Қамоқ ва катта жарима: Мераб Двалишвили билан жанжал Усмон Нурмагомедовга қанчага тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Дабида Мераб Двалишвили билан юз берган оммавий жанжал ортидан Усмон Нурмагомедов олти ойга озодликдан маҳрум этилди ва 81 000 доллар жаримага тортилди.
- Ушбу можаро иштирокчилари бўлган Мераб Двалишвили ва унинг дўстининг ҳар бирига 13 000 доллардан жарима белгиланди.
- Мазкур молиявий тўловларни Американинг RAF ташкилоти ўз зиммасига олишини маълум қилди.
- Суд қарори Усмон Нурмагомедовнинг спорт фаолиятида узоқ муддатли танаффус юзага келишига сабаб бўлди.
ММА оламини ларзага келтирган воқеалар ривожи. Машҳур жангчи Усмон Нурмагомедов Абу-Даби шаҳрида UFC юлдузи Мераб Двалишвили билан юз берган оммавий жанжал туфайли қаттиқ жазоланди. Расмий маълумотларга кўра, суд унга нисбатан олти ойга озодликдан маҳрум этиш ва 81 000 доллар миқдорида жарима солиш ҳақида ҳукм чиқарди.
Жанжал тафсилотлари ва суд қарори
Эслатиб ўтамиз, бир муддат олдин Абу-Дабидаги меҳмонхоналардан бирида Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасида келишмовчилик келиб чиқиб, у оммавий муштлашувга айланиб кетган эди. Воқеа жойидан олинган видеолавҳаларда жангчилар ва уларнинг атрофидагилар бир-бирига ташланаётгани, вазият жуда кескинлашганини кўриш мумкин. Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан олиб борилган суриштирув ишлари ва суд жараёни якунида айбдор деб топилган Усмон Нурмагомедовга нисбатан юқоридагидек қатъий чора кўрилди.
Томонларнинг жарималари ва RAF ташкилотининг аралашуви
Ҳукмга кўра, фақатгина Нурмагомедов жазолангани йўқ. Жанжалда иштирок этган Мераб Двалишвили ва унинг дўстига ҳам ҳар бирига 13 000 доллар миқдорида жарима солинган. Бироқ, ушбу молиявий харажатларни Американинг нуфузли кураш ташкилоти — RAF (Rumble Association Federation) ўз зиммасига олишини маълум қилди. Бу ҳолат ММА ҳамжамиятида турли муҳокамаларга сабаб бўлди.
Жанговар воқеа иштирокчилари
Кўрилган чоралар ва жарималар
Усмон Нурмагомедов
Олти ойга озодликдан маҳрум этилди, $81,000 жарима
Мераб Двалишвили
$13,000 жарима (тўловчи: RAF)
Двалишвилининг дўсти
$13,000 жарима (тўловчи: RAF)
Бу воқеа жангчиларнинг обрўсига ва фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Хусусан, Усмон Нурмагомедов учун олти ойлик қамоқ жазоси спорт карьерасидаги катта танаффусни англатади.
Сизнингча, ММА жангчиларининг октагон ташқарисидаги бундай қилмишлари учун қонун олдида жавоб бериши қанчалик тўғри? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…