Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқда

·45·Ўзбекистон
Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқда

Ўзбекистон темирйўл тизимида ички туризмни ривожлантириш ва йўловчиларга юқори даражадаги қулайлик яратиш мақсадида тарихий қадам ташланмоқда. Мамлакатимизнинг қадимий шаҳарлари — Хива, Бухоро ва пойтахт Тошкент ўртасида Хитойнинг машҳур «CRRC Dalian» компанияси томонидан ишлаб чиқарилган энг замонавий электропоездлар қатнови расман йўлга қўйилмоқда. «Ўзтемирйўловчи» АЖ матбуот хизмати берган шошилинч маълумотга кўра, янги таркиблар 5 та шинам вагондан иборат бўлиб, бир вақтнинг ўзида юзлаб йўловчиларга хизмат кўрсата олади. Энг муҳими, ушбу янги тезюрар поездларнинг ишга туширилиши сабабли бир қатор оммабоп йўналишлардаги поездлар жадвалига ҳам жиддий ўзгартиришлар киритилмоқда. Хўш, Хива – Бухоро ва Бухоро – Тошкент йўналишлари бўйича поездлар қайси кунлари ва қайси вақтларда ҳаракатланади ҳамда қайси йўналишлар жадвали ўзгарди? Мақола охирида эса — саёҳатчилар учун муҳим тавсиялар ва темирйўл қатновидаги янги имкониятлар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

«CRRC Dalian» электропоездлари: 415 йўловчи ва тезкор ҳаракат

Янги электропоездлар қатнови саёҳат вақтини сезиларли даражада қисқартиришга қаратилган:

  • Замонавий техник таркиб: Маршрутга қўйилаётган «CRRC Dalian» замонавий электропоездлари 5 та вагондан иборат бўлиб, бир сафарда жами 415 нафар йўловчини манзилига етказиш имкониятига эга;

  • 9 сентябрдан Хива – Бухоро йўналиши: Мазкур йўналишда қатновлар аллақачон бошланди; №707 сонли «Хива — Бухоро-1» поезди сешанбадан ташқари ҳафтанинг барча кунлари соат 09:55 да Хивадан жўнаб, Бухорога 14:32 да етиб келади;

  • Қайтиш йўналиши: №706 сонли поезд эса душанба кунидан ташқари ҳар куни соат 15:45 да Бухородан йўлга чиқиб, соат 20:25 да Хивага етиб боради.

«Янги электропоездлар нафақат сайёҳлар, балки маҳаллий аҳоли учун ҳам ҳудудлараро ҳаракатланишни анча тез, хавфсиз ва қулай кўринишга келтиради», — дея қайд этди «Ўзтемирйўловчи» матбуот хизмати.

Тошкент сари янги рейс ва бошқа поездлар жадвалидаги ўзгаришлар

Пойтахт ва тарихий шаҳарлар ўртасидаги алоқа 14–15 сентябрдан янада кенгаяди:

  • Бухоро — Тошкент йўналиши: 14–15 сентябрь кунларидан бошлаб замонавий таркиб пойтахт йўналишига чиқади; №701 сонли поезд душанба кунлари соат 15:17 да Бухородан ҳаракатланиб, 21:22 да Тошкентга етиб келади;

  • Тошкентдан жўнаш: №702 сонли поезд сешанба кунлари эрталаб соат 10:05 да Тошкентдан йўлга чиқиб, соат 15:17 да Бухорога етиб бориши белгиланган;

  • Жадвали ўзгартирилган поездлар: Янги тезюрар таркиб қатнови сабабли №56, №58, №127/128, №301, №6412 ва №6353 сонли поездларнинг ҳаракат жадвалига тузатишлар киритилмоқда.

Йўловчилар учун энг муҳим огоҳлантириш ва саёҳат тартиби

Янги электропоездларнинг қатнови йўлга қўйилиши ва қатор мавжуд поездлар жадвалининг ўзгартирилиши йўловчилардан ўз сафарларини олдиндан режалаштиришни талаб қилади. Темирйўл маъмурияти барча фуқаролардан чипта сотиб олишда ва вокзалга чиқишда янгиланган ҳаракат жадвали билан диққат билан танишиб чиқишни, кутилмаган ноқулайликларнинг олдини олиш мақсадида вокзалларга белгиланган вақтдан кечикмасдан етиб боришни сўрайди. Ушбу замонавий йўналишлар Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳиятини ошириш билан бирга, вилоятлараро қатновчи юртдошларимиз учун узоқ йўл машаққатини бир неча соатлик қулай саёҳатга айлантириб беради.

Сизнингча, Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида янги замонавий электропоездларнинг ишга туширилиши ички туризмни янада жонлантириш ва чипта тақчиллигини ҳал қилишга етарли бўладими? Хизмат кўрсатиш сифати ва поездлар ҳаракат тезлигини яна қайси йўналишларда ошириш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва темирйўл қатновидаги ушбу муҳим янгиликни яқинларингиз ҳамда саёҳатсевар дўстларингизга улашинг!

Ўзбекистонтемир йўлCRRC DalianХиваБухороТошкенттуризм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларШифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларБугун, 14:092027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этиладиБугун, 14:00Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун, 10:17Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди