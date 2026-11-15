«Пахтакор» ФИФА кунларидаги танаффусда «Хўжанд»ни йирик ҳисобда таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентнинг "Пахтакор" жамоаси Қибрай шаҳрида бўлиб ўтган назорат баҳсида Тожикистоннинг "Хўжанд" клубини 5:0 ғалаба билан таслим этди.
- Голлар муаллифлари сифатида Штефан Чинеду, Ресан ва Камолхонов биттадан, Шарофиддинов эса дубл (иккита гол) қайд этди.
- Ушбу учрашув жамоа футболчиларининг жисмоний ва тактик ҳолатини синовдан ўтказиб олиш учун фойдаланилди.
- "Пахтакор" 20 ноябр куни сафарда "Локомотив" жамоасига қарши ўйин ўтказади.
ФИФА кунлари муносабати билан миллий чемпионатларда юзага келган қисқа муддатли танаффусдан фойдаланган ҳолда, Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўйин амалиётини бойитиш мақсадида назорат баҳсида майдонга тушди. «Шерлар» Тожикистоннинг таниқли «Хўжанд» клубига қарши баҳс олиб борди.
Қибрайдаги назорат учрашуви ва голлар шоуси
Қибрай шаҳрида ўтган мазкур ўртоқлик учрашувида «Пахтакор» футболчилари тўлиқ устунлик намойиш этди. Рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмаган Тошкент клуби учрашувни 5:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунлади.
Мазкур баҳсда жамоа ҳужум чизиғи фаол ҳаракат қилиб, мухлисларга кўплаб голларни тақдим этди. Хусусан, Стефан Чинеду, Ресан ва Камолхонов ўз номларига биттадан гол ёздириб қўйган бўлса, Шарофиддинов ўз ҳисобига дубл (иккита гол) расмийлаштириб, ғалабага муносиб ҳисса қўшишди.
Учрашув кўрсаткичлари
Тафсилотлар ва натижалар
Сана ва макон
15 ноябрь, Қибрай шаҳри (назорат баҳси)
Учрашув натижаси
«Пахтакор» — «Хўжанд» 5:0
Гол муаллифлари
Чинеду, Ресан, Камолхонов, Шарофиддинов (2)
Навбатдаги расмий ўйин
20 ноябрь, сафарда «Локомотив»га қарши
Суперлиганинг навбатли тур учрашувлари олдидан
Мазкур назорат учрашуви «Пахтакор» мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини синовдан ўтказиб олиш учун қулай имконият яратди. Жамоа расмий ўйинлар олдидан ўз кучини яна бир бор синовдан ўтказиб олгани муҳим қадам бўлди.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, «Пахтакор» Суперлиганинг навбатдаги муҳим турида 20 ноябрь куни сафарда Тошкентнинг бошқа бир жамоаси — «Локомотив» клуби меҳмони бўлади.
Сизнингча, чемпионатдаги ушбу танаффус ва назорат ўйинлари «Пахтакор»нинг «Локомотив»га қарши келажакдаги ўйинига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…