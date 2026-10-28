Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ноябр ойининг дастлабки ўн кунлигида Ўзбекистон бўйлаб аҳоли зич ҳудудларда давомли ва кучли ёмғирлар ёғиши кутилмоқда.
- Ёғингарчиликлардан сўнг республикага салқин ва совуқ ҳаво оқимлари кириб келиши натижасида ҳаво ҳарорати кескин пасаяди.
- Кучли ёмғирлар сабабли йўлларда сув тўпланиши ва сирпанчиқлик хавфи юзага келиши мумкинлиги боис ҳайдовчилардан ҳушёрликни ошириш сўралмоқда.
Кузнинг сўнгги ойи кириб келиши билан Ўзбекистон бўйлаб об-ҳаво шароити кескин ўзгариши кутилмоқда. «Ўзгидромет» марказининг дастлабки прогнозларига кўра, ноябрь ойининг дастлабки ўн кунлиги давомида республиканинг аҳоли зич истиқомат қиладиган ҳудудларида давомли ва кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин.
Синоптиклар 10 кун давом этиши тахмин қилинаётган ёмғирли кунлар кетидан юртимизга салқин ва совуқ ҳаво оқимлари кириб келиши ҳамда ҳароратнинг сезиларли даражада пасайишидан огоҳлантирмоқда.
Ёғингарчилик ва совуқ оқим: Кутилаётган об-ҳаво манзараси
Прогноз қилинаётган синоптик ҳолат қуйидаги асосий жиҳатлар билан тавсифланади:
Давомли ёғингарчилик хавфи: Ноябрь ойининг биринчи ўн кунлигида кучли ёмғирлар асосан аҳоли пунктлари, йирик шаҳарлар ва водий-воҳа ҳудудларини қамраб олиши мумкин;
Ҳароратнинг кескин тушиши: Ёмғирли кунларнинг ортда қолиши билан бирга нам ва салқин атмосфера фронтлари ҳаво ҳароратини кескин пасайтириб, кузнинг ҳақиқий совуқ нафасини олиб келади;
Муҳандислик ва йўл инфратузилмаси: Кучли ёмғирлар вақтида кўчаларда сув тўпланиши ва автомобиль йўлларида сирпанчиқлик хавфи юзага келиши эҳтимоли мавжуд.
Аҳоли ва ҳайдовчилар учун муҳим тавсиялар
Об-ҳавонинг кескин совиши ва ёғингарчилик кучайишини инобатга олган ҳолда, мутахассислар қуйидаги эҳтиёт чораларини кўришни тавсия этади:
Иссиқ кийимларни шайлаш: Мавсумий шамоллаш ва турли вирусли касалликларнинг олдини олиш мақсадида кузги-қишки иссиқ кийимларни олдиндан тайёрлаб қўйиш зарур;
Йўлларда ҳушёрликни ошириш: Ҳайдовчилардан ёмғир ва туман шароитида оралиқ масофани сақлаш, тезликни меъёридан оширмаслик ҳамда транспорт воситаларининг ойна тозалагич ва шиналарини текшириб олиш сўралади;
Хонадонларни иситишга тайёрлаш: Иссиқлик тизимлари, радиатор ва қозонхоналарнинг созлигини олдиндан назоратдан ўтказиш тавсия этилади.
«Ўзгидромет» мутахассислари кутилаётган кучли ёмғирлар ва ҳарорат пасайиши бўйича аниқ кунлик маълумотларни доимий равишда янгилаб боришини билдирди.
Изоҳлар 0
…