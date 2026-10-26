Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда

·66·Ўзбекистон
Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 26 октябрдан 1 ноябргача бўлган даврда ҳаво ҳарорати кечалари -1...-2 даражагача пасайиши кутилмоқда.
  • Ҳафтанинг барча кунлари ёғингарчиликсиз ўтиши прогноз қилинаётган бўлса-да, айрим чўл ва шимолий ҳудудларда чанг-тўзон кўтарилиши мумкин.
  • Кундузги ҳарорат +7...+15 даража илиқ атрофида бўлади.
  • Тунги аёзлар сабабли қиров тушиши эҳтимоли борлиги учун деҳқонлар ва ҳайдовчилардан эҳтиёткор бўлиш сўралмоқда.

Ўзбекистон ҳудудида жорий ҳафта мобайнида (26 октябрдан 1 ноябргача) кузнинг салқин ҳаво оқими кучайиб, кечалари термометр устунлари нолдан пастга тушиши прогноз қилинмоқда. Синоптикларнинг маълумотларига кўра, республика бўйича ҳафта давомида кечалари ҳарорат -1...-2 даражагача пасаяди.

Шу билан бирга, ҳафта давомида мамлакат бўйлаб ёғингарчилик кутилмайди, кунлар асосан очиқ ва қуёшли бўлиши баробарида айрим чўл ва шимолий ҳудудларда чанг-тўзон кўтарилиши хавфи мавжуд.

Ҳафта кунлари бўйича ҳарорат динамикаси: Тунги аёз ва кундузги салқин

Ҳафта давомида кундузги ва кечки ҳароратлар қуйидагича тақсимланади:

  • 26 октябрь (Душанба): Кундузи ҳаво ҳарорати +10...+15 даража илиқ, кечаси эса -1...-2 даража совуқ бўлади;

  • 27 октябрь (Сешанба): Кундузи ҳарорат бироз пасайиб, +9...+14 даражани ташкил этади, кечаси -1...-2 даража;

  • 28 октябрь (Чоршанба): Кундузи +8...+13 даража, тунда -1...-2 даража аёз сақланиб қолади;

  • 29 октябрь (Пайшанба): Ҳафтанинг энг салқин куни кутилмоқда — кундузи +7...+12 даража илиқ, кечаси яна -1...-2 даража;

  • 30 октябрь (Жума): Октябрнинг сўнгги кунида кундузи ҳаво +8...+13 даражагача кўтарилади, тунда -1...-2 даража совуқ кузатилади;

  • 31 октябрь (Шанба): Ноябрь ойи илиқлашиш билан бошланади — кундузи ҳаво +9...+14 даражагача исийди, кечаси эса -1...-2 даража аёз сақланади;

  • 1 ноябрь (Якшанба): Дам олиш куни кундузи ҳарорат +10...+15 даражагача кўтарилади, кечаси эса барқарор тарзда -1...-2 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.

Ёғингарчиликсиз ҳафта ва шамол фаоллиги

Об-ҳавонинг асосий ўзига хос жиҳатлари қуйидаги ҳодисалар билан боғлиқ бўлади:

  • Қуруқ ва ёғингарчиликсиз ҳаво: Ҳафта давомида республиканинг барча вилоятлари — Қорақалпоғистон, Навоий, Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент ҳамда Фарғона водийси вилоятларида ёғингарчилик кузатилмайди;

  • Шимолий ва чўл ҳудудларида чанг-тўзон: Айрим шимолий ҳамда очиқ чўл ҳудудларида эса шамол тезлиги кучайиши ҳисобига маҳаллий чанг-тўзон ҳодисалари қайд этилиши мумкин;

  • Қишлоқ хўжалиги ва ҳайдовчилар диққатига: Кечалари ҳароратнинг нолдан пастга тушиши ер устида енгил қоровуқ (қиров) ҳосил қилиши мумкинлиги сабабли, боғдорчилик ва деҳқончилик билан шуғулланувчилар ҳамда тонгги вақтда йўлга чиқувчи ҳайдовчилар эҳтиёт чораларини кўришлари тавсия этилади.

Ўзгидрометоб-ҳавоаёзчанг-тўзон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун Тошкентда чанг-тўзон кузатилиши мумкин — комиссия огоҳлантирдиБугун Тошкентда чанг-тўзон кузатилиши мумкин — комиссия огоҳлантирди4 октябр 15:08Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинЎзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин16 июл 10:47Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкин10 сентябр 10:17Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради30 июл 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?