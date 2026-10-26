Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 26 октябрдан 1 ноябргача бўлган даврда ҳаво ҳарорати кечалари -1...-2 даражагача пасайиши кутилмоқда.
- Ҳафтанинг барча кунлари ёғингарчиликсиз ўтиши прогноз қилинаётган бўлса-да, айрим чўл ва шимолий ҳудудларда чанг-тўзон кўтарилиши мумкин.
- Кундузги ҳарорат +7...+15 даража илиқ атрофида бўлади.
- Тунги аёзлар сабабли қиров тушиши эҳтимоли борлиги учун деҳқонлар ва ҳайдовчилардан эҳтиёткор бўлиш сўралмоқда.
Ўзбекистон ҳудудида жорий ҳафта мобайнида (26 октябрдан 1 ноябргача) кузнинг салқин ҳаво оқими кучайиб, кечалари термометр устунлари нолдан пастга тушиши прогноз қилинмоқда. Синоптикларнинг маълумотларига кўра, республика бўйича ҳафта давомида кечалари ҳарорат -1...-2 даражагача пасаяди.
Шу билан бирга, ҳафта давомида мамлакат бўйлаб ёғингарчилик кутилмайди, кунлар асосан очиқ ва қуёшли бўлиши баробарида айрим чўл ва шимолий ҳудудларда чанг-тўзон кўтарилиши хавфи мавжуд.
Ҳафта кунлари бўйича ҳарорат динамикаси: Тунги аёз ва кундузги салқин
Ҳафта давомида кундузги ва кечки ҳароратлар қуйидагича тақсимланади:
26 октябрь (Душанба): Кундузи ҳаво ҳарорати +10...+15 даража илиқ, кечаси эса -1...-2 даража совуқ бўлади;
27 октябрь (Сешанба): Кундузи ҳарорат бироз пасайиб, +9...+14 даражани ташкил этади, кечаси -1...-2 даража;
28 октябрь (Чоршанба): Кундузи +8...+13 даража, тунда -1...-2 даража аёз сақланиб қолади;
29 октябрь (Пайшанба): Ҳафтанинг энг салқин куни кутилмоқда — кундузи +7...+12 даража илиқ, кечаси яна -1...-2 даража;
30 октябрь (Жума): Октябрнинг сўнгги кунида кундузи ҳаво +8...+13 даражагача кўтарилади, тунда -1...-2 даража совуқ кузатилади;
31 октябрь (Шанба): Ноябрь ойи илиқлашиш билан бошланади — кундузи ҳаво +9...+14 даражагача исийди, кечаси эса -1...-2 даража аёз сақланади;
1 ноябрь (Якшанба): Дам олиш куни кундузи ҳарорат +10...+15 даражагача кўтарилади, кечаси эса барқарор тарзда -1...-2 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.
Ёғингарчиликсиз ҳафта ва шамол фаоллиги
Об-ҳавонинг асосий ўзига хос жиҳатлари қуйидаги ҳодисалар билан боғлиқ бўлади:
Қуруқ ва ёғингарчиликсиз ҳаво: Ҳафта давомида республиканинг барча вилоятлари — Қорақалпоғистон, Навоий, Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент ҳамда Фарғона водийси вилоятларида ёғингарчилик кузатилмайди;
Шимолий ва чўл ҳудудларида чанг-тўзон: Айрим шимолий ҳамда очиқ чўл ҳудудларида эса шамол тезлиги кучайиши ҳисобига маҳаллий чанг-тўзон ҳодисалари қайд этилиши мумкин;
Қишлоқ хўжалиги ва ҳайдовчилар диққатига: Кечалари ҳароратнинг нолдан пастга тушиши ер устида енгил қоровуқ (қиров) ҳосил қилиши мумкинлиги сабабли, боғдорчилик ва деҳқончилик билан шуғулланувчилар ҳамда тонгги вақтда йўлга чиқувчи ҳайдовчилар эҳтиёт чораларини кўришлари тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…