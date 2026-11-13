Сирли ҳужжатлар ошкор бўлди: Путиннинг тўртинчи набирасига қандай исм қўйилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Президенти Владимир Путиннинг кенжа қизи Катерина Тихонова ўғил фарзандли бўлди ва унга Адриан исми қўйилди.
- ФҲДЁ ёзувларига кўра, Адриан Игоревич Тихонов 2025 йил 15 август куни Москвадаги Марказий клиник шифохонада дунёга келган.
- Боланинг отаси Бавария давлат балетининг собиқ раҳбари Игор Зеленский экани тахмин қилинмоқда.
Россия Президенти Владимир Путиннинг оиласида яна бир қувончли воқеа юз берди. Давлат раҳбарининг кенжа қизи Катерина Тихонова ўғил фарзандли бўлди. Бу ҳақда ФҲДЁнинг сизиб чиққан ёзувларига таяниб, “Агентство” нашри хабар берди. Чақалоққа Адриан исми қўйилган. У Россия Президентининг тўртинчи набираси бўлиши мумкин.
Туғруқ тафсилотлари ва сир сақлаш уринишлари
Қайд этилишича, Адриан Игоревич Тихонов 2025 йил 15 август куни Москва шаҳрида дунёга келган. Болакай Президент ишлар бошқармасининг Марказий клиник шифохонасида туғилган.
Эътиборли жиҳати шундаки, болага туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома орадан деярли бир йил ўтиб, жорий йилнинг 10 июль куни берилган. Нашрнинг тахмин қилишича, бундай узоқ кечикиш Путин оиласининг бола туғилганини жамоатчиликдан яшириш истаги билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Шунингдек, Катерина Тихонова туғруқдан олдинги даврда оммавий тадбирларда асосан масофавий тарзда иштирок этган. Жумладан, туғруқдан бир неча ой олдин у Петербург халқаро иқтисодий форумида видеоалоқа орқали нутқ сўзлаган.
Адриан Тихонов ҳақида маълумот
Тафсилотлар
Туғилган санаси
2025 йил 15 август
Туғилган жойи
Москва, Марказий клиник шифохона
Онаси
Катерина Тихонова
Эҳтимолий отаси
Игорь Зеленский
Берилган фамилия
Онасининг фамилияси — Тихонов
Ота-оналик ва аввалги муносабатлар
Боланинг эҳтимолий отаси – Бавария давлат балетининг собиқ раҳбари, таниқли балет артисти Игорь Зеленский. “The Moscow Times” нашрининг ёзишича, Катерина Тихонова 2017 йилдан буён Игорь Зеленский билан учрашиб юради.
“Важные истории”нинг аниқлашича, икки йил ичида Тихонова Мюнхенга 50 мартадан ортиқ учган, шунингдек, Зеленский билан бирга саёҳат қилган. 2017 йил декабрь ойида ушбу жуфтликдан Эльза исмли қиз туғилган. “Проект”нинг ёзишича, қизалоқ туғруқ вақтида отасининг фамилиясини олган бўлса-да, хорижий сафарлар учун онасининг фамилияси ёзилган паспортдан фойдаланган.
Бунга қадар Катерина Путиннинг эски дўсти ва “Озеро” кооперативи бўйича шериги Николай Шамаловнинг ўғли, бизнесмен Кирилл Шамалов билан никоҳда бўлган.
Путиннинг бошқа набиралари ва яқинлари
Владимир Путин аввалроқ омма олдида ўз набиралари ҳақида гапирган эди. Хусусан, 2017 йил июнь ойида у иккинчи набираси туғилганини маълум қилган эди.
Путиннинг тўнғич қизи Мария Воронцованинг икки ўғли бор:
Роман – 2012 йил август ойида нидерландиялик тадбиркор Йоррит Фаассендан туғилган.
Андрей – 2017 йил апрель ойида “Новатэк” менежери Евгений Нагорнийдан туғилган.
2025 йил июнь ойида Президент илк бор Пекиндан келган тарбиячиси бор набира қизи ҳақида сўзлаб берган. Тахминларга кўра, у Катерина Тихонованинг қизи Эльза ҳақида гапирган.
Шунингдек, матбуотда Путиннинг собиқ гимнастикачи Алина Кабаевадан бўлган фарзандлари ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд. “Досье” маркази маълумотларига кўра, уларнинг 2015 ва 2019 йилларда туғилган Иван ва Владимир исмли икки ўғли бор. Болалар Спиридонов фамилиясини олган, бу эҳтимол Президентнинг бобоси Спиридон Путиннинг исмидан олинган. Путиннинг Светлана Кривоногихдан бўлган тахминий никоҳсиз қизи Елизавета эса Руднова фамилиясини олган бўлиб, ижтимоий тармоқларда Луиза Розова тахаллусидан фойдаланган.
Сизнингча, Владимир Путин набиралари ва фарзандлари ҳақидаги маълумотларни нега бу қадар қаттиқ сир тутади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…