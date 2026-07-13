Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқда

·33·Ўзбекистон
Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқда

Ўзбекистонда иш ҳафтаси давомида иссиқ ҳаво янада кучаяди. Ўзгидромет маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳарорат +44 даражагача кўтарилиши, баъзи жойларда эса шамол чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин.

Душанба куниёқ иссиқ ҳаво сезилади

Душанба куни республика бўйича иссиқ ва асосан қуруқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Фақат Фарғона водийсининг айрим жойларида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.

Ҳудудларнинг катта қисмида кундузги ҳаво ҳарорати +38…+41 даража атрофида бўлади. Шимол, жануб ва чўл ҳудудларида эса ҳарорат +42…+44 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Бу энди оддий “ёз иссиғи” эмас — кондиционер ҳам “мен ҳам чарчадим” дейдиган режим бошланяпти.

Ҳафта охиригача ҳарорат яна кўтарилади

Ҳафта давомида иссиқ аста-секин кучайиб боради. Кундузги ҳаво ҳарорати +41…+43 даражагача, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда эса +42…+44 даражагача етиши мумкин.

Кечалари ҳам ҳаво салқинлашиб кетмайди. Республика бўйича тунда ҳарорат +23…+28 даража, шимол, жануб ва чўл ҳудудларида эса +28…+33 даража атрофида бўлиши прогноз қилинмоқда.

Ҳудудлар

Кундузги ҳарорат

Тунги ҳарорат

Республика катта қисми

+41…+43°

+23…+28°

Шимол, жануб ва чўл ҳудудлари

+42…+44°

+28…+33°

Тошкент шаҳри

+40…+43°

+25…+28°

Шамол ва чанг-тўзон ҳам кутилмоқда

Шамол шарқдан 7–12 метр/сония тезликда эсади. Баъзи жойларда унинг тезлиги 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин.

Айрим ҳудудларда шамол чанг-тўзонлар билан кузатилиши эҳтимоли бор. Бу, айниқса, йўлда ҳаракатланаётган ҳайдовчилар, очиқ ҳавода ишлайдиганлар ва нафас йўллари сезгир инсонлар учун ноқулайлик туғдириши мумкин.

Тоғли ҳудудларда ёмғир ва сел хавфи бор

13–14 июл кунлари айрим тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.

13 июлда Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғолди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши эҳтимоли бор.

Шу сабабли тоғли ҳудудларга сафар қилмоқчи бўлганлар об-ҳаво маълумотларини олдиндан текшириб, хавфли жойларда эҳтиёткор бўлиши керак.

Тошкентда ҳам жазирама кучаяди

Тошкент шаҳрида асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади. Душанба ва сешанба кунлари кундузги ҳаво ҳарорати +38…+40 даража атрофида бўлади.

15–17 июл кунлари эса пойтахтда ҳарорат +40…+43 даражагача кўтарилиши кутилмоқда. Кечалари ҳарорат +25…+28 даража атрофида сақланади.

Бу эса тунда ҳам дим ҳаво сақланишини англатади. Демак, хонадонларни шамоллатиш, сув ичиш ва қуёш тиғида узоқ юрмаслик айни муддао.

Иссиқда нималарга эътибор бериш керак?

Бундай об-ҳавода организм тез сув йўқотади. Шунинг учун кун давомида етарли миқдорда сув ичиш, қуёш энг фаол бўлган вақтда очиқ ҳавода узоқ қолмаслик ва енгил кийим кийиш тавсия этилади.

Кекса ёшдагилар, болалар, юрак-қон томир касалликлари бор инсонлар ва очиқ ҳавода ишлайдиганлар айниқса эҳтиёт бўлиши керак.

Жазирама ҳафта бошланмоқда

Ўзгидромет маълумотларига кўра, иш ҳафтаси охиригача Ўзбекистонда иссиқ аста-секин кучайиб боради. Айрим ҳудудларда ҳарорат +44 даражагача етиши, шамол чанг-тўзон билан кузатилиши, тоғли ҳудудларда эса сел хавфи сақланиши мумкин.

Сизнингча, бундай иссиқ кунларда иш ва ўқиш вақтларини ўзгартириш керакми?

ЎзбекистонЎзгидрометФарғона водийсиТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиБугун, 12:05Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиБугун, 11:2713–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:26Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиЎзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиБугун, 11:19Энди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиЭнди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиБугун, 08:13Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсТошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсКеча, 23:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?