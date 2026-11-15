Голларга бой шоу: «Динамо» Самарқандда «Сўғдиёна»ни 5:3 ҳисобида мағлуб этди
Ўзбекистон Суперлигасида юзага келган қисқа муддатли танаффусдан фойдаланган ҳолда, жамоалар расмий ўйинларга тайёргарликни давом эттирмоқда. Самарқанднинг «Динамо» клуби ўз майдонида Жиззахнинг «Сўғдиёна» жамоасини қабул қилиб, қизиқарли ва голларга бой ўртоқлик учрашувини ўтказди.
«Афросиёб арена»даги шиддатли баҳс тафсилотлари
Мураббийларнинг ўзаро келишувига кўра, мазкур учрашув одатий форматдан фарқ қилиб, ҳар бири 35 дақиқадан иборат тўрт бўлим давомида кечди. «Афросиёб арена» стадионига ташриф буюрган уч мингдан ортиқ мухлислар қаршисида кечган шиддатли баҳсда Вадим Абрамов шогирдлари ирода ва маҳорат кўрсатиб, 5:3 ҳисобида зафар қучди. Учрашув давомида мураббийлар штаби ёшлар жамоасининг иқтидорли футболчиларига ҳам майдонга тушиш учун кенг имконият берди.
Учрашув кўрсаткичлари
Тафсилотлар ва натижалар
Сана ва жой
15 ноябрь, «Афросиёб арена» стадиони (Самарқанд)
Мухлислар ташрифи
Уч мингдан ортиқ футболсеварлар стадиондан жой олди
Ўйин формати
Ҳар бири 35 дақиқадан иборат тўртта бўлим
Якуний ҳисоб
«Динамо» — «Сўғдиёна» 5:3
Голларга бой ва муросасиз кечган тўқнашув
Беллашув жуда фаол бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасидаёқ Абдуғофур Ҳайдаров ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Бироқ «Сўғдиёна» футболчилари ҳам бўш келмади: Жамшид Болтабоев 53-дақиқада мувозанатни тиклаган бўлса, Филипп Иванович 70-дақиқада жиззахликларни олдинга олиб чиқди.
Шундан сўнг голларга бой дақиқалар бошланди. Беҳрузбек Облоқулов 75-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Кейинчалик Самандар Мавлонқулов меҳмонларни яна олдинга олиб чиққан бўлса-да, «Динамо»нинг ҳужумкор ўйини ўз мевасини берди. Тигран Аванесян (пенальтидан), тажрибали Баҳодир Насимов ҳамда Шаҳриёр Умрзоқов киритган тўплар самарқандликларга ишончли ғалабани келтирди.
Навбатдаги расмий ўйинлар
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, «Динамо» клуби Суперлиганинг навбатдаги муҳим турида 22 ноябрь куни ўз майдонида Тошкентнинг «Бунёдкор» жамоасини қабул қилади. Ушбу ўртоқлик баҳси мураббийлар учун таркибдаги камчиликларни тўғрилаш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиш учун муҳим қадам бўлди.
Сизнингча, чемпионатдаги ушбу танаффус ва ўртоқлик ўйинлари жамоаларнинг кейинги турдаги ўйинларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…