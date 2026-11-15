«Пахтакор» ФИФА кунларидаги танаффусда «Хўжанд»ни йирик ҳисобда таслим этди

1 дақиқа ўқиш30
«Пахтакор» ФИФА кунларидаги танаффусда «Хўжанд»ни йирик ҳисобда таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентнинг "Пахтакор" жамоаси Қибрай шаҳрида бўлиб ўтган назорат баҳсида Тожикистоннинг "Хўжанд" клубини 5:0 ғалаба билан таслим этди.
  • Голлар муаллифлари сифатида Штефан Чинеду, Ресан ва Камолхонов биттадан, Шарофиддинов эса дубл (иккита гол) қайд этди.
  • Ушбу учрашув жамоа футболчиларининг жисмоний ва тактик ҳолатини синовдан ўтказиб олиш учун фойдаланилди.
  • "Пахтакор" 20 ноябр куни сафарда "Локомотив" жамоасига қарши ўйин ўтказади.

ФИФА кунлари муносабати билан миллий чемпионатларда юзага келган қисқа муддатли танаффусдан фойдаланган ҳолда, Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўйин амалиётини бойитиш мақсадида назорат баҳсида майдонга тушди. «Шерлар» Тожикистоннинг таниқли «Хўжанд» клубига қарши баҳс олиб борди.

Қибрайдаги назорат учрашуви ва голлар шоуси

Қибрай шаҳрида ўтган мазкур ўртоқлик учрашувида «Пахтакор» футболчилари тўлиқ устунлик намойиш этди. Рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмаган Тошкент клуби учрашувни 5:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунлади.

Мазкур баҳсда жамоа ҳужум чизиғи фаол ҳаракат қилиб, мухлисларга кўплаб голларни тақдим этди. Хусусан, Стефан Чинеду, Ресан ва Камолхонов ўз номларига биттадан гол ёздириб қўйган бўлса, Шарофиддинов ўз ҳисобига дубл (иккита гол) расмийлаштириб, ғалабага муносиб ҳисса қўшишди.

Учрашув кўрсаткичлари

Тафсилотлар ва натижалар

Сана ва макон

15 ноябрь, Қибрай шаҳри (назорат баҳси)

Учрашув натижаси

«Пахтакор» — «Хўжанд» 5:0

Гол муаллифлари

Чинеду, Ресан, Камолхонов, Шарофиддинов (2)

Навбатдаги расмий ўйин

20 ноябрь, сафарда «Локомотив»га қарши

Суперлиганинг навбатли тур учрашувлари олдидан

Мазкур назорат учрашуви «Пахтакор» мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини синовдан ўтказиб олиш учун қулай имконият яратди. Жамоа расмий ўйинлар олдидан ўз кучини яна бир бор синовдан ўтказиб олгани муҳим қадам бўлди.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, «Пахтакор» Суперлиганинг навбатдаги муҳим турида 20 ноябрь куни сафарда Тошкентнинг бошқа бир жамоаси — «Локомотив» клуби меҳмони бўлади.

Сизнингча, чемпионатдаги ушбу танаффус ва назорат ўйинлари «Пахтакор»нинг «Локомотив»га қарши келажакдаги ўйинига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари