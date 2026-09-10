Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқда
Ўзбекистон темирйўл тизимида ички туризмни ривожлантириш ва йўловчиларга юқори даражадаги қулайлик яратиш мақсадида тарихий қадам ташланмоқда. Мамлакатимизнинг қадимий шаҳарлари — Хива, Бухоро ва пойтахт Тошкент ўртасида Хитойнинг машҳур «CRRC Dalian» компанияси томонидан ишлаб чиқарилган энг замонавий электропоездлар қатнови расман йўлга қўйилмоқда. «Ўзтемирйўловчи» АЖ матбуот хизмати берган шошилинч маълумотга кўра, янги таркиблар 5 та шинам вагондан иборат бўлиб, бир вақтнинг ўзида юзлаб йўловчиларга хизмат кўрсата олади. Энг муҳими, ушбу янги тезюрар поездларнинг ишга туширилиши сабабли бир қатор оммабоп йўналишлардаги поездлар жадвалига ҳам жиддий ўзгартиришлар киритилмоқда. Хўш, Хива – Бухоро ва Бухоро – Тошкент йўналишлари бўйича поездлар қайси кунлари ва қайси вақтларда ҳаракатланади ҳамда қайси йўналишлар жадвали ўзгарди? Мақола охирида эса — саёҳатчилар учун муҳим тавсиялар ва темирйўл қатновидаги янги имкониятлар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
«CRRC Dalian» электропоездлари: 415 йўловчи ва тезкор ҳаракат
Янги электропоездлар қатнови саёҳат вақтини сезиларли даражада қисқартиришга қаратилган:
Замонавий техник таркиб: Маршрутга қўйилаётган «CRRC Dalian» замонавий электропоездлари 5 та вагондан иборат бўлиб, бир сафарда жами 415 нафар йўловчини манзилига етказиш имкониятига эга;
9 сентябрдан Хива – Бухоро йўналиши: Мазкур йўналишда қатновлар аллақачон бошланди; №707 сонли «Хива — Бухоро-1» поезди сешанбадан ташқари ҳафтанинг барча кунлари соат 09:55 да Хивадан жўнаб, Бухорога 14:32 да етиб келади;
Қайтиш йўналиши: №706 сонли поезд эса душанба кунидан ташқари ҳар куни соат 15:45 да Бухородан йўлга чиқиб, соат 20:25 да Хивага етиб боради.
«Янги электропоездлар нафақат сайёҳлар, балки маҳаллий аҳоли учун ҳам ҳудудлараро ҳаракатланишни анча тез, хавфсиз ва қулай кўринишга келтиради», — дея қайд этди «Ўзтемирйўловчи» матбуот хизмати.
Тошкент сари янги рейс ва бошқа поездлар жадвалидаги ўзгаришлар
Пойтахт ва тарихий шаҳарлар ўртасидаги алоқа 14–15 сентябрдан янада кенгаяди:
Бухоро — Тошкент йўналиши: 14–15 сентябрь кунларидан бошлаб замонавий таркиб пойтахт йўналишига чиқади; №701 сонли поезд душанба кунлари соат 15:17 да Бухородан ҳаракатланиб, 21:22 да Тошкентга етиб келади;
Тошкентдан жўнаш: №702 сонли поезд сешанба кунлари эрталаб соат 10:05 да Тошкентдан йўлга чиқиб, соат 15:17 да Бухорога етиб бориши белгиланган;
Жадвали ўзгартирилган поездлар: Янги тезюрар таркиб қатнови сабабли №56, №58, №127/128, №301, №6412 ва №6353 сонли поездларнинг ҳаракат жадвалига тузатишлар киритилмоқда.
Йўловчилар учун энг муҳим огоҳлантириш ва саёҳат тартиби
Янги электропоездларнинг қатнови йўлга қўйилиши ва қатор мавжуд поездлар жадвалининг ўзгартирилиши йўловчилардан ўз сафарларини олдиндан режалаштиришни талаб қилади. Темирйўл маъмурияти барча фуқаролардан чипта сотиб олишда ва вокзалга чиқишда янгиланган ҳаракат жадвали билан диққат билан танишиб чиқишни, кутилмаган ноқулайликларнинг олдини олиш мақсадида вокзалларга белгиланган вақтдан кечикмасдан етиб боришни сўрайди. Ушбу замонавий йўналишлар Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳиятини ошириш билан бирга, вилоятлараро қатновчи юртдошларимиз учун узоқ йўл машаққатини бир неча соатлик қулай саёҳатга айлантириб беради.
Сизнингча, Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида янги замонавий электропоездларнинг ишга туширилиши ички туризмни янада жонлантириш ва чипта тақчиллигини ҳал қилишга етарли бўладими? Хизмат кўрсатиш сифати ва поездлар ҳаракат тезлигини яна қайси йўналишларда ошириш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва темирйўл қатновидаги ушбу муҳим янгиликни яқинларингиз ҳамда саёҳатсевар дўстларингизга улашинг!
…