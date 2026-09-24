Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

·1·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

Нью-Йорк шаҳрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг навбатдаги юқори даражадаги ҳафталиги доирасида Ўзбекистон томонидан глобал сиёсий майдон учун ўта дадил, аниқ ва муросасиз мурожаат янгради. Тадбирда нутқ сўзлаган Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева халқаро ташкилотнинг бугунги кундаги фаолиятига баҳо бериб, уни бюрократик қолиплардан амалий ҳаракатларга ўтишга чақирди: «Бизга фақат қоғозда қарор қабул қиладиган эмас, балки уни реал ҳаётда амалга оширадиган БМТ керак!». Тошкент глобал муаммолар қаршисида ожиз қолмайдиган, барқарор ва таъсирчан кучга эга бўлган ташкилот тарафдори экани очиқ баён этилди.

Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

Дунёда турли блок ва куч марказлари томонидан «Сиз қайси томондасиз?» дея босим ўтказилаётган ҳозирги мураккаб геосиёсий даврда Ўзбекистоннинг танлови қатъий ва ўзгармас экани кўрсатиб ўтилди: «Биз халқимиз, ўз тақдирини ўзи мустақил белгилай оладиган ёшларимиз ва тинчлик томонидамиз». Ўз чиқиши ва кейинги баёнотида Президент Администрацияси раҳбари Марказий Осиёдаги туб тарихий ўзгаришлар, мамлакатдаги кенг қамровли ислоҳотлар, Орол денгизининг экологик фожиаси, сунъий интеллектнинг хавфсиз ривожланиши, қонун устуворлиги ҳамда инсон қадр-қимматини муҳофаза қилиш масалаларига чуқур тўхталди.

Хўш, Саида Мирзиёеванинг Нью-Йоркдаги ушбу баёноти халқаро сиёсат саҳнасида қандай резонанс уйғотди, Ўзбекистоннинг очиқлик ва яхши қўшничилик концепцияси глобал бўлинишлар даврида қандай кучга эга ва БМТ ислоҳоти бўйича билдирилган талаб нега барчани ҳушёр тортди?

Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

«Амалий БМТ, қатъий позиция ва сунъий интеллект масаласи»: Нутқнинг 5 та асосий нуқтаси

Саида Мирзиёеванинг БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан билдирган энг муҳим ташаббуслари ва тезислари:

  • «Қарорлардан амалий ижрога» талаби: БМТ фақат резолюциялар қабул қилиш билан чекланмай, ўз қарорларини амалда жорий эта оладиган реал кучга айланиши шартлиги уқтирилди;

  • Ўзбекистоннинг қатъий танлови: Геосиёсий босимларга қарамай, Тошкентнинг танлови тинчлик, ўз халқи ва мустақил келажакни қураётган ёшлар экани эълон қилинди;

  • Экология ва Орол муаммоси: Глобал иқлим ўзгаришининг маркази бўлган Орол денгизи фожиасини юмшатишда халқаро ҳамжамиятнинг бирдамлиги сўралди;

  • Сунъий интеллект ва инсон қадри: Замонавий технологиялар ва сунъий интеллект тараққиёти инсон ҳуқуқлари ҳамда қонун устуворлигига хизмат қилиши кераклиги таъкидланди;

  • Ёлғиз ҳал этиб бўлмайдиган бўҳронлар: Ҳеч бир давлат бугунги глобал бўҳронларни бир ўзи еча олмаслиги, ягона тўғри йўл — очиқлик, ишонч ва яхши қўшничилик мулоқоти экани кўрсатиб берилди.

Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

БМТ ва глобал муаммолар: Эски ёндашувлар ва Ўзбекистон илгари сурган янги стратегия таққоси

Саида Мирзиёева нутқида кўтарилган халқаро муаммолар ва таклиф этилган ечимларнинг қиёсий таҳлили:

Муҳокама қилинган йўналишлар

Анъанавий халқаро тизимдаги ҳолат

Саида Мирзиёева нутқидаги янги ёндашув

БМТнинг асосий вазифаси

Кўплаб қарорлар ва декларациялар қабул қилиш

Қарорларни қоғозда қолдирмай, сўзсиз амалга ошириш

Геосиёсий танлов ва босим

Давлатларни турли қутбларга бўлинишга мажбурлаш

«Биз халқимиз, ёшларимиз ва тинчлик томонидамиз»

Марказий Осиё ва қўшничилик

Чекланган миллий чегаралар ва ички муаммолар

Мулоқот, яхши қўшничилик ва очиқ ҳамкорлик макони

Орол фожиаси ва экология

Маҳаллий минтақавий муаммо сифатида қараш

Бутун сайёра учун дахлдор бўлган кечиктириб бўлмас фалокат

Сунъий интеллект тараққиёти

Назоратсиз ва тезкор технологик пойга

Инсон ҳуқуқлари, адолат ва қонун устуворлиги назоратида бўлиш

Халқаро инқирозларни ечиш

Айрим давлатларнинг якка ҳолда ҳаракат қилиши

Фақат ўзаро ишонч ва жамоавий бирдамлик асосидаги ечим

Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

Халқаро сиёсат ва дипломатик экспертиза: Нега Саида Мирзиёеванинг Нью-Йоркдаги нутқи муҳим бурилиш ҳисобланади?

Халқаро экспертлар ва сиёсий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • БМТнинг «тишсизлиги»га аниқ ташхис: Сўнгги йилларда дунё бўйлаб ҳарбий тўқнашувлар, гуманитар инқирозлар ортиб бораётган бир пайтда БМТ хавфсизлик тизимининг оқсаётгани барчага аён эди; Ўзбекистон вакили томонидан «бизга қарорни амалга оширадиган ташкилот керак» дейилиши — жаҳон ҳамжамиятининг узоқ вақтдан бери айта олмаётган ҳақиқатини очиқ ифодалаш бўлди;

  • «Учинчи томон» эмас, тинчлик дипломатияси: Мураккаб санкциялар ва геосиёсий қарама-қаршилик шароитида Ўзбекистоннинг ҳеч қайси блок фойдасига эмас, балки фақат ўз халқи манфаати ва нейтрал тинчлик тарафдори эканини билдириши Тошкентнинг мустақил ташқи сиёсатини янги чўққига кўтарди;

  • Сунъий интеллектнинг БМТ минбарига чиқиши: Ўзбекистон нафақат тарихий экологик муаммоларни (Орол фожиаси), балки XXI асрнинг энг катта чақириғи бўлган сунъий интеллект этикаси ва хавфсизлигини жаҳон кун тартибига қўймоқда; бу мамлакат раҳбариятининг келажакни олдиндан кўра олиш салоҳиятини намойиш этади;

  • Марказий Осиё овози сифатидаги вазн: Минтақа давлатларининг жипслашуви, Ўзбекистондаги ислоҳотлар суръати дунё минбарларида мамлакатимиз таклифларини жиддий ва ҳурмат билан тинглашга мажбур қилмоқда.

Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...

Саида Мирзиёеванинг Нью-Йоркда БМТ минбаридан туриб айтган сўзлари Ўзбекистоннинг глобал адолат ва инсон қадрини ҳимоя қилувчи етакчи давлатлар сафида мустаҳкам ўрин эгаллаётганини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, БМТ ҳақиқатан ҳам қоғоздаги қарорлардан воз кечиб, дунёдаги уруш ва можароларни тўхтата оладиган амалий кучга айлана оладими? Ўзбекистоннинг глобал тўқнашувлар пайтида «биз фақат халқимиз ва тинчлик томонидамиз» деган позициясига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва БМТ минбарида янграган ушбу тарихий нутқ таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Саида МирзиёеваБМТ Бош АссамблеясиОрол денгизи фожиасиСунъий интеллект этикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?22 сентябр 11:03Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиКеча 18:06Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талаблар15 сентябр 22:17Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24 июл 20:18Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилдиЎзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди1 июн 20:53Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаСаида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқда9 июл 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари