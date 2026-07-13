Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқда
Ўзбекистонда иш ҳафтаси давомида иссиқ ҳаво янада кучаяди. Ўзгидромет маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳарорат +44 даражагача кўтарилиши, баъзи жойларда эса шамол чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин.
Душанба куниёқ иссиқ ҳаво сезилади
Душанба куни республика бўйича иссиқ ва асосан қуруқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Фақат Фарғона водийсининг айрим жойларида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.
Ҳудудларнинг катта қисмида кундузги ҳаво ҳарорати +38…+41 даража атрофида бўлади. Шимол, жануб ва чўл ҳудудларида эса ҳарорат +42…+44 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.
Бу энди оддий “ёз иссиғи” эмас — кондиционер ҳам “мен ҳам чарчадим” дейдиган режим бошланяпти.
Ҳафта охиригача ҳарорат яна кўтарилади
Ҳафта давомида иссиқ аста-секин кучайиб боради. Кундузги ҳаво ҳарорати +41…+43 даражагача, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда эса +42…+44 даражагача етиши мумкин.
Кечалари ҳам ҳаво салқинлашиб кетмайди. Республика бўйича тунда ҳарорат +23…+28 даража, шимол, жануб ва чўл ҳудудларида эса +28…+33 даража атрофида бўлиши прогноз қилинмоқда.
Ҳудудлар
Кундузги ҳарорат
Тунги ҳарорат
Республика катта қисми
+41…+43°
+23…+28°
Шимол, жануб ва чўл ҳудудлари
+42…+44°
+28…+33°
Тошкент шаҳри
+40…+43°
+25…+28°
Шамол ва чанг-тўзон ҳам кутилмоқда
Шамол шарқдан 7–12 метр/сония тезликда эсади. Баъзи жойларда унинг тезлиги 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин.
Айрим ҳудудларда шамол чанг-тўзонлар билан кузатилиши эҳтимоли бор. Бу, айниқса, йўлда ҳаракатланаётган ҳайдовчилар, очиқ ҳавода ишлайдиганлар ва нафас йўллари сезгир инсонлар учун ноқулайлик туғдириши мумкин.
Тоғли ҳудудларда ёмғир ва сел хавфи бор
13–14 июл кунлари айрим тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.
13 июлда Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғолди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши эҳтимоли бор.
Шу сабабли тоғли ҳудудларга сафар қилмоқчи бўлганлар об-ҳаво маълумотларини олдиндан текшириб, хавфли жойларда эҳтиёткор бўлиши керак.
Тошкентда ҳам жазирама кучаяди
Тошкент шаҳрида асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади. Душанба ва сешанба кунлари кундузги ҳаво ҳарорати +38…+40 даража атрофида бўлади.
15–17 июл кунлари эса пойтахтда ҳарорат +40…+43 даражагача кўтарилиши кутилмоқда. Кечалари ҳарорат +25…+28 даража атрофида сақланади.
Бу эса тунда ҳам дим ҳаво сақланишини англатади. Демак, хонадонларни шамоллатиш, сув ичиш ва қуёш тиғида узоқ юрмаслик айни муддао.
Иссиқда нималарга эътибор бериш керак?
Бундай об-ҳавода организм тез сув йўқотади. Шунинг учун кун давомида етарли миқдорда сув ичиш, қуёш энг фаол бўлган вақтда очиқ ҳавода узоқ қолмаслик ва енгил кийим кийиш тавсия этилади.
Кекса ёшдагилар, болалар, юрак-қон томир касалликлари бор инсонлар ва очиқ ҳавода ишлайдиганлар айниқса эҳтиёт бўлиши керак.
Жазирама ҳафта бошланмоқда
Ўзгидромет маълумотларига кўра, иш ҳафтаси охиригача Ўзбекистонда иссиқ аста-секин кучайиб боради. Айрим ҳудудларда ҳарорат +44 даражагача етиши, шамол чанг-тўзон билан кузатилиши, тоғли ҳудудларда эса сел хавфи сақланиши мумкин.
Сизнингча, бундай иссиқ кунларда иш ва ўқиш вақтларини ўзгартириш керакми?
…