожи. Машҳур жангчи Усмон Нурмагомедов Абу-Даби шаҳрида UFC юлдузи Мераб Двалишвили билан юз берган оммавий жанжал туфайли қаттиқ жазоланди. Расмий маълумотларга кўра, суд унга нисбатан олти ойга озодликдан маҳрум этиш ва 81 000 доллар миқдорида жарима солиш ҳақида ҳукм чиқарди.

Жанжал тафсилотлари ва суд қарори

Эслатиб ўтамиз, бир муддат олдин Абу-Дабидаги меҳмонхоналардан бирида Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасида келишмовчилик келиб чиқиб, у оммавий муштлашувга айланиб кетган эди. Воқеа жойидан олинган видеолавҳаларда жангчилар ва уларнинг атрофидагилар бир-бирига ташланаётгани, вазият жуда кескинлашганини кўриш мумкин. Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан олиб борилган суриштирув ишлари ва суд жараёни якунида айбдор деб топилган Усмон Нурмагомедовга нисбатан юқоридагидек қатъий чора кўрилди.

Томонларнинг жарималари ва RAF ташкилотининг аралашуви

Ҳукмга кўра, фақатгина Нурмагомедов жазолангани йўқ. Жанжалда иштирок этган Мераб Двалишвили ва унинг дўстига ҳам ҳар бирига 13 000 доллар миқдорида жарима солинган. Бироқ, ушбу молиявий харажатларни Американинг нуфузли кураш ташкилоти — RAF (Rumble Association Federation) ўз зиммасига олишини маълум қилди. Бу ҳолат ММА ҳамжамиятида турли муҳокамаларга сабаб бўлди.

Жанговар воқеа иштирокчилари

Кўрилган чоралар ва жарималар

Усмон Нурмагомедов

Олти ойга озодликдан маҳрум этилди, $81,000 жарима

Мераб Двалишвили

$13,000 жарима (тўловчи: RAF)

Двалишвилининг дўсти

$13,000 жарима (тўловчи: RAF)

Бу воқеа жангчиларнинг обрўсига ва фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Хусусан, Усмон Нурмагомедов учун олти ойлик қамоқ жазоси спорт карьерасидаги катта танаффусни англатади.

Сизнингча, ММА жангчиларининг октагон ташқарисидаги бундай қилмишлари учун қонун олдида жавоб бериши қанчалик тўғри? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари