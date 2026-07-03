Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?

·38·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?

Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво шароити бироз ўзгаради. Синоптиклар маълумотига кўра, шанба куни айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Якшанбадан эса ёғингарчилик тўхтаб, ҳаво ҳарорати яна кўтарилади.

«Ўзгидромет» хабарига кўра, 3 июль, жума куни Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм вилояти ҳамда кечки соатларда Тошкент вилоятининг айрим ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Кундузи ҳаво ҳарорати 30–33 даража, жанубий ва чўл ҳудудларида эса 35–37 даражагача етади.

4 июль, шанба куни Фарғона водийси, Тошкент, Жиззах ва Сирдарё вилоятларининг айрим жойларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда чақмоқ чақиши кутилмоқда. Ҳарорат жума кунидаги кўрсаткичлар атрофида сақланиб қолади.

5 июль, якшанба куни эса республика бўйлаб ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво янада исиб, кундузи 34–37 даражагача, жанубий ҳудудларда эса 39 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.

Шамол тезлиги 7–12 метр/сонияни ташкил этади. 3 июль куни айрим чўл ҳудудларида шамол 15–20 метр/сониягача кучайиши, баъзи жойларда чанг-тўзон кузатилиши мумкин.

Шунингдек, 3–4 июль кунлари тоғолди ва тоғли ҳудудларда вақти-вақти билан ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши ҳамда сел-сув тошқинлари юзага келиш хавфи сақланиб қолмоқда.

Тошкент шаҳрида жума кечқурун ва шанба кунининг эрталабги соатларида қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Якшанба куни эса пойтахтда ёғингарчилик кутилмайди, кундузги ҳаво ҳарорати 34–36 даражагача кўтарилади.

Синоптиклар дастлабки прогнозларига кўра, 6 июлдан бошлаб республикада яна иссиқ ҳаво кучаяди. Ойнинг биринчи ўн кунлиги охирига келиб, кундузи ҳаво ҳарорати аксарият ҳудудларда 37–40 даражагача, жанубда эса 41–43 даражагача етиши мумкин.

УзгидрометОзбекистанКаракалпакстанТашкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Бугун, 13:55Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиХориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиБугун, 11:05Ўзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиЎзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиБугун, 09:50Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиЖаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиКеча, 22:36Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Кеча, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиШавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди