Голларга бой шоу: «Динамо» Самарқандда «Сўғдиёна»ни 5:3 ҳисобида мағлуб этди

1 дақиқа ўқиш28
Голларга бой шоу: «Динамо» Самарқандда «Сўғдиёна»ни 5:3 ҳисобида мағлуб этди

Ўзбекистон Суперлигасида юзага келган қисқа муддатли танаффусдан фойдаланган ҳолда, жамоалар расмий ўйинларга тайёргарликни давом эттирмоқда. Самарқанднинг «Динамо» клуби ўз майдонида Жиззахнинг «Сўғдиёна» жамоасини қабул қилиб, қизиқарли ва голларга бой ўртоқлик учрашувини ўтказди.

«Афросиёб арена»даги шиддатли баҳс тафсилотлари

Мураббийларнинг ўзаро келишувига кўра, мазкур учрашув одатий форматдан фарқ қилиб, ҳар бири 35 дақиқадан иборат тўрт бўлим давомида кечди. «Афросиёб арена» стадионига ташриф буюрган уч мингдан ортиқ мухлислар қаршисида кечган шиддатли баҳсда Вадим Абрамов шогирдлари ирода ва маҳорат кўрсатиб, 5:3 ҳисобида зафар қучди. Учрашув давомида мураббийлар штаби ёшлар жамоасининг иқтидорли футболчиларига ҳам майдонга тушиш учун кенг имконият берди.

Учрашув кўрсаткичлари

Тафсилотлар ва натижалар

Сана ва жой

15 ноябрь, «Афросиёб арена» стадиони (Самарқанд)

Мухлислар ташрифи

Уч мингдан ортиқ футболсеварлар стадиондан жой олди

Ўйин формати

Ҳар бири 35 дақиқадан иборат тўртта бўлим

Якуний ҳисоб

«Динамо» — «Сўғдиёна» 5:3

Голларга бой ва муросасиз кечган тўқнашув

Беллашув жуда фаол бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасидаёқ Абдуғофур Ҳайдаров ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Бироқ «Сўғдиёна» футболчилари ҳам бўш келмади: Жамшид Болтабоев 53-дақиқада мувозанатни тиклаган бўлса, Филипп Иванович 70-дақиқада жиззахликларни олдинга олиб чиқди.

Шундан сўнг голларга бой дақиқалар бошланди. Беҳрузбек Облоқулов 75-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Кейинчалик Самандар Мавлонқулов меҳмонларни яна олдинга олиб чиққан бўлса-да, «Динамо»нинг ҳужумкор ўйини ўз мевасини берди. Тигран Аванесян (пенальтидан), тажрибали Баҳодир Насимов ҳамда Шаҳриёр Умрзоқов киритган тўплар самарқандликларга ишончли ғалабани келтирди.

Навбатдаги расмий ўйинлар

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, «Динамо» клуби Суперлиганинг навбатдаги муҳим турида 22 ноябрь куни ўз майдонида Тошкентнинг «Бунёдкор» жамоасини қабул қилади. Ушбу ўртоқлик баҳси мураббийлар учун таркибдаги камчиликларни тўғрилаш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиш учун муҳим қадам бўлди.

Сизнингча, чемпионатдаги ушбу танаффус ва ўртоқлик ўйинлари жамоаларнинг кейинги турдаги ўйинларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари