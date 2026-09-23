Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Google вице-президенти Каран Бхатия билан учрашувда Ўзбекистонда YouTube монетизациясини расман ишга тушириш масаласини муҳокама қилди.
- Ушбу келишув маҳаллий ижодкорларга ўз контентларидан тўғридан тўғри даромад олиш имконини беради ва айланма схемалардан воз кечишга ёрдам беради.
- Бу ўзбек тилидаги контент сифатининг ошишига ва мамлакатга валюта оқимининг кириб келишига туртки бўлади.
Ўзбекистоннинг миллий медиа майдони, рақамли контент индустрияси ва интернет ижодкорлари ҳамжамияти учун узоқ йиллардан бери кутилган ҳақиқий тарихий воқелик юз бермоқда. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева жаҳон технологиялар гиганти саналган Google компанияси вице-президенти Каран Бхатия билан расмий мулоқот ўтказди. Халқаро даражадаги мазкур стратегик учрашувнинг энг диққатга сазовор ва муҳим мавзуси — Ўзбекистон ҳудудида видеохостинг пешқадами бўлган YouTube платформасининг расмий монетизация тизимини тўлиқ ишга тушириш масаласи бўлди.
Шу вақтгача юртимизда фаолият юритаётган минглаб иқтидорли влогерлар, журналистлар, таълим лойиҳалари ва контент ижодкорлари ўз ҳудудлари учун кўришлар ва рекламалардан тўғридан-тўғри расмий даромад олиш имкониятидан маҳрум бўлиб, турли айланма ва мураккаб схемаларга мурожаат қилишга мажбур бўлаётган эди. Саида Мирзиёева ва Google раҳбарияти ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқот мазкур тўсиқларни бутунлай олиб ташлаш ва маҳаллий ижодкорларни қонуний, барқарор валюта даромадлари билан таъминлаш йўлидаги ҳал қилувчи қадамга айланди.
Хўш, Ўзбекистонда YouTube монетизациясининг очилиши креатив иқтисодиётга қандай таъсир кўрсатади, ўзбек тилидаги контент сифати қандай ўзгаради ва юртимизга жаҳон рақамли бозоридан қанча маблағ оқиб келиши кутилмоқда?
«Google билан юзма-юз, расмий монетизация ва контент инқилоби»: Мулоқотнинг 5 та асосий нуқтаси
Саида Мирзиёева ва Google вице-президенти учрашувидан энг муҳим жиҳатлар:
Олий даражадаги тўғридан-тўғри музокара: Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва Google вице-президенти Каран Бхатия ўртасида расмий учрашув бўлиб ўтди;
YouTube монетизацияси кун тартибида: Учрашувда Ўзбекистон ҳудудида YouTube контентидан тўғридан-тўғри расмий даромад олиш (монетизация) тизимини очиш масаласи батафсил муҳокама қилинди;
Креатив иқтисодиётга янги туртки: Маҳаллий блогерлар ва медиа компаниялар ўз видеолари орқали рекламадан қонуний ва кафолатланган даромад ишлаб топиш имконига эга бўлади;
Ўзбек тилидаги контент сифати: Монетизациянинг очилиши сифатли таълимий, илмий ва кўнгилочар дастурлар ишлаб чиқарувчиларга улкан молиявий рағбат беради;
«Айланма йўллар»га чек қўйилиши: Ижодкорлар ўз аккаунтларини бошқа хорижий давлатлар номига рўйхатдан ўтказиш ва воситачиларга фоиз тўлаш каби мураккаб чекловлардан халос бўлади.
Ўзбекистонда YouTube платформаси: Ҳозирги ҳолат ва расмий монетизация очилгандан кейинги имкониятлар таққоси
Рақамли медиа бозорида кутилаётган туб ўзгаришлар таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Амалдаги вазият (Монетизациясиз ҳолат)
Монетизация ишга тушгандан кейинги имкониятлар
Рекламадан даромад олиш
Ўзбекистондан кўришлар учун тўғридан-тўғри пул тўланмайди
Ҳар бир маҳаллий ва глобал кўришдан расмий реклама даромади (AdSense)
Ҳисоб очиш ва рўйхатдан ўтиш
Хорижий давлатлар орқали (айланма схемалар, воситачилар)
Ўзбекистон банк карталари ва юридик манзиллари орқали 100% қонуний ҳисоб
Креатив соҳа даромадлари
Фақат ички интеграцион рекламаларга (ҳомийларга) боғлиқлик
Ҳам ҳомийлик, ҳам платформанинг автоматик тўловлари уйғунлиги
Ўзбекча сифатли контент
Молиявий рағбат йўқлиги сабабли суст ривожланиш
Таълим, IT, фан ва санъат соҳаларида профессионал видеоларнинг кескин ортиши
Валюта оқими ва солиқлар
Маблағлар хорижда қолади ёки нақдлаштирилади
Ўзбекистон банк тизимига тўғридан-тўғри валюта оқими ва легал даромад
Иш ўринлари
Кичик ҳаваскор гуруҳлар
Минглаб монтажчилар, сценаристлар ва операторлар учун янги иш ўринлари
Рақамли иқтисодиёт ва медиа экспертизаси: Нега бу қадам Ўзбекистон учун инқилобий аҳамиятга эга?
IT-соҳаси экспертлари, медиа таҳлилчилари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Ақлий меҳнат ва истеъдод» экспорти: YouTube монетизацияси — бу фақат блогерлик эмас, балки рақамли хизматлар экспортининг энг тезкор шаклидир; миллионлаб ўзбек ёшлари уйдан чиқмасдан сифатли видео яратиб, глобал ва миллий аудиториядан қонуний валюта ишлаб топиш имконига эга бўлади;
Ўзбек тили ва миллий контентнинг муҳофазаси: Ҳозирда миллий ижодкорлар даромад олиш мақсадида кўпинча рус ёки инглиз тилларида видео чиқаришга мажбур бўлмоқда; Ўзбекистон ҳудудида монетизациянинг очилиши она тилимиздаги илмий, маданий ва таҳлилий ресурслар сонини геометрик прогрессияда оширади;
Давлат ва IT гигантлари мулоқотининг янги даражаси: Саида Мирзиёеванинг Google раҳбарияти билан бевосита музокара олиб бориши Ўзбекистон ҳукумати креатив соҳа ва эркин рақамли иқтисодиётни юқори давлат сиёсати даражасида қўллаб-қувватлаётганини намойиш этади;
Норасмий даромадларнинг легаллашуви: YouTube тўловлари тўғридан-тўғри Ўзбекистон банклари орқали амалга ошириладиган бўлса, бу банклар капиталлашувини оширади ва мамлакат молия тизимига миллионлаб долларлик шаффоф капитал олиб киради.
Саида Мирзиёева ва Google вице-президенти ўртасидаги ушбу келишув Ўзбекистонни Марказий Осиёда рақамли контент ва мустақил медиа индустриясининг етакчи марказига айлантириш йўлидаги тарихий қадам бўлди.
Сизнингча, Ўзбекистонда YouTube монетизацияси расман очилиши маҳаллий блогерлик ва миллий контент сифатига қандай таъсир кўрсатади? Бу имконият туфайли ўзбек ёшлари қайси йўналишларда кўпроқ сифатли видеолар ярата бошлайди деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бутун Ўзбекистон медиасини ҳаракатга келтирувчи ушбу қувончли янгиликни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…