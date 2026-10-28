Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда

·79·Ўзбекистон
Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ноябр ойининг дастлабки ўн кунлигида Ўзбекистон бўйлаб аҳоли зич ҳудудларда давомли ва кучли ёмғирлар ёғиши кутилмоқда.
  • Ёғингарчиликлардан сўнг республикага салқин ва совуқ ҳаво оқимлари кириб келиши натижасида ҳаво ҳарорати кескин пасаяди.
  • Кучли ёмғирлар сабабли йўлларда сув тўпланиши ва сирпанчиқлик хавфи юзага келиши мумкинлиги боис ҳайдовчилардан ҳушёрликни ошириш сўралмоқда.

Кузнинг сўнгги ойи кириб келиши билан Ўзбекистон бўйлаб об-ҳаво шароити кескин ўзгариши кутилмоқда. «Ўзгидромет» марказининг дастлабки прогнозларига кўра, ноябрь ойининг дастлабки ўн кунлиги давомида республиканинг аҳоли зич истиқомат қиладиган ҳудудларида давомли ва кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин.

Синоптиклар 10 кун давом этиши тахмин қилинаётган ёмғирли кунлар кетидан юртимизга салқин ва совуқ ҳаво оқимлари кириб келиши ҳамда ҳароратнинг сезиларли даражада пасайишидан огоҳлантирмоқда.

Ёғингарчилик ва совуқ оқим: Кутилаётган об-ҳаво манзараси

Прогноз қилинаётган синоптик ҳолат қуйидаги асосий жиҳатлар билан тавсифланади:

  • Давомли ёғингарчилик хавфи: Ноябрь ойининг биринчи ўн кунлигида кучли ёмғирлар асосан аҳоли пунктлари, йирик шаҳарлар ва водий-воҳа ҳудудларини қамраб олиши мумкин;

  • Ҳароратнинг кескин тушиши: Ёмғирли кунларнинг ортда қолиши билан бирга нам ва салқин атмосфера фронтлари ҳаво ҳароратини кескин пасайтириб, кузнинг ҳақиқий совуқ нафасини олиб келади;

  • Муҳандислик ва йўл инфратузилмаси: Кучли ёмғирлар вақтида кўчаларда сув тўпланиши ва автомобиль йўлларида сирпанчиқлик хавфи юзага келиши эҳтимоли мавжуд.

Аҳоли ва ҳайдовчилар учун муҳим тавсиялар

Об-ҳавонинг кескин совиши ва ёғингарчилик кучайишини инобатга олган ҳолда, мутахассислар қуйидаги эҳтиёт чораларини кўришни тавсия этади:

  • Иссиқ кийимларни шайлаш: Мавсумий шамоллаш ва турли вирусли касалликларнинг олдини олиш мақсадида кузги-қишки иссиқ кийимларни олдиндан тайёрлаб қўйиш зарур;

  • Йўлларда ҳушёрликни ошириш: Ҳайдовчилардан ёмғир ва туман шароитида оралиқ масофани сақлаш, тезликни меъёридан оширмаслик ҳамда транспорт воситаларининг ойна тозалагич ва шиналарини текшириб олиш сўралади;

  • Хонадонларни иситишга тайёрлаш: Иссиқлик тизимлари, радиатор ва қозонхоналарнинг созлигини олдиндан назоратдан ўтказиш тавсия этилади.

«Ўзгидромет» мутахассислари кутилаётган кучли ёмғирлар ва ҳарорат пасайиши бўйича аниқ кунлик маълумотларни доимий равишда янгилаб боришини билдирди.

Ўзгидрометоб-ҳаво прогнозиноябрь об-ҳавосиЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?22 октябр 19:32Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?23 октябр 19:16Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37Ўзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланадиЎзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланади29 сентябр 17:39Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкинЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкин9 сентябр 14:45Эртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийдиЭртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийди21 август 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)